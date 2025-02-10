Каждый родитель хотя бы раз сталкивался с этим сценарием: записали ребёнка к стоматологу, объяснили, что это важно для здоровья, а в день приёма – слёзы, истерика и панический страх. Кто-то отказывается заходить в кабинет, кто-то прячется за родительскую спину, а кто-то готов терпеть зубную боль, лишь бы не слышать жужжание бормашины.

Почему так происходит? Чаще всего страх перед врачами не врождённый – он формируется из множества факторов: неудачный опыт, пугающие истории друзей, мифы, внушенные взрослыми, и даже внешний вид медицинских инструментов. Как помочь ребёнку преодолеть страх перед стоматологом и сделать так, чтобы визиты к врачу перестали быть кошмаром?



Редакция ProKazan собрала реальные истории родителей, чьи дети боятся стоматологов, и попросили эксперта Family Dent Динмухаметову Дину Ильдаровну объяснить, как справиться с каждой ситуацией.

«Пять часов мучений» – Алена, сыну 9 лет

Алена до сих пор с ужасом вспоминает тот день. Её сыну нужно было удалить молочный зуб, который никак не выпадал сам. Врач уверяла, что всё пройдёт быстро, но процедура затянулась на пять часов.

«Доктор не могла вырвать зуб, но не останавливалась, – рассказывает Алена. – Сын плакал, умолял прекратить, но врач снова и снова пыталась его удалить. Мы не знали, что делать – уйти или надеяться, что вот-вот всё закончится. В конце концов, измученная врач призналась: “Я не могу”. Теперь сын боится стоматологов до паники. Он научился скрывать зубную боль, лишь бы не оказаться в кресле».

Дина Ильдаровна, стоматолог клиники Family Dent:

«Такие случаи, к сожалению, оставляют психологическую травму на долгие годы. Компетентный врач никогда не будет продолжать манипуляции, если видит, что они не приносят результата или причиняют сильный стресс ребёнку. Хороший специалист умеет вовремя остановиться, предложить альтернативные методы или обратиться за помощью к коллегам.

Родителям важно быть внимательными к тому, как врач ведёт себя с ребёнком. Доктор должен не только уметь выполнять процедуры, но и находить контакт, работать спокойно и уверенно. Если вы заметили, что врач игнорирует состояние ребёнка, применяет силу или запугивает его, лучше сразу отказаться от такого специалиста. Мы всегда можем предложить мягкие методики, седацию, анестезию, но ни в коем случае нельзя доводить ребёнка до истощения и ужаса».

«Обмороки от боли» – Ксюша, сыну 7 лет

Сын Ксюши с детства боится боли до такой степени, что буквально теряет сознание. Любая попытка уговорить его пойти к стоматологу превращается в испытание: объяснения, обещания, попытки успокоить. Но стоило ему увидеть иглу – и он падал в обморок.

Дина Ильдаровна:

«Я работала с детьми, у которых действительно развивается паника при одном только упоминании о лечении. Чаще всего причина кроется в неправильной подготовке. Ребёнку не объясняют, что его ждёт, либо, наоборот, пугают: „Если будешь плохо чистить зубы, врач сделает укол!“. Так делать нельзя.

Очень важно дома спокойно рассказать ребёнку, что врач просто посмотрит, как растут зубки, проверит, хорошо ли он их чистит. Если планируется лечение, не скрывайте этого, но объясняйте доступным языком: „Доктор уберёт микробики, чтобы зубик не болел“. Категорически нельзя вводить ребёнка в заблуждение – это подрывает доверие не только к стоматологу, но и к родителям».

Если ребёнок склонен к обморокам, обязательно сообщите об этом врачу заранее. В клинике Family Dent мы можем подобрать более щадящую анестезию, работать в комфортном для него темпе, сделать всё максимально аккуратно. В сложных случаях лучше использовать седацию – после такого опыта страх перед стоматологом постепенно ослабевает.

Страх перед «огромными» шприцами – Диана, дочке 11 лет

Когда дочке Дианы было семь лет, ей нужно было лечить кариес. Всё шло хорошо, пока врач не достал шприц. Девочка в ужасе закричала: «Огромный укол! Нет!» – и выбежала из кабинета в слезах. С тех пор её страх только усилился: даже сейчас, в 11 лет, она готова терпеть зубную боль, лишь бы не видеть шприц.

Дина Ильдаровна:

«Это классическая ситуация, – объясняет стоматолог. – Дети боятся не самой процедуры, а именно вида шприца. Мы работаем с этой проблемой очень деликатно.

Если ребёнок боится медицинских инструментов, дома можно играть в „врача“, показывать, что инструменты – это не страшно. Родители могут купить игрушечный стоматологический набор, вместе смотреть видео, где врач дружелюбно объясняет, как проходит приём.Кроме того, сейчас есть современные методы обезболивания, которые почти не пугают детей.

В клинике Family Dent мы используем одноразовые мини-шприцы, которые выглядят как ручка, а также компьютерную анестезию, где препарат вводится тончайшей иглой, без болезненных ощущений. Если ребёнок уже испытал сильный страх, важно работать с ним постепенно, а не настаивать на лечении любой ценой».

«Друзья напугали» – Лена, дочке 8 лет

Дочка Лены никогда не боялась стоматологов. Но однажды пришла из школы с круглыми от страха глазами:

«Кристина сказала, что зубы сверлят без наркоза! Это очень больно!»

Как ни пыталась Лена убедить её в обратном, дочь не слушала: раз уж подруга так сказала, значит, так и есть.

Дина Ильдаровна:

«Так устроена детская психика. Дети больше доверяют ровесникам, чем взрослым. Именно поэтому так важно заложить правильный образ стоматолога заранее.

Если ребёнок услышал страшные истории, нужно объяснить, что у всех разный опыт. Можно сказать: „Может, Кристина просто не знала, что сейчас используют обезболивание?“. Также хорошо помогает личный пример. Если мама или папа сами идут к стоматологу, можно взять ребёнка с собой и показать, что в кабинете ничего страшного нет.

Иногда полезно посмотреть вместе видео, где врач рассказывает, как проходит приём. Это поможет ребёнку увидеть процесс с другой стороны, без ужасающих рассказов друзей».

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«Бабушка-советчица» – Марат, сыну 5 лет

«Не ходи к стоматологу! Просто ешь творог – и зубы будут здоровыми!» – говорила бабушка сыну Марата. И ребёнок ей верил. Когда родители впервые привели его в клинику, он устроил истерику:

«Я не хочу лечить зубы, я просто съем творог!»

Дина Ильдаровна:

«Старшее поколение часто советует то, что им самим казалось правильным. Но наука ушла далеко вперёд. Конечно, кальций полезен, но творог не защитит от кариеса.

Родителям нужно самим правильно выстраивать отношение ребёнка к стоматологии. Можно показать мультики про зубную гигиену, объяснять на примерах, почему важно ухаживать за зубами. Главное – не запугивать, а давать понятные объяснения».

Один неудачный визит, жуткие истории друзей, запугивания взрослых – и вот уже ребёнок предпочитает терпеть зубную боль, лишь бы не садиться в кресло стоматолога.

«Но стоматология давно не та, что была в нашем детстве, – говорит Дина Ильдаровна, стоматолог клиники Family Dent. – Сегодня всё можно сделать без боли и страха. Главное – правильный подход: терпение, уважение к ребёнку и грамотный врач, который умеет находить контакт».

Если у вашего ребёнка уже есть страх перед стоматологами или вы хотите, чтобы первый визит прошёл спокойно, запишитесь в Family Dent. Здесь работают специалисты, которые знают, как превратить лечение в комфортный процесс – без слёз, паники и стресса.