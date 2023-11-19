19 ноября отмечается всемирный День памяти жертв ДТП. Ежегодно происшествия на дорогах уносят жизни более миллиона человек. Еще больше людей в ДТП получают серьезные повреждения. Для одних попадания в аварию ложатся тяжким бременем на всю жизнь, для других - помогают пересмотреть свою жизнь и перевернуть ее на 180 градусов. Именно о человеке, чья жизнь серьезно изменилась после ДТП и пойдет речь в материале PROKAZAN.

Как появился День памяти жертвам ДТП

Автор фото: ГИБДД РТ.

Впервые День памяти провели в 1993 в Великобритании. Инициатором акции была благотворительная организация RoadPeace. Следом день памяти стал распространяться по всему миру, а в 2003 году идею пропагандировать безопасное движение поддержали в ООН.

Спустя два года, 26 октября 2005 года Всемирный день памяти жертв ДТП был принят Генеральной Ассамблеей ООН.

Автор фото: ГИБДД РТ

Главная цель решения проведения Дня памяти жертв ДТП – повысить безопасность на дорогах и сократить число пострадавших.

В России присоединились к международной акции с 2006 года запускают различные программы, которые позволят снизить количество ДТП в стране.



«Больше 11 000 погибших и 137 000 раненных»



По данным ГИБДД с января по октябрь 2023 года на территории России произошло 110 008 ДТП. В результате погибли 11 846 человек, еще 137 766 человек получили травмы.

При этом в Татарстане за этот же период произошло 2 827 ДТП, в которых погибли 233 человека, еще 3 368 человек пострадали.

Автор фото: ГИБДД РТ

В Казани за 10 месяцев текущего года зарегистрировали 1 140 ДТП, в которых 28 человек погибли, а 1326 пострадали. Как отметили в пресс-службе ГИБДД республики, цифры, если сравнивать с прошлым годом, заметно сократились. Чтобы тенденция по снижению числа аварий и смертности на дорогах сохранилась в Казани и других городах Татарстана в День памяти жертв ДТП проводят различные акции.

«В ежедневной рутине люди порой забывают о важности осторожности на дорогах. Проведение подобных акций очень важно. Ведь так, мы напоминаем людям о самом важном – о безопасности не только своей, но и окружающих. Если углубляться в статистику, то огромное количество людей погибают на дорогах, получают травмы разной тяжести или вовсе становятся инвалидами. Но это всё можно избежать, если люди будут более осознанно подходить к этому вопросу», - рассказывает организатор акций от ГИБДД Юлия.

В этом году сотрудники ГИБДД в рамках акции собрали большое количество молодёжи, которые рисовали плакаты, напоминающие о важности соблюдения ПДД. В городе можно было увидеть людей с плакатами и призывали водителей не вдавливать в пол педаль газа.

Автор фото: ГИБДД РТ

«Мы решили показать последствия ДТП не только на плакатах, но и на самих машинах. На эвакуаторе мы провезли сильно разбитое авто. И сделали это не случайно. Женщина на этой машине попала в ДТП, она получила травмы и долго восстанавливалась. Мы наглядно показали всем водителям последствия ДТП», - говорит Юлия.



«Я был на грани смерти»

Дмитрий Степин не понаслышке знает, что значит попасть в ДТП. 43-летний автомобилист с приличным стажем угодил в аварию, которая заставила его пересмотреть свою жизнь. После полученных два года назад травм мужчина больше не садится за руль.

«Трагедия со мной произошла два года назад. Это был холодный февральский вечер. На улице шла метель, а я ехал по трассе и была нулевая видимость. В какой-то момент дорога стала пустой, машин вообще видно не было. Тогда-то я отвлёкся на телефон, что было роковой ошибкой. Мне на встречку выехал автомобиль, но я не увидел его сначала, а когда заметил было уже поздно. Дорога скользкая и затормозить или совершить манёвр просо невозможно. Мы столкнулись и от полученных травм я долго находился под присмотром врачей. Сейчас я хожу с тростью и авто больше не вожу», - рассказал корреспонденту PROKAZAN Дмитрий Стёпин.



Мужчина рассказал, что после аварии ему пришлось искать новую работу, а также начались проблемы со здоровьем, как в физическом плане, так и в психологическом. Теперь Дмитрий Степин избегает автомобили, ездит только на общественном транспорте и советует всем автомобилистам быть внимательнее на дорогах, чтобы не повторить его судьбу.