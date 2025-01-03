В 2024 году рост интереса к загородной недвижимости в России доказал, что жить за городом — это не просто тренд, а новый образ жизни. По данным ВТБ, за первое полугодие ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим изменился и сам подход к выбору недвижимости: сегодня покупатели стремятся найти не просто участок, а выбрать новый образ жизни, где каждая деталь — от соседей до архитектурного стиля поселка — соответствует их ожиданиям.

Но что ждет рынок в 2025 году? Редакция ProKazan встретилась экспертами по загородной недвижимости компании ASG Invest. Мавлуткулова Анфиса, Гадеева Юлия и Хамзин Булат уверены: будущее принадлежит индивидуальным проектам и экологичным решениям. В этой статье мы расскажем, почему земля уже обгоняет квартиры, как меняется спрос и какие районы станут точками притяжения.

Компания ASG предлагает участки в таких коттеджных поселках, как «Изумрудная долина», «Каипы» и других перспективных локациях Казани и пригорода. Эксперты помогут подобрать идеальный участок под ваши цели и бюджет, чтобы воплотить мечту о комфортной загородной жизни.

— Какие ключевые тенденции в загородной недвижимости вы видите на 2025 год? Как изменится спрос на земельные участки?

— В 2025 году рынок загородной недвижимости продолжит набирать обороты. Сегодня людям недостаточно просто купить участок — они хотят пространства, где каждая деталь соответствует их представлениям о жизни. Уходят в прошлое типовые решения, которые ещё несколько лет назад были нормой.

Параллельно с этим заметен новый подход к выбору поселков. Покупатели стали обращать больше внимания на окружение: с кем они будут соседствовать. Благоустроенная территория, близость леса или водоёма становятся обязательными условиями.

Сегодня покупатель, будучи разборчивым, не позволит девелоперам загородной недвижимости расслабиться. Для успеха важны не только сотки земли, а целостный подход к созданию комфортной среды для жизни.

Мавлуткулова Анфиса, эксперт по загородной недвижимости компании ASG Invest

— Цены на землю: будем наблюдать рост или, может, рынок нас удивит снижением? Что станет решающим фактором?

— До весны 2025 года мы ожидаем стабилизацию цен. Это связано с тем, что рынок переживает своеобразную паузу на фоне текущих экономических условий. Однако уже к лету начнется умеренный рост стоимости участков. Основной драйвер этого роста — инфраструктура. Когда открываются новые дороги или улучшаются транспортные развязки, как это происходит с трассой М12, цена на землю в прилегающих районах начинает увеличиваться. Люди ценят удобство, и каждая новая трасса буквально приближает участки к городу.

Но не только дороги играют роль. Доступность коммуникаций — газ, электричество, качественные подъездные пути — также существенно влияет на стоимость. Даже такие, на первый взгляд, мелочи, как уличное освещение или благоустроенные детские площадки, делают поселки более привлекательными. Покупатели готовы платить за комфорт и за то, чтобы их участок соответствовал современным стандартам жизни.

Рассмотрим пример: в районах, где за последние годы появились новые инфраструктурные проекты, стоимость земли существенно выросла. Это наглядно показывает, как транспортная доступность и коммуникации напрямую влияют на динамику цен.

Рост цен также будет связан с ограниченным предложением качественных участков. Земля — это ресурс, который нельзя «достроить», как квартиры. Поэтому районы с хорошей инфраструктурой и перспективами развития всегда будут в цене.

Гадеева Юлия, эксперт по загородной недвижимости компании ASG Invest

— Земля как инвестиция: частные инвесторы обращают свой взгляд на загородную недвижимость? Поделитесь наблюдениями

— Земля — это инвестиция, которая никогда не теряет своей актуальности. Особенно сейчас, когда рынок недвижимости претерпевает изменения. Многие инвесторы, которые раньше вкладывались в квартиры, начали пересматривать свои стратегии. Покупка доходных однокомнатных квартир уже не приносит прежней выгоды: цены на жилье стагнируют, а конкуренция среди сдаваемых объектов только растет. А вот земля — ограниченный ресурс, который с каждым годом становится всё ценнее, особенно в локациях с развитой инфраструктурой и природными преимуществами. Реалии таковы, что оптимальные варианты могут оказаться недоступными, – такие участки быстро разбирают.

Одна из популярных стратегий — покупка земли на начальном этапе развития поселка. Когда инфраструктура начинает развиваться, участки стремительно набирают в цене. Мы видели примеры, когда за 3-5 лет стоимость участка возрастала в разы. Это особенно актуально для тех, кто хочет, к примеру, заработать на перепродаже.

Важно отметить, что земля привлекает не только опытных инвесторов, но и новичков. Для них это возможность начать с меньшей суммы: средняя стоимость участка в привлекательных районах составляет 2,5-3,5 млн рублей, что значительно доступнее, чем покупка квартиры. Кроме того, земля предоставляет стабильность — это актив, который не обесценивается и не теряет своей ликвидности.

Земля — это ограниченный ресурс, который не подвержен износу. В отличие от квартир, она всегда сохраняет свою ценность, регулярно растёт в цене в 2–3 раза за несколько лет.

Если говорить о перспективах, то в 2025 году интерес к загородной земле только усилится. Инвесторы ценят её как инструмент не только для сохранения капитала, но и для его роста. А наша задача — помочь клиентам выбрать участки с максимальным потенциалом, обеспечивая их профессиональной поддержкой на всех этапах: от подбора участка до его последующей продажи или освоения.

— Как повлияют новые законы или госпрограммы на рынок земли в 2025 году? Может, льготная ипотека дойдет и до участков?

— Влияние госпрограмм на рынок земли набирает обороты, но пока в основном это касается домов с подрядом. Например, семейная ипотека активно стимулирует рынок строительства, но не распространяется на покупку пустых участков. Однако вектор изменений уже намечен: государство все чаще обращает внимание на загородную недвижимость. Я уверена, что вопрос о распространении льготной ипотеки на землю — это дело времени.

Интересны текущие инициативы. Например, обсуждаются упрощенные процедуры подключения коммуникаций и ускорение регистрации прав собственности. Это может существенно снизить барьеры для тех, кто хочет самостоятельно построить дом. Такие меры способны сделать землю более доступной и привлечь новых покупателей.

Также стоит отметить программы распределения участков для военнослужащих и многодетных семей. Если они выйдут на массовый уровень, это станет новым драйвером спроса на землю. Мы видим, что такие инициативы могут стать не только социальной мерой, но и важным стимулом для оживления рынка.

Что касается ипотеки, я считаю, что банки в этом вопросе также заинтересованы. Земля — это ликвидный актив, который можно заложить, и спрос на участки стабильно высок. Как только появятся новые продукты с доступными условиями, например, льготные ставки для участков, мы можем ожидать еще больший всплеск интереса.

2025 год может стать переломным. Если государство поддержит рынок загородной недвижимости, это не только расширит круг покупателей, но и укрепит позиции земли как полноценной альтернативы городскому жилью.

Хамзин Булат, эксперт по загородной недвижимости компании ASG Invest

— Какие новые форматы загородных участков становятся популярными: экопоселки, смарт-поселки или что-то еще?

— Сегодня загородная недвижимость — это больше, чем просто земля. Покупатели ищут не квадратные метры, а уникальное пространство, которое отвечает их ценностям и образу жизни. Одним из главных трендов остаются экопоселки. Эти локации привлекают своей природной гармонией: чистый воздух, окружение лесов, близость рек. Покупатели таких участков устали от городской суеты и хотят жить в месте, где природа становится их главным соседом.

Но экопоселки — это лишь вершина айсберга. На смену традиционным форматам приходят смарт-поселки. Представьте место, где технологии берут на себя все бытовые заботы: «умные дома», которые можно контролировать через смартфон, автоматизированный полив сада, энергосберегающие системы.

Смарт-поселки особенно популярными среди молодых покупателей и айтишников. Они ценят комфорт и готовы платить за технологии, предпочитая, чтобы их дом «думал» о быте за них.

Еще один любопытный формат — агро-усадьбы. Это не просто участки для жизни, а возможность совместить загородный образ жизни с небольшим фермерством. Люди создают экофермы, открывают мини-бизнесы, например, организуют агротуризм. Представьте, вы живете среди альпак, выращиваете натуральные продукты и привлекаете туристов, которым хочется отдохнуть в атмосфере спокойствия и натуральности.

Даже классические поселки теперь меняются. Покупателей больше не устраивает просто земля с коммуникациями. Сегодня важны концепция и атмосфера: единый архитектурный стиль, благоустроенные зоны для отдыха, спортивные площадки, детские пространства, кафе. Это уже не просто поселок, а сообщество, которое дарит чувство принадлежности.

В 2025 году мы увидим развитие гибридных форматов. Например, экопоселки, в которых будут интегрированы смарт-технологии, или агро-усадьбы с элементами туристической инфраструктуры. Люди больше не хотят стандартных решений, они ищут что-то уникальное и адаптированное под их стиль жизни. Этот тренд открывает перед рынком огромные возможности.

Чулпан Тагирова, эксперт по загородной недвижимости компании ASG Invest

— Какие регионы Татарстана вы бы выделили как самые перспективные для покупки земли в 2025 году? Почему?

— Татарстан богат на интересные направления, и каждое из них имеет свои особенности.

Лаишевский район — абсолютный лидер. Здесь всё на высоте: и природа, и инфраструктура. Близость к Казани, удобные транспортные развязки, а также наличие аэропорта делают этот район привлекательным как для семей, так и для инвесторов. Район активно развивается, спрос на участки стабильно высок, а новые проекты создают ещё больше возможностей для комфортной жизни. В этом направлении рекомендуем рассмотреть поселок Каипы в 20 минутах езды от Казани.

Коттеджный поселок «Каипы» расположен на живописном берегу Камы, окруженном лесами и реками Меша и Брыска. Асфальтированные дороги ведут прямо к участкам, а внутри поселка проложены щебеночные улицы. Электричество и газ уже подведены. В старом поселке Каипы есть школа, детский сад, магазины, мечеть, церковь и возможность покупать свежие фермерские продукты. Это место, где природа и комфорт идеально сочетаются.

Высокогорский район — выбор для тех, кто ценит природу и уединение. Он славится своей экологией и богатой историей. Например, поселок Каймары — это не просто место для жизни, а возможность стать частью уникального культурного наследия. Воздух, окружающие леса и тишина делают этот район идеальным для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Высокогорский район не только радует экологией, но и привлекает своей историей. На территории сохранились старинные церкви и культурные памятники. В этом направлении обязательно рассмотрите поселок Каймары.

Поселок Каймары — один из самых популярных коттеджных массивов, всего в 5 км от Казани. Здесь уже проведены электричество и газ, а к участкам ведет качественная асфальтированная дорога. Щебеночные улицы внутри поселка планируют асфальтировать. В будущем предусмотрено строительство школы, детского сада и других объектов инфраструктуры, создающих комфортную среду для жизни.

Для долгосрочной перспективы стоит обратить внимание на Верхнеуслонский район. Сейчас это направление остаётся недооценённым, но его потенциал растёт с каждым годом. Потрясающие виды на Волгу, живописные ландшафты и относительно низкие цены делают этот район настоящей находкой для инвесторов. Развитие транспортной инфраструктуры, как, например, паромные переправы и новые дороги, может значительно повысить привлекательность этого направления.

Каждый из этих районов отвечает различным запросам. Лаишевский — для семейного уюта, — для выгодных инвестиций, Высокогорский — для уединения, а Верхнеуслонский — для тех, кто ищет перспективы. Важно лишь правильно определить свои цели, и Татарстан предоставит идеальное решение.

Рынок загородной недвижимости в 2025 году — это мир возможностей, где уникальные участки становятся идеальным пространством для жизни и инвестиций. Но успех здесь — в правильном выборе.