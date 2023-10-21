«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

В Татарстане с начала 2023 года зафиксировали 11 случаев отравления грибами. Пока грибной сезон еще в самом разгаре, мы решили узнать у эксперта как правильно собирать грибы и при этом не навредить своему здоровью.

Всё зависит от погоды

В этом году летний сезон был небогат урожаем, а вот осенью грибов было хоть отбавляй. По мнению грибника Дениса Заможнего, всё зависит от погоды. А именно, было ли жарко весной, был небольшой объем осадков или наоборот обильный.

Автор фото: Денис Пугач

«От весны и начала лета в большей степени зависит, каким будет основной урожай осенью, ведь для грибов не обязательна высокая температура окружающей среды. Но вот влаги нужно побольше и это будет положительным фактором для зарождения грибниц, а это и объемы урожая и его качество», — говорит грибник.

Грибов было хоть отбавляй в прошлом году

Денис отмечает, что к концу лета урожай был очень скромный. А вот осенью он наверстал упущенное. Но всё же это не сравнится с урожаем прошлого года.

Автор фото: Денис Пугач

Об урожайности этого года рассказал ещё один специалист — Николай Чернов. Он с 13 лет изучает грибы и является экспертом в одной из грибных групп в соцсетях.

«Дефицит осадков сильно сказался на урожайности грибов. Червивость в этом сезоне порядка 80-85%. Осенью был небольшой слой опят, локально белых грибов и был не плохой слой осиновых груздей», — говорит специалист.

Ещё один Казанский грибник Лилия Беляева рассказала о своей добычи этой осени. За сезон женщине удалось собрать 30 кг груздев.

Автор фото: Денис Пугач

Многие грибники уже закрыли свой сезон, кто-то совершает последние попытки, охоты за грибами. А Николай Чернов отметил, что грибной сезон ещё не окончен, так как ещё не было полноценного слоя зимних опят; рыжиков и гигрофоров.

11 случаев отравления грибами

Сезон грибов — период, когда можно себя отвлечь от городской суеты и насладиться природой. Но не всегда грибы могут быть безопасны.

С начала 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 11 случаев отравления грибами с 12 пострадавшими, из них 1 ребёнок. Для сравнения, в прошлом году грибами отравились 15 человек.

Автор фото: Денис Пугач

В 2022 году на конец августа по республике было зафиксировано 14 случаев отравления грибами с 17 пострадавшими, сообщает Роспотребнадзор по Татарстану. Но что делать, чтобы избежать несчастных случаев? На этот вопрос ответил ещё один грибник Герман Машков.

«Если вы не уверены, что за гриб вы нашли в лесу, то лучше его не брать. Собирайте грибы подальше от автомобильных дорог. Рекомендуется собирать грибы в плетеные корзины, чтобы избежать их порчи. Не стоит хранить грибы в тепле. Нельзя пробовать их во время сбора. По приезду домой необходимо основательно промыть все грибы и еще раз их пересмотреть», - говорит специалист.

Автор фото: Денис Пугач

Рекомендации дал и Николай Чернов. Он настаивает на тщательном осматривании на наличие вольвы (Прим. Редакции- кожаного стаканчика) в основании ножки. Также стоит избегать грибов с запахом специй и тухлого мяса. Быть внимательным при сборе опят (летних и зимних), так как на одном пне могут расти как безобидные, так и смертельно ядовитые виды. И не собирать опята с хвойных пней.

«Ещё очень важно избегать по весне и осени стручков (обыкновенного и осеннего), так как они содержат в своей мякоти яд гиромитрин (аналог ракетного топлива)», — отмечает специалист.

Но, кроме риска отравления, грибник может заблудиться в лесу. С начала грибного сезона в лесах республики более 50 раз велись поиски заблудившихся – отмечает начальник главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Автор фото: Денис Пугач

Специалист отметил, что перед походом в лес необходимо оценить состояние своего здоровья. Затем заранее изучить маршрут по которому вы планируете отправиться и одеться по погоде. Немаловажно зарядить свой сотовый телефон и взять с собой походный набор: спички, зажигалку, нож, фонарик и свисток.

О намерении сходить в лес стоит сказать родным или близким, спланировать время выхода на связь. Также Хабибуллин рекомендует не ходить в лес одному и носить яркую одежду.