- Какие последствия влечет за собой неправильный прикус и чем тут могут помочь брекеты?

Неправильный прикус не только лишает красивой улыбки, но и приводит к серьезным последствиям. Согласно данным от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), проблема с прикусом присутствуют у 90% населения Земли. Более половины этих людей имеют потребность в ортодонтическом лечении для коррекции неправильного прикуса.

Почему неправильный прикус влияет на осанку и внутренние органы, какие брекет-системы выбрать и как за ними ухаживать - на эти и другие вопросы журналисту ProKazan ответил Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники "Анатомия Улыбки".

Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники “Анатомия Улыбки” в редакции ProKazan.

- Брекет-системы - это больше про эстетический эффект или здоровье? Как влияет прикус на организм?

- В первую очередь, люди к нам приходят за красивой улыбкой. Однако на самом деле брекеты - это не только про эстетику. Например, некоторые пациенты обращаются в нашу клинику, чтобы исправить проблему лишь визуально. Но ортодонтическое лечение проводится не только с целью создания ровной улыбки! При установке брекетов у пациента исправляют аномалии прикуса и дискомфорт при жевании, лицо становится более гармоничным, а также улучшается осанка. В таком случае, эстетика и здоровье - это взаимосвязанные факторы.

- Что обязательно нужно сделать перед тем, как поставить брекеты?

- Перед установкой брекет-системы важно хорошо подготовиться, чтобы в дальнейшем исключить все проблемы и пациент мог получить лучший результат. Что нужно сделать перед установкой брекетов:

1 этап: прийти на консультацию к ортодонту и обсудить основные жалобы по прикусу, сделать компьютерную томографию и 3D цефалометрию, чтобы врач смог составить оптимальный план лечения.

2 этап: обязательна полная санация полости рта - лечение всех кариозных зубов и восстановление их анатомической формы. Также иногда может потребоваться удаление зубов мудрости.

3 этап: повторная консультация по снимкам, снятие слепков и обсуждение плана лечения, а также профессиональная чистка перед установкой брекет-системы.

Кстати, в процессе подготовки к установке брекет-системы может потребоваться МРТ, если у пациента жалобы со стороны височно-нижнечелюстных суставов(ВНЧС). В таких случаях дополнительная диагностика позволяет определить причины этих проблем и принять соответствующие меры для их устранения.

Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники “Анатомия Улыбки” Виктория Козырева, журналист в редакции ProKazan.

Сноска: Установка брекет-системы - это командная работа с разными специалистами. Ортодонт, хирург, терапевт - каждый из них вносит вклад в процесс подготовки пациента к установке брекетов. В клинике Анатомия Улыбки лечение проводится совместно с врачом-гнатологом, который специализируется на суставных проблемах, таких как: боли и затруднение при открывании и закрывании рта, щелчки и хрусты в области ВНЧС.

- Какие виды брекетов существуют? И почему они отличаются по цене?

Существует несколько типов брекетов: металлические, керамические и сапфировые.

1 вид: металлические брекеты

Считаются наиболее прочными и бюджетными из всех систем. Даже если брекеты будут подвержены перегрузке, эти брекеты не сломаются, а просто отклеиваются (основание брекета крепится на поверхности зуба и используется как опора для выравнивающей конструкции).

Стоит отметить, что металлические брекеты заметнее на зубах, что для людей, работающих в сфере телевидения и моделинга может стать проблемой.

Чтобы избежать поломки брекет-системы, исключите из рациона твердую пищу, такую как орехи, снеки и леденцы. Если система все таки повредилась, следует незамедлительно обратиться к специалисту.

Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники "Анатомия Улыбки" за рабочим процессом.

2 вид: керамические брекеты.

Они менее заметны на зубах, чем металлические. И подходят для людей, которым важно сохранить внешний вид при общении. Благодаря матовой поверхности с белым перекрытием, система практически сливается с зубами. Тем не менее, керамические брекеты уступают металлу в прочности, поэтому при несоблюдении рекомендаций по питанию, система может повредиться.

3 вид: Сапфировые брекеты.

Это вид эстетических брекетов, которые менее заметны на зубах, так как они полностью прозрачны.

Стоит учитывать, что на металлических брекетах лечение проходит быстрее, а также они в разы бюджетнее, чем керамические и сапфировые.

Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники "Анатомия Улыбки" фотографирует результат носки брекетов пациента

4 вид: Элайнеры.

Это не брекет-система,а индивидуальные каппы,которые также выполняют функцию по исправлению прикуса с рядом весомых преимуществ: они полностью прозрачные, их можно ненадолго снимать на время приема пищи и чистки зубов , они практически не ощущаются во рту и не ранят слизистую рта, как брекеты. Главное достоинство конструкции - пациент еще до начала лечения сможет оценить результат, благодаря демонстрации компьютерной модели исправления прикуса.

Нерегулярная носка съемных конструкций может сказаться на качестве лечения. Ортодонты рекомендуют снимать элайнеры только во время гигиенической обработки или приема пищи.

- Есть ли хорошие или плохие брекеты?

- Сегодня на рынке существует множество подделок брекет-систем, которые выглядят абсолютно так же, как и оригинальные. В нашей клинике мы внимательно выбираем поставщиков и не экономим на качестве используемых материалов.

Хочу отметить, что даже использование оригинальной брекет-системы не гарантирует успешного лечения. Решающим фактором всегда будет опыт и квалификация специалиста. Поэтому следует уделить Ваше внимание именно поиску грамотного врача, а не гнаться за более низкой стоимостью.

- Как правильно ухаживать за брекет-системами, чтобы избежать таких проблем, как налет на зубах и запах изо рта?

Уходовые средства и зубные щетки для брекет-систем в клинике "Анатомия улыбки"

- С правильным уходом и ограничением определенных продуктов эти проблемы можно минимизировать!

Одним из ключевых факторов в уходе за брекетами является правильная и регулярная чистка зубов. Обычно все чистят зубы утром и вечером, но с брекет-системами придется потратить больше усилий. Помимо обычной зубной щетки можно использовать специальный ершик для брекетов, который поможет избавиться от остатков пищи, также рекомендую ирригатор с различными насадками и зубную щетку с выемкой для брекетов.

Как правильно чистить зубы с брекет-системой? Нужно держать зубную щетку горизонтально и выматывающими движениями идти от десны к брекету, а от него к режущему краю зуба. Не забывайте и про внутреннюю сторону зубов: поставьте щетку в вертикальное положение и повторите движение. Рекомендованное время ухода за брекетами - не менее 3-5 минут!

Тем не менее, даже с самым тщательным уходом, некоторым людям может быть сложно избежать образования налета, особенно если они курят, употребляют кофе, вино или шоколад. Тут есть два варианта - бросить вредные привычки и не употреблять в пищу красящие продукты или делать профессиональную чистку зубов хотя бы раз в 3-4 месяца. Это поможет удалить налет, запах изо рта и поддерживать зубы в хорошем состоянии.

- Как часто нужно посещать ортодонта и можно ли пропустить прием?

- Если пациент пропустит плановый осмотр через месяц - это не критично, но все таки рекомендуется посещать врача один раз в два месяца. Если время посещения специалиста будет постоянно откладываться, то результат лечения будет непредсказуемым и полученный результат будет неудовлетворительным, как для врача, так и для пациента.

Эдуард Калимуллин, врач-ортодонт клиники "Анатомия Улыбки" за рабочим процессом

- Какие последствия влечет за собой неправильный прикус и чем тут могут помочь брекеты?

- Таких проблем много, но я перечислю самые основные:

1. Усиление несимметричности и деформации лицевых признаков.

2. Увеличивается стираемость зубов из-за неравномерной нагрузки.

3. В дальнейшем человек не сможет нормально пережевывать пищу из-за того, что зубочелюстной комплекс работает неправильно и это повлияет на качество переваривания пищи. Когда ты молод, это незаметно, но с возрастом проблема даст о себе знать.

Почему брекеты помогают? Одной из основных функций брекет-систем является коррекция прикуса для достижения правильного контакта и симметрии зубных рядов. Это позволяет обеспечить правильное распределение силы при жевании пищи, что в свою очередь облегчает процесс пищеварения.

Что изменится после установки, когда челюсть примет правильное положение: изменится нагрузка на ВНЧС, предотвратится их износ и прекратятся боли в области лица и шеи, при условии,если в процессе пациент проходит комплексное лечение у смежных специалистов (гнатолог, остеопат, пародонтолог, невролог, стоматолог-терапевт,стоматолог-ортопед)

Клиника "Анатомия улыбки".

- Удивительно, что все настолько взаимосвязано! С какими еще проблемами может столкнуться человек с неправильным прикусом?

- Именно так все и работает! Например, если у пациента наблюдается проблема с прикусом - это приводит к неправильной работе мышц, позиции головы, шеи и даже осанки. А в некоторых случаях, проблемы с позвоночником могут наоборот повлиять и на состояние зубочелюстного комплекса.

Когда положение челюстей находятся в неправильном соотношении, это может ухудшить контуры лица и придать ему несимметричную форму. А брекет-системы могут помочь не только сохранить организм в здоровом состоянии, но и сделать лицо симметричным и подтянутым, а также убрать носогубные складки.

Результат пациента после снятия брекет-системы в клинике "Анатомия улыбки".

Если у человека наблюдается нарушение прикуса, важно вовремя обратиться к ортодонту и начать лечение. Это поможет избежать возможных осложнений и поддерживать здоровье всего организма. Опытный ортодонт подберет наиболее эффективный метод и разработать план лечения, учитывающий особенности каждого пациента.