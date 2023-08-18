На блогершу, танцевавшую в Кул-Шариф могут завести уголовное дело

ДУМ РТ подало заявление в МВД, прокуратуру и Следком после того, как московская блогерша утроила песни и пляски в мечети Кул-Шариф. Блогерша думала, что находится в музее, поэтому танцы якобы никого не могли оскорбить. PROKAZAN восстановил всю хронологию конфликта блогерши и управления мусульман.

Девушка выставила на всеобщее обозрение видео, где танцует и поёт песни на татарском языке. После того как в СМИ стало активно обсуждаться поведение Белладонны Милославской (настоящее имя — Эльнара Кириллова), она с гордость сделала видео-обращение.

«Меня теперь все узнают и говорят, что я молодец. Ведь я знаю татарские песни. А ещё со мной все фоткаются. Вот так-то», — заявила девушка.

Вот только общественность и ДУМ РТ не разделяют веселый настрой девушки.

Ей овладел шайтан

Под постами в социальных сетях жители Татарстана осуждают девушку и сомневаются в её вменяемости.

«Ну видно же, что у неё с головой не всё хорошо. Лицо ненормальное», — пишет Людмила Галиева.

«Первая мысль – дура. Открыл комментарий, и точно! Дура! Пусть родным покажется», — заявляет Разиля.

«Бу бала белэн шайтан управляет. Эстэгафирулла (прим. Редакции: этим ребёнком шайтан управляет, да простит нас Аллах)», — пишет пользователь интернета Милиша.

И это лишь малая часть того, что говорят пользователи соцсетей.

Автор фото:dumrt.ru

В ДУМ РТ просят возбудить уголовное дело

В ДУМ РТ оказались также не в восторге от танцев девушки в мечети. По их мнению, это осквернение религии и святыни. Кроме того, как считают в муфтияте, такое поведение является не подобающим на фоне специальной военной операции (СВО).

Врио муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов попросил правоохранительные органы проверить действия блогера Белладонны Милославской. Заявления направлены в прокуратуру Татарстана, Следком и отдел полиции «Япеева» в Казани.

«Провокационное поведение на территории мечети оскорбляет чувства верующих — татар», — говорится в официальном ответе Ильфара Хасанова.

Также он отметил, что мечеть – дом Всевышнего. И какие-либо песни, танцы там недопустимы.

«Это не мечеть, а музей»: извинения блогера

Блогерша неоднократно записывала видео, где полностью оправдывала своё поведение.

«Я не считаю себя какой-то грешницей, ничего из ряда вон выходящего я не делала. Во-первых, я забыла, что нахожусь в мечети. Там мечеть напоминало только название. Там просто гуляют туристы. Я вообще забылась, заходишь, а там музей, смотришь на разные книжечки. Во-вторых, там никто не молился, ничего такого не было», — рассказала девушка подписчикам.

Автор фото: Личный архив блогера

Грозит ли блогерше уголовка?

ДУМ РТ просили проверить поведение Кирилловой по уголовной статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

По словам юриста компании «Адъюта» Лилии Ильясовой, поступок девушки конечно неэтичный, но так как в момент записи ролика в мечети богослужения не проводилось, и там было много туристов. По мнению юриста, намерения оскорбить чувства верующих у блогерши не было.

«На мой взгляд, состава преступления за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий в её действиях отсутствует», — отмечает Лилия Ильясова.

Опыт прошлых лет

В 2016 году следственные органы также проводили проверку по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Тогда певица Резеда Ганиуллина сняла видеоклип на фоне мечети в Болгаре.

По результатам проверки, уголовное дело заводить не стали. Кроме того, у мечети неоднократно были танцы в неподобающем виде от казанцев и гостей города. Девушек также никто не наказывал. Так что вероятнее всего проверка танца в мечети закончится ничем.