Секрет идеального шашлыка: оригинальные рецепты для любителей отдыха на природе

Согласно недавним исследованиям, более 70% россиян предпочитают готовить шашлыки на природе в летнее время. Все больше людей ищут новые оригинальные рецепты, чтобы разнообразить привычное меню. В ответ на этот тренд, известные шеф-повара предлагают свои уникальные способы приготовления этого древнего кавказского блюда. Мы собрали самые необычные и вкусные рецепты, которые не только удивят ваших гостей, но и сделают пикник незабываемым.

Шашлык из грибов с ореховым соусом

Грибы прекрасно сочетаются с орехами, создавая неповторимый вкус. Этот рецепт особенно понравится вегетарианцам и тем, кто ищет легкие и вкусные закуски. Ореховый соус добавляет глубину вкуса и насыщенность, делая этот шашлык не просто закуской, а полноценным блюдом.

Ингредиенты:

Шампиньоны (или любые другие грибы по вашему вкусу)

Ореховый соус (например, ореховая паста с добавлением соевого соуса и специй)

Маринад: оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, зелень

Приготовление:

Очистите грибы и нарежьте их на крупные куски. Смешайте ингредиенты для маринада и замаринуйте грибы на 30 минут. Нанижите грибы на шампуры и жарьте на углях до золотистой корочки. Подавайте с ореховым соусом.

Картофель с беконом на шампурах

Этот рецепт порадует любителей сытной и ароматной еды. Сочетание молодого картофеля и хрустящего бекона – это настоящая гастрономическая радость. Приправы добавляют блюду изысканности и насыщенности.

Ингредиенты:

Молодой картофель

Бекон

Специи: розмарин, чеснок, соль, перец

Приготовление:

Отварите картофель до полуготовности. Нарежьте бекон на тонкие полоски. Оберните каждую картофелину ломтиком бекона и нанижите на шампуры. Приправьте специями и жарьте на углях до золотистой корочки.

Все необходимые продукты можно заказать во ВкусВилле. Действует бесплатная доставка на любую сумму заказа. Кроме того, продукты привезут за город за четыре часа вне зависимости от местности. А ещё в магазине внедрили возможность заказа по временным слотам (с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00) для населенных пунктов, которые находятся на расстоянии от 55 км до 100 км по прямому направлению.

Печень с беконом и яблоками

Необычное, но очень вкусное сочетание продуктов. Печень становится мягкой и сочной, а яблоки добавляют сладость и кислинку, которые прекрасно гармонируют с соленым беконом. Это блюдо обязательно удивит ваших гостей.

Ингредиенты:

Печень (куриная или говяжья)

Бекон

Яблоки

Маринад: оливковое масло, яблочный уксус, соль, перец

Приготовление:

Нарежьте печень и яблоки на крупные куски. Замаринуйте печень в оливковом масле с яблочным уксусом, солью и перцем. Оберните кусочки печени и яблок ломтиками бекона и нанижите на шампуры. Жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.

Рыбный шашлык с лимоном и зеленью

Легкий и свежий вариант для любителей морепродуктов. Рыба в сочетании с лимоном и зеленью – это всегда беспроигрышный вариант. Этот шашлык не только вкусный, но и полезный, идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем.

Ингредиенты:

Филе рыбы (например, лосось или форель)

Лимон

Свежая зелень (укроп, петрушка)

Маринад: оливковое масло, лимонный сок, соль, перец

Приготовление:

Нарежьте рыбу на крупные куски. Смешайте ингредиенты для маринада и замаринуйте рыбу на 20 минут. Нанижите рыбу на шампуры, чередуя с дольками лимона. Жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая.

Также во ВкусВилле есть выгодные акции, например, скидки от 40% на товары, обозначенные красными ценниками.

Овощной шашлык с бальзамическим соусом

Идеальный вариант для вегетарианцев и любителей овощей. Бальзамический соус придает овощам особый вкус и аромат, делая этот шашлык настоящим украшением вашего пикника.

Ингредиенты:

Овощи: болгарский перец, кабачки, баклажаны, лук

Бальзамический соус

Маринад: оливковое масло, чеснок, соль, перец

Приготовление:

Нарежьте овощи на крупные куски. Смешайте ингредиенты для маринада и замаринуйте овощи на 15 минут. Нанижите овощи на шампуры. Жарьте на углях до готовности, периодически переворачивая. Подавайте с бальзамическим соусом.

Попробуйте эти необычные рецепты шашлыков и внесите разнообразие в свои выезды на природу. Экспериментируйте, удивляйте своих близких и наслаждайтесь вкусной и полезной едой. Не забудьте заглянуть в магазины ВкусВилла, где вы найдете все необходимые ингредиенты для своих кулинарных шедевров. Приятного аппетита!