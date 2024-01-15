В центре Казани в воскресенье, 14 января, загорелось здание, где располагался банкетный зал и гостиница «Астория». Редакция PROKAZAN собрала все факты и предварительные причины ЧП. Это уже не первый крупный пожар в РТ за последнее время.

Автор фото: Алмакаева Алина

«В один миг небо стало чёрным»

Около 14:00 в Казани загорелся отель с банкетным залом «Астория». Больше всего полыхала кровля. За считанные минуты чёрный дым окутал весь отель и близстоящие дома. Небо закрыли тёмные клубы дыма. Со слов очевидцев стало известно, что меньше чем за 30 минут огонь охватил всю кровлю. Общая площадь пожара достигла 936 квадратных метров, это примерно 1/3 от всего здания.

Для устранения возгорания задействовали 119 человек личного состава и 24 единицы техники.

«Когда первые подразделения прибыли на место, было установлено, что происходит горение в трехэтажном здании. В нем расположен ресторан, на третьем этаже — мини-отель. Со слов обслуживающего персонала, было эвакуировано семь человек — пятеро постояльцев и два человека из обслуживающего персонала. Происходило открытое горение на третьем этаже под кровлей, в связи с этим был повышен ранг пожара», — рассказали в МЧС.

Однако директор юрлица отеля «Астория» ООО «Тур-Отель» Мария Амбросенок заявила, что возгорание началось не с отельной части, а перешло с первого этажа, где расположен банкетный зал.

Из-за ЧП сотрудникам ГИБДД пришлось даже ограничить движение транспорта на улицах Павлюхина, Спартаковской, Халева, Газовой и Даурской в сторону KazanMall. Позже на ряде магистралей образовалиась пробки и людям приходилось объезжать заторы через проспект Универсиады. Ограничение было связано с тем, что гидрант располагался по другую сторону проезжей части.



«Постояльцы жаловались на запах проводки»



По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. Короткое замыкание произошло в электрической вытяжке мангала. Оно привело к возгоранию остатков жира и масла внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля. Постояльцы отеля не раз жаловались на запах гари в номерах.

Отметим, что в 2016 году отель уже закрывали из-за нарушений техники пожарной безопасности.

В МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение в 16:27, однако в 17:02 жители близстоящих домов говорили, что языки пламени всё ещё были. После тушения крыша вновь начинала воспламеняться.

Кроме того, непонятна ситуация произошла с пострадавшими. По официальной версии никому медицинская помощь не потребовалась. Однако в социальных сетях писали, что в каретах скорой всё же находились пострадавшие, которым оказывали помощь. Возможно, что речь шла о прохожих, которые надышались запахом пламени.



Замерзала вода и не могли найти гидранты: с какими проблемами столкнулись пожарные



По информации источника PROKAZAN, пожарные около получаса пытались найти работающие гидранты, после этого вода периодически заканчивалась. Из-за этого растянулся процесс тушения. Но это далеко не единственная проблема, которая возникла у огнеборцев. Также из-за мороза во время тушения вода в шлангах попросту замерзала.

Автор фото: Алмакаева Алина

«В здании были пустотные карманы с ограниченным доступом, а также был ограничен доступ непосредственно на кровлю. Поэтому тушение проводилось по высотной технике, установленной по периметру. Всего по высотной технике подавались три ствола и три ствола непосредственно по лестничной клетке на проливку в этих карманах», — рассказал замначальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по РТ Ильнар Зайнуллин.

В пяти метрах от мини-отеля находится пятиэтажный дом, у специалистов было опасение, что пламя может перекинуться и на него, так как ветер дул именно в сторону квартир. Но такого исхода удалось избежать.

Автор фото: Алмакаева Алина

«За год отель принёс 87 млн рублей»



Стоимость одного номера в отеле составляла от 3 000 рублей за сутки. Гостиница находится в арендованном помещении и владеет ей Ирина Плотникова. За 2022 год «Астория» — ООО «Тур-Отель» принесли ей 87 млн рублей.

Само здание построили в 1999 году. Общая его площадь 2,6 тыс. кв. м, собственниками комплекса являются Гульнара Ибрагимова и Ниман Гулиев. За часть, в которой начался пожар отвечают именно собственники здания.

Пожары атаковали Татарстан

Это далеко не первый крупный пожар в Татарстане за последние месяцы. Череда крупных пожаров преследовала РТ весь 2023 год.

Редакция PROKAZAN вспомнила, какие крупные пожары и взрывы газа происходили в Татарстане в 2023 году.

В начале декабря в Челнах сгорели около 170 павильонов в «Гараж-500». Всё имущество предпринимателей превратилось в пепел. Блго обошлось без жертв.

В конце октября в Челнах сгорел отель KamaRooms. Здание вспыхнуло практически мгновенно, и только по счастливой случайности никто не пострадал. Причина пожара была опять в проводке.

В Казани на улице Чехова в середине июня сгорела кровля многоквартирного дома. Возгорание началось с балкона и перекинулось на кровлю, которая выгорела полностью.

В октябре горела кровля жилого здания на Меридианной. Пожар был не настолько большой, как предыдущие возгорания.

В конце декабря произошел взрыв газа в поселке Осиново. Последствия происшествия вынудили власти говорить о сносе двухэтажного многоквартирного дома. В результате взрыва погиб человек.