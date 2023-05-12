Известно, как живут жертвы и семьи умерших спустя 2 года после ужасающей трагедии в казанской гимназии №175

Прошло 2 года с трагического дня в гимназии №175 Казани, где Ильназ Галявиев отнял жизни 9 человек, в том числе 7 детей. Приговор по нашумевшему на всю страну делу огласили уже почти месяц назад. При этом он с ним не согласен. Корреспондент PROKAZAN побеседовала с самой первой жертвой Галявиева — сотрудником школы, охранником Муллануром Мустафиным, а также с соседями родителей умершей учительницы Эльвиры Игнатьевой. Как живут пострадавшие и семьи умерших, как выслушивал свой приговор сам Ильназ, не станут ли угрозы теракта ежегодной традицией 11 мая - в нашем материале.

"Пошла кровь, я упал: мне еще никогда не было так плохо после лечения"

Сейчас на территории гимназии №175 мало что напоминает о том жутком дне. После ремонта во дворе школы появилось место памяти жертв — сад, где семьи погибших посадили деревья. Кабинета, где были застрелены дети, давно нет: там организовали общественное пространство, на потолке которого символично расположены 9 светильников — в честь 9 умерших. По словам Мулланура Мустафина, родители погибших детей до сих пор подавлены и убиты горем.

"Мы и спустя год, и спустя 2 года собирались в школе вместе с местным хазратом. С семьями поддерживаем друг друга, как можем. Приговор этому мальчику тоже слушали вместе. У этих родителей глаза всегда на мокром месте, когда бы я их ни встретил", — с печалью рассказал Мустафин.

В этом году 11 мая мужчине стало плохо: когда он направился на аллею школы, у него подскочило давление, обильно пошла кровь носом — пришлось вызывать медиков.

Фото: kazan.bezformata.com

"Я, видимо, переволновался - у меня упало давление. Такое со мной иногда случается, я до сих пор восстанавливаюсь, периодически лежу в больницах. Но так плохо, как в этот раз, мне после лечения еще ни разу не было", — признается он.

Напомним, в тот роковой день именно 62-летний Мулланур Мустафин пытался помешать Галявиеву попасть в здание школы, перекрыв входную дверь. Однако Ильназ сделал выстрел сквозь нее и сотрудник школы стал первой его жертвой. Мужчина упал, но, оставаясь в сознании, видел, как Галявиев заходит внутрь и целится ему в голову. Заряд картечи лишь задел потерпевшего, но злоумышленник подумал, что тот умер, и направился дальше.

После инцидента Мустафина с ранениями живота и головы транспортировали в московскую больницу, где он провел 8 дней. После этого потерпевший долго лечился на родине, его реабилитация продолжается. Он встал на ноги, вернулся на работу в школу.

"Из школы меня выгонять никто не стал, за это я благодарен. Получил статус инвалида 2-ой группы. Недоволен результатами медико-социальной экспертизы: я перенес трепанацию черепа, а после установки пластины меня перевели в категорию 3-й группы — якобы, я выздоровел. Хотя все мои обмороки и состояния припадка начались именно после этого", — признался мужчина.

"Поднял голову и снял капюшон только при оглашении приговора"

Приговор с пожизненным сроком Ильназу Галявиеву огласили 13 апреля. В этот момент Мулланур Мустафин был в зале суда вместе с семьями потерпевших, которые смогли посетить заседание. О справедливости постановления суда он сказал следующее:

"Другой высшей меры наказания за подобные преступления в нашей стране не предусмотрено. Этот парень его точно заслуживает, ведь он отнял жизни детей. Это меня огорчает больше всего", — подчеркнул Мустафин.

По его словам, лицо Галявиева присутствовавшие в зале суда смогли разглядеть только во время оглашения приговора.

Фото: smartik.ru

"Во время заседаний он обычно сидел в капюшоне, опустив глаза. А когда судья зачитывал вердикт, он, как и все, встал и поднял голову. Думаю, в душе он рыдал. В его глазах читалось осознание того, что он натворил и чего изменить никогда не сможет", — заявила первая жертва Галявиева.

"Дочь не вернуть, а единственная радость - внук"

В 2021 году жертвой 19-летнего Галявиева стала и молодая учительница английского языка Эльвира Игнатьева. На тот момент ей было всего 26 лет. Семья девушки не общается с представителями СМИ. О том, как они живут сейчас, рассказала их соседка.

По ее словам, весь двор вспоминает Эльвиру с теплотой: девушка была хорошо воспитана — всегда здоровалась и радостно улыбалась. После трагедии ее родители — отец Николай и мать Радифа — до сих пор живут в горе. Они тяжело переживают утрату близкого человека. Единственная радость — семья оставшегося сына. Недавно у них родился внук: бабушка и дедушка утешаются лишь этим.

Фото: gazeta.ru

Когда Галявиев отправится в колонию?

За убийство 9 человек Следственный комитет предъявил Ильназу Галявиеву обвинение по четырем статьям УК РФ. Юноше вменялось убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. Молодой человек полностью признал вину.

"Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал. Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", — сказал Галявиев изданию "Реальное время".

Со СМИ Галявиев все так же не общается и просит его не фотографировать. При этом Ильназ отказался от двух платных адвокатов. Богом себя он больше не считает. Известно, что молодой человек просил не сажать его в тюрьму, обещал написать книгу, чтобы компенсировать с продаж ущерб потерпевшим семьям.

Фото: medialeaks.ru

Подсудимый получил пожизненный срок. Его адвокат подал жалобу в Верховный суд Татарстана с просьбой отменить пожизненное наказание. Точка в данном деле еще не поставлена.

Школы продолжают получать угрозы — это уже традиция?

Утром 11 мая 2023 года в Казани сразу несколько школ получили сообщения с угрозами. Все это именно в годовщину стрельбы в гимназии №175. Всех находившихся в зданиях эвакуировали, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Вы уже знаете, как действуют школы в таких ситуациях. Руководители предупреждают правоохранительные органы, школы проверяют, чтобы убедиться в безопасности учеников. Спасибо педагогам, которые не теряют бдительность и действуют по инструкции», — подчеркнули в мэрии.

В прошлом году подобная волна эвакуаций из-за подобных сообщений также была. Не станут ли подобные инциденты ежегодной традицией, покажет время.