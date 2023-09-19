Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Купить квартиру в Турции, как оказалось, при всех равных сейчас дешевле в Турции, чем в Казани. Но какие подводные камни подстерегают в случае релокации и что точно надо знать тем, кто решился поменять место жительства в материале PROKAZAN.

Цены выросли в разы, но это все равно дешевле, чем в Казани

В июле 2023 года россияне стали самыми крупнейшими покупателями недвижимости в Турции — гражданам России было продано 772 объекта недвижимости. Это почти в 3 раза больше, чем граждане Ирана, которые купили 272 объекта. Статистики отдельно по покупателям из Татарстана нет, но можно предположить, что доля татарстанцев в данной статистике достаточно высока.

Инфографика: PROKAZAN

За последний год цены на покупку квартир, участков и просто аренду выросли в несколько раз. Так, в 2021 году один квадратный метр стоил 93000 рублей в новостройке и на вторичном рынке 74000 рублей. В 2022 году цены выросли до 125000 рублей и 102000 рублей. В 2023 году, если рассматривать Мерсин, то 1 квадратный метр недвижимости стоит уже 173000 рублей на первичном рынке и 186000 — на вторичном.

Стоимость аренды жилья выросла за это время на 50%. Если в 2022 году снять квартиру можно было за 26000 рублей, то сейчас придётся выложить не меньше 400 долларов (37600 рублей по курсу на 13 сентября), рассказала PROKAZAN руководитель отдела продаж агентства недвижимости Deep Gayrimenkul Ляйсан Гаязова.

В Казани сейчас снять приличную квартиру, которая будет оборудована примерно, как турецкая стоит около 30-35 тысяч рублей. Также придется платить до 5-10 тысяч за коммунальные услуги.

Таким образом, аренда жилья в Казани и Турции стоит при нынешнем курсе доллара примерно одинаково.

Да, за услуги ЖКХ в Турции тоже придется платить — но за однушку в жаркую погоду придет примерно около 5 тысяч рублей.

Автор фото: Ляйсан Гаязова

Есть ипотека, но получить ее сложно

В Турции есть несколько вариантов льготной покупки жилья. Так же как и в России там есть ипотека. Но, как отмечает Ляйсан, её довольно сложно получить. Приезжие могут приобрести жильё в рассрочку.

«Застройщики предоставляют рассрочку на период строительства дома. Как правило, это 2-3 года. При этом рассрочка идёт без переплат. Первоначальный взнос варьируется от 30 до 55%», — рассказал агент по недвижимости.

Кроме того, при покупке жилья в Турции в маленьких городах от 50 000 долларов (4,7 млн рублей по курсу на сентябрь), в средних провинциях — от 75 000 долларов (7 млн рублей) выдаётся вид на жительство. ВНЖ выдаётся только в том случае, если экспертная оценка недвижимости подходит под эти цены. То есть, эксперты должны оценить объект не ниже положенных норм для выдачи ВНЖ.

«На сегодняшний день практически все квартиры в Турции оцениваются на необходимую сумму для ВНЖ», — сообщает эксперт.

Автор фото:mezitli.bel.tr

Также при наличии ВНЖ иностранцам от 18 до 65 лет оформляется страховка, которая покрывает экстренную медицинскую помощь.

В Турции появились новые правила и на получение гражданства. Чтобы его получить, иностранец должен прожить в стране не менее 5 лет и эксперты должны оценить его квартиру не меньше чем в 400 000 долларов (37,6 млн рублей по курсу на 13 сентября). До 13 июня 2023 года гражданство давалось при оценке квартиры в 250 000 долларов (23,5 млн рублей по курсу на 13 сентября).

В Казани однокомнатная квартира в новом доме обойдётся не менее чем в 5,5 млн рублей без отделки и не в самом центре города.

«Покупка квартиры в Казани достаточно занимательная история. Так в Ново-Савиновском районе квартиры в среднем стоят 15 млн рублей за однокомнатную, в Вахитовском — 11,7 млн рублей, в Московском — 9 млн рублей, в Приволжском — 8,6 млн рублей, в Советском — 7,7 млн рублей, в Авиастроительном — 6,8 млн рублей, а вот в Кировском — 5,8 млн рублей. Если мы говорим про первичный рынок», — рассказывает риелтор Амир Галявиев.

Да, в Казани в некоторых районах квадратные метр стоят дешевле чем в Турции. Но не стоит забывать, что там при покупке жилья вы не переплачиваете процент, квартира уже с отделкой или ремонтом и ещё имеете роскошные виды круглый год.

Автор фото:mykaleidoscope.ru

Рынок коттеджей

Как нам рассказала Ляйсан Гаязова, в Турции не развит рынок индивидуальных домов. Виллы продаются, но не имеют такую популярность как квартиры.

Виллы в Турции, а именно в Мерсине, стоят от 7 млн лир (25 млн рублей по курсу на 13 сентября) в черте города.

В Казани же рынок ИЖС всё больше набирает популярность. Так, за первую половину 2023 года было введено 1,3 млн кв метров земли. Это на 2% больше нежели в 2022 году за тот же период. Кроме того, стоимость сотки в 20-25 км от города оценивается примерно в 300 000 рублей. Сами участки начинают продаваться от 8 соток, то есть от 2,4 млн рублей.

Также для приобретения частной недвижимости в Казани есть льготы.

«Есть льготы по семейной ипотеке, ипотеке для IT-специалистов, бюджетников, на субсидированную ипотеку по госпрограмме может рассчитывать любой гражданин РФ. Кроме того, есть ещё и сельские ипотеки», — говорит Степан Коренюк, генеральный директор АН «Мастер», член ассоциации «Казанский Риэлтор».

Турецкий быт и цены на продукты

Автор фото:novyefoto.ru

Ляйсан со своей семьёй вот уже 10 лет живут в Турции. До этого они проживали в Татарстане. По их наблюдениям, турки невероятно гостеприимные и радушные.

«За 10 лет я ни разу не сталкивалась с негативом в адрес иностранцев. Турки сами по себе радушные и гостеприимные. Единственное, они крайне непунктуальные. Их «буду через 5 минут» может растянуться и на 40 минут, и на весь день. Да ещё и не обязательные. Если они говорят, что что-то сделают, то неизвестно когда это будет», — говорит Ляйсан.

Также она отметила, что россиянам может быть непривычна местная кухня. Она достаточно острая и солёная. Но в туристических кафе и ресторанах привычные блюда тоже можно найти.

Чтобы купить продукты на неделю в Турции на 3 человек уйдёт около 1 500 лир (5 400 рублей по курсу на сентябрь).

«На продукты у нас уходит 5 000 рублей. При этом мы ни в чём себе не отказываем. Тут и мясо и фрукты, и овощи, и крупы, и морепродукты. Стоит отметить, что россиянину первое время в Турции может быть непривычно, так как турки очень мало едят мясо», — говорит Ляйсан.

Отсутствие мяса в рационе турков обусловлено жарким климатом.

Стоит отметить, что в Турции значительно отличается минимальный размер оплаты труда. Там он составляет 11 400 лир (41 000 рублей по курсу на 13 сентября). В России МРОТ составляет всего 16 242 рубля.