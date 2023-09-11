Татарский фильм за который не стыдно: «Бери да помни» покажут по всей России

В Казани состоялся предпоказ татарского фильма «Бери да помни»

В Казани прошёл предпоказ фильма «Бери да помни». Работа молодого татарского режиссёра Байбулата Батуллина была представлена в самом большом кинозале столицы республики.

Душевная картина вызвала море эмоций у зала. В фильме было всё: история любви пожилой пары, участковый-стендапер и уютная деревня. Фильм на предпоказе был на татарском языке с русскими субтитрами. А в прокате с 14 сентября кино можно будет увидеть как на татарском, так и на русском языках.

Фильм уже получил главный приз на фестивале «Короче» в Калининграде. Картина снята на собственные средства, без помощи государства.

Региональное кино может быть интересно широкому зрителю

Региональный кинематограф в России развит в очень ограниченном количестве регионов. На ум сразу всплывает Якутия. Есть другие неплохие региональные работы, но они пока скорее исключение из правил. Татарский кинематограф в этом плане был мягко говоря слабо. Но «Бери да помни» появится в широком кинопрокате, поэтому у него есть все шансы стать заметным кино из Татарстана.

«Пока мы делали фильм, неоднократно сталкивались с мнением, что региональное кино никому не интересно. Но мы хотим показать, что фильмы, снятые в Татарстане, могу быть заметны и интересны всей стране», — рассказал генпродюсер Bosfor Pictures Иван Яковенко.

Семейная комедия, погружающая в татарский колорит

«Бери да помни» — семейная комедия, которая погружает зрителей в татарский колорит. В этой картине тесно переплетены современные проблемы, юмор и национальный быт. А в основе фильма и вовсе лежит детская игра «Ядеч».

Съёмка картины началась 15 августа, а завершилась работа в середине сентября 2022 года. Все действия картины происходят в деревне Малый Ошняк Рыбно-Слободского района.

Стоит отметить, что одну из главных ролей сыграл отец Байбулата, народный писатель Татарстана Рабит Батулла. А в роли бабушки была заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина. Также в фильме дебютировала и юная звезда — Юнус Таиров. Именно он снялся в роли внука.

Сюжетная линия картины завязана вокруг детской игры «Ядеч». Суть игры в том, что двое участников должны разломать куриную косточку одним пальцем. После того, как они это сделали, игроки не должны брать друг у друга ничего. В противном случае тот, кто дал предмет говорит «помню» и считается победителем. Но только если соперник взял эту вещь.

В череде ярких сцен таится трагедия внука Ильяхама. Чтобы отвлечь малыша от угнетающих мыслей, бабушка и дедушка показали мальчику эту игру. А после Ильхам показал её всей деревне. Забегая вперед, стоит сказать, что благодаря этой игре у жителей деревни начали исполняться самые сокровенные желания.

К примеру, участковый стал комиком, у сельчан появилась школа, а кто-то и вовсе отправился покорять Америку в пожилом возрасте.

Фильм получился довольно простой и семейный. Рабит Баттула предстал перед зрителями в роли обычного деревенского мужичка, который не равнодушен к стакану. Но при этом он добрый весельчак, который готов на всё ради семьи.

На полном контрасте с ним жена Суфия. Её простые, но в то же время утончённые наряды, стремление быть современной и продвинутой покорили сердца зрителей.

Мечта, которая стала реальностью

Фильм держал в напряжении на протяжении всего хронометража. Зрители испытали весь эмоциональный спектр. В конце фильма зал взорвался аплодисментами.

«Это однозначно лучший фильм за долгое время. Я брутальный мужчина, но слёз сдержать не смог. Меня покорила актёрская игра, простота элементов. Очень душевный фильм», — рассказал после премьеры зритель Айрат.

Автор фото:PROKAZAN

Мечтой, которая стала реальностью, назвала фильм зрительница Айгуль. По ее мнению, это однозначный переворот в истории татарского кино. Она не смогла сдержать слез и прорыдала весь фильм.

«Я в полном шоке. И в первую очередь от того, что фильм был снят без копейки бюджетных денег. Тут и единство с народом, и простота изложения. И современная проблема — дети не говорят на татарском. Это фильм, который достоин внимания каждого», — отмечает Эльдар.

Вероятно, что в работе нет бюджетных источников финансирования — сыграло позитивную роль. Замысел режиссера и сценаристов был воплощен в картине и получилась добротная хорошая комедия, при просмотре которой моментами хочется и поплакать. Режиссерский дебют Байбулата Батуллина однозначно заслуживает похода в кинотеатр.