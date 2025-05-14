— У меня щека распухла, боль была дикая, но на следующий день гной вышел, стало лучше — и я никуда не пошёл. Сейчас вроде всё нормально, — рассказывает 36-летний казанец. Только на приеме у стоматолога он узнал что именно когда ему «полегчало», воспаление лишь пошло глубже.

Такие истории стоматологи слышат каждый день. Кто-то боится боли, кто-то считает, что ноющий зуб - это «пустяки, подожду выходных», а кто-то просто откладывает визит к врачу из-за денег. Но почти никто не осознаёт, что за безобидной отечностью может скрываться опасное гнойное воспаление, которое в запущенных случаях грозит не только потерей зуба, но и серьезными осложнениями для всего организма, вплоть до сепсиса и менингита.

Стоматолог-микроскопист и детский врач клиники «Фэмели Дент» в Казани Алёна Владимировна Щукина объяснила редакции ProKazan, почему ждать — опасно, когда боль становится «тихой», и как сделать лечение не страшным, а комфортным.

— К чему может привести флюс, отёк, воспаление десны? И почему многие тянут до последнего?

— Люди приходят тогда, когда уже не могут терпеть — когда отекло так, что невозможно открыть рот или боль не даёт спать. Почему тянут? Во-первых, страх. Многие до сих пор представляют лечение зубов как что-то мучительное, хотя современные методы делают всё почти безболезненным. Во-вторых, банально нет времени — пациентам кажется, что «оно само пройдёт» или «потом как-нибудь». Ну и, конечно, деньги: люди боятся, что лечение будет стоить слишком дорого, особенно если проблема внезапная. Кстати, ранее мы рассказывали, как жители Казани теряют деньги у стоматологов.

Но флюс — это не просто припухлость. Это гнойное воспаление надкостницы. И если не лечить вовремя, инфекция начинает распространяться: на мягкие ткани, лимфоузлы, иногда даже на внутренние органы. Организм получает настоящую интоксикацию. Иногда пациенты думают, что если гной прорвался — всё, проблема решена. На самом деле, это только начало. Воспаление остаётся, а дальше — сложное, дорогостоящее лечение и возможные осложнения.

Поэтому при первых симптомах — боль, отёк, запах изо рта — нужно сразу идти к врачу. Мы в клинике «Фэмели Дент» принимаем с острой болью вне очереди.

— Какие симптомы могут указывать на воспаление, даже если зуб ещё не болит? Как понять, что в организме уже начинается процесс, который нельзя игнорировать?

— Проблема в том, что воспаление часто начинается незаметно. Пациент может не чувствовать острой боли, но процесс уже идёт. Есть так называемые «тихие» симптомы — они не пугают сразу, но именно их нельзя игнорировать.

Например, незначительная боль при жевании, которая появляется и исчезает — это уже сигнал. Повышенная чувствительность к горячему, холодному или сладкому — тоже. Часто люди замечают лёгкое покраснение десны, неприятный запах изо рта, который не уходит даже после чистки, или небольшую подвижность зуба — особенно при нажатии.

Кажется, что это ерунда. Но такие признаки могут быть первыми звоночками серьёзных проблем: от кариеса до пульпита и периодонтита. И если ждать, воспаление может перейти в хроническую форму, разрушить ткани вокруг зуба и даже закончиться его потерей. Инфекция легко распространяется дальше — особенно в условиях сниженного иммунитета.

Главное — не заниматься самолечением и не ждать, когда «заболит по-настоящему». При любых подозрениях лучше прийти на осмотр. Иногда достаточно одного визита, чтобы остановить процесс в самом начале.

— Что на самом деле происходит внутри зуба, когда появляется отёк или флюс?



— Когда появляется флюс или отёк, это уже не поверхностная проблема — это сигнал, что воспаление дошло до надкостницы. Внутри зуба уже бушует инфекция. Как правило, всё начинается с кариеса, затем поражается пульпа — «нерв» зуба, — и воспаление уходит вглубь, к корню.

Организм пытается с этим бороться, формируется гной. Но выхода у него нет — он скапливается, давит на ткани, вызывает боль, отёк, температуру. Именно это мы видим в виде флюса — это уже периостит, гнойное воспаление надкостницы. Иногда гной прорывается — и человеку кажется, что «полегчало». Но это обманчиво: воспаление всё ещё внутри, и бактерии продолжают разрушать ткани.

Если не вмешаться, инфекция может дойти до челюстной кости, попасть в кровоток и вызвать более тяжёлые состояния — от абсцесса до флегмоны. Поэтому запускать такие вещи крайне опасно. При первых признаках воспаления — особенно при отёке, боли, неприятном запахе изо рта — нужна срочная консультация стоматолога.

Кстати, сейчас в «Фэмели Дент» действует специальное предложение на имплантацию: установка надёжных и эстетичных имплантов MegaGen (Корея) по выгодной цене.

— Правда ли, что лечение воспаления — это долго и больно? И как вы работаете с напуганными пациентами?

— Многие действительно приходят в панике. Кто-то терпел до последнего, кто-то боится с детства, у кого-то был неудачный опыт в другой клинике. И очень часто пациенты думают, что лечение воспаления — это долго, больно и страшно. Но на практике всё совсем иначе. Современная стоматология — это безболезненно, технологично и, во многих случаях, быстро.

Если пациент пришёл с острой болью — мы принимаем вне очереди. Врач сначала снимает воспаление и устраняет источник инфекции. Благодаря современным анестетикам и техникам лечения, боль уходит буквально за одно посещение. Иногда для полного восстановления требуется несколько визитов, особенно если дело касается корневых каналов. Но облегчение приходит сразу, уже после первого приёма.

Мы понимаем, насколько важен психологический комфорт. Поэтому работаем не только руками, но и словами. В кабинете нет резких запахов, яркого света, раздражающих звуков. Мягкое освещение, удобное кресло, расслабляющая музыка — всё это помогает снизить тревожность. Мы объясняем каждый этап лечения, отвечаем на все вопросы и никуда не торопим.

Если страх сильный — можем использовать наушники с музыкой, ароматерапию, лёгкие успокаивающие средства. Иногда помогают дыхательные практики.

Главное — чтобы человек чувствовал, что он не один, что мы рядом и понимаем его страх. Стоматолог сегодня — это уже не пугающая фигура с бормашиной, а партнёр, который бережно и профессионально решает проблему.

— Можно ли вообще предотвратить воспаление — или это всегда внезапность? И какие меры действительно работают в профилактике?

— Воспаления редко бывают по-настоящему внезапными. Чаще всего организму просто не хватает внимания. Симптомы появляются заранее — чувствительность, дискомфорт, запах, покраснение десны. Но если игнорировать эти сигналы, воспаление действительно «вспыхивает» неожиданно — уже в тяжёлой стадии.

Предотвратить это вполне реально. Всё начинается с гигиены: чистка зубов дважды в день по две минуты, зубная нить, ополаскиватель и, по возможности, ирригатор. Но этого недостаточно, если не посещать стоматолога хотя бы два раза в год. Профосмотры, профессиональная чистка, фторирование — всё это помогает остановить воспаление до его старта.

Важно и питание — меньше сладкого и кислого, больше кальция и витаминов. А ещё — общий образ жизни: крепкий иммунитет, отказ от курения, контроль хронических заболеваний. Мы всегда говорим: профилактика дешевле, проще и безопаснее любого лечения. Даже домашних мер бывает достаточно, если они регулярны — полоскания, смена щётки, контроль за пломбами. Важно — не ждать, когда «заболит». Реагировать нужно раньше. Тогда и лечить не придётся.

Флюс, отёк, воспаление — это не «пустяки», которые можно перетерпеть. Чем раньше вы обратитесь, тем проще, быстрее и дешевле пройдёт лечение. В клинике «Фэмели Дент» принимают с острой болью без очереди, работают по современным стандартам и помогают не просто лечить — а не бояться стоматолога.

Не откладывайте — запишитесь на приём уже сегодня.