В России ежегодно выявляется более 580 тысяч случаев злокачественных новообразований, и около 14% из них приходится на рак кожи. Однако многие из нас склонны игнорировать изменения на теле, откладывая визит к врачу до появления серьёзных симптомов.

Практически у каждого человека есть кожные новообразования: родинки, бородавки, папилломы, веснушки, липомы и другие. Часто мы не придаём им значения, считая их безобидными. Но некоторые из них могут нести риск злокачественного перерождения. Например, меланома составляет лишь 1,82% всех злокачественных опухолей, но на её долю приходится более 70% смертей от рака кожи.

Редакция ProKazan побеседовала с хирургом Эдером Тагировичем Аббасовым из клиники «МЦ Волга», чтобы выяснить, какие родинки действительно опасны, когда стоит насторожиться и как современные технологии позволяют удалять новообразования практически без следа.



– Многие боятся удалять родинки и другие образования на коже, считая, что это может спровоцировать проблемы - от рубцов до рака кожи. Насколько оправданы такие риски?

— Это один из самых распространённых страхов. Люди переживают, что после удаления родинки останется некрасивый шрам или, что ещё хуже, разовьется рак. Но если новообразование доброкачественное, оно не «переродится» просто от того, что его удалили — это миф.

Другое дело, если родинка изначально подозрительная. Тогда промедление действительно опасно. Чем раньше её удалить и отправить на гистологию, тем лучше. Потому что если это, например, меланома, то любое повреждение только ускоряет процесс метастазирования.

А рубцы… да, они будут. Это неизбежно. Но их выраженность зависит от метода удаления. Если иссекать скальпелем, останется полоска, возможно, грубая, особенно если кожа склонна к келоидным рубцам. Радиоволновой метод, электрокоагуляция, лазер — они дают более аккуратный результат. Но полностью без следов не бывает.

Важно понимать: если новообразование беспокоит, лучше не тянуть. Бояться нужно не удаления, а того, что можно пропустить что-то серьёзное.

Главное — не откладывать визит к врачу, если родинка изменилась или доставляет дискомфорт. Бояться нужно не удаления, а промедления.

— Насколько обязательно гистологическое исследование и как долго ждать результатов?

— Гистология — это не просто анализ, а вопрос спокойствия. Человеку важно знать, что с ним всё в порядке, а врачу — убедиться, что после удаления ничего не осталось незамеченным.

Когда я предлагаю пациенту гистологию, многие сначала отказываются: «А зачем? Родинка ведь нормальная». Но именно гистология даёт точный ответ. Бывали случаи, когда удалённое образование внешне выглядело обычным, а потом анализ показывал совсем другое. Тогда приходилось доиссекать, срочно реагировать.

Ждать результаты нужно примерно две недели. Иногда пациент живёт спокойно, но потом, через месяц или год, увидит где-то информацию про рак кожи и начинает переживать: «А вдруг у меня тоже было что-то плохое?». А если гистология сделана, никаких вопросов не остаётся.

Конечно, бывают люди, которые категорично отказываются. Но если у меня есть малейшие сомнения, я сделаю всё, чтобы пациент согласился. Даже предложу вариант, чтобы было проще. Это не та вещь, на которой стоит экономить или надеяться на авось.

— Чем радиоволновый метод удаления новообразовании отличается от классического хирургического метода?

— Разница в том, что мы оставляем после удаления. Классический хирургический метод — это скальпель, разрез, наложение швов. В итоге остаётся линейный рубец. Если у пациента есть склонность к грубым рубцам, он может быть заметным, особенно если рана большая.

Радиоволновой метод — это выпаривание тканей. Рубец остаётся минимальный, потому что нет глубокого повреждения. Но здесь есть важный нюанс: такой метод подходит только для небольших образований. Если мы используем радиоволны для чего-то крупного, остаётся дефект кожи, который плохо заживает. А если попытаться зашить такую рану, швы могут мешать заживлению, потому что обработанные радиоволнами ткани проходят стадию воспаления, и процесс идёт сложнее.

Поэтому радиоволновой метод идеально подходит для удаления маленьких новообразований — папиллом, небольших родинок. Но если образование крупное, лучше классическое иссечение: срезали с запасом, отправили на гистологию, швы наложили, всё чисто и понятно. Выбор метода — это всегда баланс между эстетикой и медицинской необходимостью.

— Если есть шишка под кожей и она не растет, как ее исследовать?



— Чаще всего пациенты приходят ко мне и говорят: «Доктор, у меня тут шишка, что с ней делать?» И первое, что я спрашиваю: растёт или нет? Если образование не увеличивается, мы просто наблюдаем. Если меняется в размере, тут уже надо разбираться.

Есть два самых частых варианта: жировик (липома) и сальная киста (атерома).

Жировик — это мягкое, подвижное скопление жира. Он не воспаляется, просто лежит под кожей. Если не растёт и не мешает — можно не трогать. Но если увеличивается, особенно быстро, лучше удалить.

— это мягкое, подвижное скопление жира. Он не воспаляется, просто лежит под кожей. Если не растёт и не мешает — можно не трогать. Но если увеличивается, особенно быстро, лучше удалить. Атерома, или сальная киста, устроена иначе. Это закупоренная сальная железа, внутри которой копится сало. На коже можно заметить небольшую точку — это выход, который перекрылся. Пока атерома маленькая, она не беспокоит. Но если туда попадает инфекция, начинается нагноение, боль, отёк. Тогда уже приходится вскрывать, чистить, ждать заживления, а потом повторно удалять саму капсулу, чтобы не было рецидива.

Могут ли они исчезнуть сами? Нет.

Жировик не растворится ни от таблеток, ни от мазей, ни от массажа. Атерома тоже не исчезнет. Иногда пациенты приходят и говорят: «Доктор, у меня шишка то пропадает, то снова появляется». Это значит, что содержимое выходило, но сама капсула осталась. Через время она снова заполняется, и человек снова видит ту же самую шишку.

Как понять, что за образование? УЗИ мягких тканей — вот что нам помогает. Оно показывает, есть ли внутри жидкость, есть ли кровоток, капсула. Если кровотока нет — скорее всего, это доброкачественное образование. Если есть — надо проверять дальше.

Самое главное — не ждать, пока начнутся осложнения. Если образование растёт, воспаляется, болит — это сигнал действовать.

Если шишка не растёт и не беспокоит, можно просто раз в год делать контрольное УЗИ. Но если увеличивается, болит или меняется — обратитесь к хирургу. Записаться можно на сайте

— Почему врачи советуют удалять новообразования зимой или весной? Какие ошибки совершают пациенты после процедуры, особенно летом?

— Раньше врачи действительно советовали удалять новообразования осенью и зимой. Почему? Потому что в холодное время года кожа меньше потеет, риск инфицирования ниже, да и солнце не такое активное. Но сейчас это уже не принципиально — антисептики, современные повязки и ухаживающие средства позволяют проводить удаление в любое время года.

Единственное, на что стоит обратить внимание — загар. Если удалить родинку летом, а потом активно загорать, на месте зажившей ранки останется светлое пятно. Оно будет отличаться от остальной кожи и может не выровняться со временем. Особенно это касается лица, плеч, рук — тех зон, которые постоянно открыты солнцу.

Какие ошибки делают пациенты? Самая частая — неправильный уход. Например, человек снял повязку слишком рано, не использует солнцезащитный крем, ходит в синтетической одежде, которая натирает кожу. А потом приходит и говорит: «Доктор, у меня рубец такой заметный, что делать?»

Мой совет: если удалили новообразование летом — защищайте кожу. Носите удобную одежду, не трите место удаления, используйте солнцезащитный крем. Тогда заживление будет быстрым и эстетически аккуратным.

— Как проходит процедура? Насколько она болезненна и как быстро заживает кожа? Есть ли эффективные способы обеспечить заживление без рубцов?

— Больше всего пациенты боятся боли. Но на самом деле процедура проходит легко и быстрее, чем люди ожидают. Всё начинается с обсуждения — важно понять, действительно ли новообразование беспокоит человека. Иногда бывает так, что пациенту ничего не мешает, но кто-то из родственников сказал: «Фу, какая у тебя родинка, срочно удали!». Или человек что-то прочитал в интернете и теперь боится. Поэтому сначала мы обсуждаем: нужно ли удаление или нет.

Само удаление занимает 5–10 минут. Делаем местную анестезию — да, укол немного чувствуется, как комариный укус, но дальше никакой боли нет. Современные препараты позволяют полностью обезболить участок.

После процедуры накладываем повязку и даём рекомендации. Заживление зависит от метода удаления. Если использовался скальпель и накладывали швы, то через две недели они снимаются.

Некоторые пациенты очень переживают за рубцы, особенно девушки. Видимость шрама зависит от особенностей кожи. Если есть склонность к келоидным рубцам, они могут быть заметными, но в большинстве случаев со временем след становится почти невидимым. Можно использовать специальные мази, но не сразу, а после полного заживления.

Главное правило: не ковырять корочку, не трогать без необходимости. Самая частая ошибка — человек начинает что-то мазать, ускорять процесс, а в итоге только мешает нормальному заживлению. Иногда лучше просто ничего не делать и дать коже восстановиться самой.

А ещё важный момент — не бояться обращаться к врачу. Многие люди приходят ко мне с запущенными образованиями только потому, что боялись боли или последствий. В «МЦ Волга» такие процедуры проходят комфортно и безопасно.

— Если рана заживает неестественно долго, или из нее выделяется гной, что следует предпринять?

— Если рана заживает медленно или вдруг начинает сочиться, это тревожный сигнал. В норме всё должно идти по понятному сценарию: сначала небольшое покраснение, потом корочка, потом ровная кожа. Если через 3–5 дней после удаления появляются отёк, сильное покраснение, выделения — значит, скорее всего, рана инфицировалась.

Что делать? Главное — не заниматься самолечением. Никаких подорожников, мазей «от всего»! Нужно прийти к хирургу. Если рана небольшая, чаще всего достаточно местной обработки, антисептиков. В некоторых случаях, по медицинским показаниям, требуется или необходима антибиотикотерапия. Если были наложены швы, а под ними скапливается гной, врач может аккуратно снять часть швов, чтобы дать жидкости выйти — это нормальная практика, и бояться этого не нужно.

Самая большая ошибка пациентов — ждать, что «само пройдёт». Инфекция может привести к нагноению, формированию абсцесса или даже флегмоны, когда гной распространяется глубже. В таком случае уже потребуется серьёзное вмешательство. Поэтому, если рана заживает дольше обычного или вызывает вопросы, не стесняйтесь — приходите на осмотр. Это решается проще, чем кажется.