«А случится беда, будут вопить»: на дороги Казани выезжает все больше детей-мотоциклистов

Подростки на питбайках и 9-летняя девочка на квадроцикле — паблики, посвященные Казани, сейчас пестрят этими заголовками, многие серьезно обеспокоены безопасностью на дорогах. Что случилось и как правильно поступать — разбирается редакция PROKAZAN.

«За рулем была 9-летняя девочка»

По телеграм-каналам республики быстро разлетелась новость о подростках, которые собираются объехать восточные пригороды Казани, чтобы о них «писали во всех группах». В планах у молодых ребят была поездка в компании 10-15 человек, чтобы точно не остаться незамечанными. Цель достигнута — на подростков обратили внимание, а голосовая запись с описанием их планов была опубликована в многочисленных пабликах и телеграм-каналах.

Спустя время о случившемся узнал и отец школьника-заводилы, призывавшего своих друзей «навести суеты». От мужчины поступили угрозы к администраторам телеграм-каналов. Во всей ситуации отца сильно взволновал именно факт распространения голосового сообщения. Кстати, подростки, мечтавшие о славе, повредили один автомобиль во время катания на питбайках, после чего покинули место ДТП. Как на этот факт отреагировал отец юного гонщика — неизвестно.

«Недопустимо бесконтрольно разрешать подросткам и детям управлять транспортом даже в местах, где казалось бы опасности нет. Квадроциклы, питбайки, скутеры и тому подобное — ребенок за рулем этих совсем не детских игрушек представляет угрозу для себя и окружающих», — сказал глава республики Рустам Минниханов.

Были и другие похожие инциденты. К примеру, 12 июля в Камско-Устьинском районе автоинспекторы остановили двух детей на квадроцикле. За рулем находилась 9-летняя девочка, а ее пассажиру было 11.

Буквально за несколько дней до случившегося произошла еще более страшная авария — в этот раз со смертельным исходом. В Сокурах 10-летний ребенок за рулем квадроцикла выезжал на главную дорогу и столкнулся с автомобилем. В итоге ребенок погиб на месте. Его 13-летний пассажир получил травмы.

Количество инцидентов, когда дети оказывают за рулем транспортного средства, вызвало волнения по Республике. Не только участники дорожного движения, но и пешеходы опасаются встречи со столь юными водителями. Журналисты PROKAZAN пообщались с представителями отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по г. Казани, чтобы понять, насколько опасна такая тенденция и как себя вести, если вы стали свидетелем схожего инцидента.

Кто будет отвечать за случившееся?

Распространенное заблуждение: если родители показали подростку, как управлять питбайком или квадроциклом, то нет ничего страшного, если ребенок покатается самостоятельно - он же умеет им управлять. Но главная опасность не в навыки управления:

«Питбайк - это спортивное оборудование и на нем ездить можно только на специальном треке. Родители - не профессионалы, у них нет специального образования для обучения детей езде на мотоинвентаре. Все эти средства не обладают средствами пассивной защиты, например как автомобиль, то есть риск получить тяжелые травмы очень высок. Тем более у детей не развита реакция и внимание, нет опыта управления и нахождения в условиях города — все это в совокупности дает большую вероятность попадания в происшествия с печальными последствиями», - пояснили в отделении пропаганды отдела ГИБДД УМВД журналисту PROKAZAN.

Дети не могут управлять транспортным средством — это нарушение закона. Но и привлечь ребенка до 14 лет к ответственности нельзя. В этом случае наказание ложится на плечи родителей или законных попечителей юных гонщиков - именно они, если случится ДТП с пострадавшими, понесут ответственность.

Если же никаких аварийных ситуаций не произойдет, но ребенок будет двигаться по дороге на транспортном средстве, наказание для родителей все равно предусмотрено. В этом случае речь идет о несоблюдении обязанностей по воспитанию:

«Родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей».

В Зеленодольском районе местные жители тоже жалуются на подростков, которые рассекают по улицам на питбайке, и прилагают видеодоказательство в сообществе «Зеленодольск.Онлайн». В комментариях же казанцы разделились на два лагеря.

Часть негодует — разве можно детям покупать такие вещи?

«Главное родители то куда смотрят?! А случится беда, будут вопить и волосы на голове рвать!»

Другие же вспоминают себя в молодости и считают, что лучше так, чем все лето с телефоном в руках:

«Мы с 4 класса уже поголовно на Восходах и Минсках катались. Одни в деревнях (семиклассники) на стогометателях (колесный трактор) работают. Сам видел. Растут работягами, с техникой на ты. Другие же тяжелее телефона в руки ничего не берут. Я - за первых!»

«Эх помню юность свою в деревне, тоже ездили, и не так много для счастья надо было-литров 5 бензина и 100гр. масла.»

И все же, независимо от отношения к этом явлению казанцев, важно понимать, что по закону дети не могут управлять мотоциклами, питбайками и квадроциклами.

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по городу Казани капитан полиции Абдряхимов Рафаэль Шамилевич заявляет, что родителям, при покупке мототранспорта несовершеннолетнему, необходимо подумать о его безопасности и вспомнить о количестве аварий, происходящих в регионе:

Автор видео: PROKAZAN

В случае же, если вы видите ребенка за рулем транспортного средства — будь это мотоцикл, квадроцикл или даже питбайк — представители ГАИ рекомендут сразу же обращаться в дежурную часть ближайшего отдела полиции и сообщать об увиденном. Только так можно предотвратить по-настоящему опасную ситуацию на дороге.