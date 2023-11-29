Установка имплантов - это спасательный круг для каждого, кто столкнулся с потерей зубов. Сегодня стоматология способна на многое: от установки одного импланта до полного восстановления улыбки пациентам с адентией. Так, по данным Второго национального эпидемиологического стоматологического исследования, около 60% жителей РФ, в том числе и казанцев, отдают предпочтение протезированию зубов.

Как протекает процесс установки имплантов, сколько времени занимает процедура, как ухаживать за установкой и насколько болезненно хирургическое вмешательство - об этом и многом другом рассказал Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки".

Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

- Что такое импланты и чем отличается имплантация зубов от традиционного протезирования?

- Имплантация зубов - это процедура установки зубного имплантата и фиксации коронки. Ее проводят пациентам при отсутствии одного или нескольких зубов, а также при отсутствии всего зубного ряда. Искусственный корень устанавливают в место отсутствующего, куда впоследствии крепится коронка, которая выглядит как естественный зуб. При правильном планировании, качественной установке и тщательном уходе, титановая конструкция может прослужить около 20-25 лет. Наиболее распространенный материал для искусственного корня - титан, так как он не воспринимается организмом как инородное тело.

Имплантат полностью заменяет корень зуба и собирается словно конструктор из ряда деталей.

Имплантология - интересное направление, развивающееся с каждым годом. Раньше, чтобы установить искуственный зуб, врачи были вынуждены обтачивать соседние, чтобы установить искусственный корень: врач удалял часть тканей, а затем устанавливал временную коронку или протезную конструкцию. Некоторым пациентам было эмоционально тяжело переносить столь серьезное вмешательство. К счастью, сегодня есть альтернативный и более современный вариант протезирования, в котором “родные” зубы не повреждаются.

Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Многие пациенты не посещают стоматолога из-за страха. Расскажите, есть вариант протезирования, который исключает боль и травматизацию при установке?

- Сейчас, чтобы поставить имплант, врачам не нужно делать разрезы, а потом зашивать рану. Бескровная операция проходит максимально безболезненно и разделяются на следующие этапы:

Делается 3D-сканирование челюстей

Созается объемный 3D-рентген снимок на томографе

Изготавливается индивидуальный шаблон, чтобы максимально точно установить имплантат

Делается небольшой прокол, диаметром 4,5 мм

С помощью специальных инструментов, в костное ложе закручивается имплант

Устанавливается имплантат

После операции ставится протез или временная коронка

Когда рана полностью заживет, имплантолог устанавливает постоянную конструкцию.

Это действительно удобный вариант установки и, что немаловажно, после такой процедуры не приходится накладывать швы.

Мы уделяем большое значение тому, чтобы пациенты не испытывали боль во время процедуры. Как раз для этого мы и применяем цифровые технологии: они позволяют проводить операции безболезненно и с минимальным количеством разрезов. Операция делается под местным анестетиком (заморозка десны). Как показывает практика, у многих людей наблюдается дентофобия - боязнь стоматологов. Поэтому сообщаю: уже совсем скоро в нашей клинике будет еще один вариант протезирования - под общим наркозом.

Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

В клинике "Анатомия Улыбки" применяется современный аппарат для анестезии, который обеспечивает медленное и безболезненное введение анестетика.

Тем не менее, при всей современности и безболезненности процедуры, имплантация - это хирургическое вмешательство. Поэтому в период реабилитации некоторые неприятные ощущения все-таки могут возникнуть. Как хирург-имплантолог, я стремлюсь к тому, чтобы у моих пациентов отсутствовали отеки, гематомы и болевые ощущения.

Аппарат электронного введения анестезии в центре планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

- Как протекает процесс имплантации зубов и сколько времени занимает установка?

- Самое главное в планировании имплантации - это тщательная диагностика. Она нужна для того, чтобы исключить осложнения впоследствии установки. При подготовке важно сдать общие анализы крови. Они позволяют сделать выводы о состоянии здоровья пациента, а также узнать о свертываемости крови и наличии бактериальных или вирусных заболеваний. Если анализы плохие, то пациенту рекомендуется прийти на прием к врачу и вылечить недуг. И таких нюансов множество, поэтому порой на подготовку уходит около четырех недель.

В последние годы 3D-исследование зубов стало неотъемлемой частью имплантации: новейший компьютерный томограф "NewTom Giano HR PROFESSIONAL" позволяет сделать объемное фото головы и челюсти: с помощью такого изображения можно определить высоту и ширину костной ткани, где будет размещен имплант.

Аппарат рентгеновский томографический панорамный цефалометрический "NewTom Giano HR PROFESSIONAL" в центре планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

И самое интересное: многие думают, что установка импланта занимает 3-4 часа. На самом деле, если у пациента отсутствует только пара зубов - время процедуры сокращается в разы.

Однако процесс может затянуться из-за индивидуальных проблем: кариес на опорных зубах, некачественно пролеченные корневые каналы соседних зубов, есть корни зубов, подлежащие удалению, а также заболевания пародонта или плохая гигиена полости рта. Вот почему важно первым делом уделить внимание диагностике, а потом уже устанавливать протез.

После установки импланта исключено курение! Практика показывает, что у курящих людей процесс заживления происходит гораздо медленнее.

Что касается реабилитации, сейчас существуют препараты, которые поддерживают иммунитет и купируют боль. В нашей клинике даются подробные рекомендации и пациент в домашних условиях может самостоятельно им следовать. Когда пройдет 3-4 месяца, хирург-имплантолог проверяет зубной ряд пациента и дает инструкции по каждому конкретному случаю.

Аппарат рентгеновский томографический панорамный цефалометрический "NewTom Giano HR PROFESSIONAL" в центре планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

Важный момент: после проведения хирургического вмешательства необходимо поддерживать постоянную коммуникацию между пациентом и специалистом-имплантологом, работающим в клинике. При этом важно, чтобы человек не остался наедине с какой-либо проблемой после установки.

В "Анатомии улыбки" 24/7 врачи врачи всегда на связи со своими пациентами. Возникли вопросы по имплантации? Звоните по номеру телефона клиники: 8(843)-204-11-40

- Какой уход требуется после проведения имплантации зубов и как долго они прослужат пациенту?

- Нужно обязательно приходить на осмотр раз в полгода к тому имплантологу, который изначально устанавливал конструкцию. Важно понимать, что импланты - это все-таки инородное тело, и в процессе реабилитации могут возникнуть осложнения. Повторюсь, что мы даем подробные рекомендации на период восстановления и отвечаем на все вопросы. Но бывает такое, что человек, получив все инструкции, пропадает из виду и забывает о проверке имплантов - это может привести к неприятным последствиям.

К слову, узнать не только о протезировании, но и о других направлениях в области стоматологии можно на YouTube-канале центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки".

Что касается дополнительного домашнего ухода: нужно поддерживать гигиену полости рта три раза в день - это чистка зубов после еды. Также рекомендую взять на вооружение портативный ирригатор - аппарат, который под давлением “выстреливает” воду, убирая с зубов остатки пищи и налет.

Прозвучит банально, но если не ухаживать за конструкцией, то она просто испортится: мягкие ткани, которые окружают имплант, могут поддастся воспалению и повредить титановый штифт. После этого возможно отторжение конструкции: тогда искусственный корень становится подвижным.

Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

- Через какое время после потери зуба нужно ставить имплантат?

- Если зуб уже потерян, то оптимально обратиться к имплантологу через 4 месяца. К слову, в нашей клинике уже практикуется метод "одномоментной имплантации". Это означает, что если зуб еще не полностью выпал, но есть воспаление в неактивной фазе, мы можем удалить зубной корень и сразу установить имплантат. В тот же день можно установить и временную коронку, что особенно актуально для передних зубов.

- А если у пациента совсем нет зубов или они по какой-либо причине разрушились, то как в этом случае работает хирург-имплантолог?

- В таком случае мы предлагаем установку шести имплантатов на верхней челюсти или четырех на нижней для восстановления жевательной функции.

Есть и альтернативные варианты, которые будут предложены каждому пациенту. Например, акриловый протез (съемная конструкция верхней и нижней челюсти). Однако у таких протезов есть свои недостатки: носители этих конструкций меньше чувствуют вкус еды. Известно, что на нёбе и верхней челюсти находятся вкусовые рецепторы. Когда человек использует съемный протез, эти рецепторы практически полностью блокируются.

Что касается протезирования - здесь доступ к вкусовым рецепторам сохраняется в полном объеме, что по функциональности приравнивается к собственным зубам, потому это и считается более долгосрочным и надежным вариантом.

Динар Рахматуллин, главный врач центра планирования имплантации зубов "Анатомия Улыбки"

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В клинике "Анатомия улыбки" работают 5 специалистов имплантологов, которые ежедневно устанавливают до 10 имплантов каждый день. Врачи регулярно сталкиваются с разнообразными клиническими случаями, поэтому их опыт позволяет справиться с самыми сложными ситуациями.