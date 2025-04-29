Зубы мудрости считаются чем-то вроде рудимента — эдакого «привета» от эволюции, с которым человек никак не может попрощаться. И похоже, эта теория начала подтверждаться. Недавно учёные из Австралии обнаружили любопытный тренд: у современной молодежи всё чаще «восьмёрки» не формируются с рождения. Среди представителей поколения Z счастливчиков примерно 30–35%. Им не грозит воспаление при прорезывании и болезненный рост «восьмёрок», у них значительно больше шансов получить идеальный прикус, ведь зубы мудрости часто портят ровность зубного ряда и повышают риск смещения.

Однако миллионы россиян по-прежнему сталкиваются с болью, воспалениями и необходимостью удалять эти капризные зубы. По статистике Минздрава, у 70% взрослых зубы мудрости становятся причиной визита к стоматологу и хирургического вмешательства.

Редакция ProKazan решила разобраться, почему зубы мудрости никак не могут уйти в прошлое и продолжают усложнять жизнь целым поколениям. Об этом мы спросили Будникова Виталия Викторовича, челюстно-лицевого хирурга клиники «Анатомия Улыбки».

— Виталий Викторович, многие люди считают, что если зуб мудрости не болит — значит, всё в порядке. Насколько это опасное заблуждение?

— Это очень распространённое и, увы, довольно опасное заблуждение. Зуб мудрости может вести себя как идеальный шпион: тихо, незаметно — и при этом изнутри портить всё, до чего дотянется. Он может быть частично скрыт десной или костью, туда забивается пища, скапливаются бактерии — развивается воспаление, которое пока не вызывает боли, но завтра может вылиться во флюс или разрушение соседнего зуба.

А бывает и так, что зуб вообще не прорезался, но лежит под наклоном и давит на соседние — так начинается смещение, скученность, боли в височно-нижнечелюстном суставе. Пациенты часто приходят с жалобами вроде «что-то ноет», а на деле виноват именно скрытый или неправильно растущий зуб мудрости. Поэтому ждать, пока он «заговорит», — плохая идея. Он требует регулярного контроля, даже если не болит.

— Существуют ли чёткие показания для удаления зуба мудрости? Или решение всегда принимается индивидуально?

— Чёткие показания есть — и их немало, но в любом случае решение принимается индивидуально. Самые частые причины удаления — ортодонтические. Если человек собирается ставить брекеты или уже носит их, «восьмёрки» могут помешать выровнять зубы, а потом и вовсе вызвать рецидив. Иногда положение зубов мудрости влияет и на состояние височно-нижнечелюстного сустава, вызывая хроническое напряжение и дискомфорт. Мы часто удаляем такие зубы ещё до начала лечения, особенно у подростков — пока корни не сформированы, всё проходит легче.

Есть и ортопедические показания: зуб мешает поставить коронку, протез или разрушает соседний зуб. Или терапевтические — воспаления, кариес, пульпит. Иногда «восьмёрка» влияет на десну: если она частично прорезалась, десна воспаляется снова и снова.

В каждом случае мы оцениваем риски: близость к нерву, вероятность воспаления, перспективу смещения. Иногда зуб оставляем — если он не мешает, не болит и расположен правильно. Но если есть хотя бы один тревожный фактор — удаляем.

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— В каких случаях зуб мудрости может повлиять на прикус или сместить уже выровненные зубы?

— Это происходит чаще, чем думают пациенты. Особенно у тех, кто уже прошёл ортодонтическое лечение и считает, что «работа сделана». Но зубы мудрости — как неожиданные гости на вечеринке: появляются позже всех, но могут испортить всё веселье.

Когда человек в подростковом возрасте носит брекеты, зубы мудрости ещё могут быть в стадии зачатков — у них нет корней, они даже не прорезались. Пациент снимает брекеты, радуется ровной улыбке, а через несколько лет «восьмёрки» начинают свой путь. Прорезываются под наклоном, упираются в седьмые зубы, давят — и передний ряд медленно, но верно начинает сдвигаться. В результате — скученность, разворот зубов и повторное лечение.

Таких случаев мы видим много: человек выровнял зубы в 17, а в 25 снова приходит с теми же проблемами. Именно поэтому часто перед снятием брекетов мы рекомендуем удалить зубы мудрости даже если они пока не вышли — чтобы не было рецидива. Зубы после брекетов ещё не закрепились в новом положении, и любое давление может всё испортить.

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— Правда ли, что «восьмёрки» могут влиять на форму лица или вызывать боли в челюсти, которые пациенты не связывают с зубами?

— Форма лица — нет. А вот скрытая боль от зуба мудрости — да, и это случается часто.

Начнём с первого мифа. Даже если зуб мудрости растёт неправильно, на внешний облик он почти не влияет. Почему? Потому что он спрятан глубоко: сверху его «прикрывает» скуловая кость, снизу — угол челюсти. Поэтому ни щёки, ни профиль от его наклона не изменятся. Влиять на рост челюсти он может только в подростковом возрасте — когда организм ещё растёт и мы можем вмешаться в этот процесс. Именно поэтому «восьмёрки» иногда удаляют у подростков — чтобы остановить рост челюсти.

А вот второй момент куда интереснее. Очень часто пациенты приходят с жалобами: болит висок, ухо, половина лица, но все зубы — как будто здоровы. И только при детальной диагностике, особенно на 3D-снимке, выясняется, что виноват именно зуб мудрости. Либо он разрушен, либо воспаление под десной, либо его корень давит на соседний. А так как тройничный нерв на каждой половине лица свой и отвечает он за чувствительность зубов и верхней, и нижней челюсти, и даже области глаз, боль легко может "переезжать" — отдавать в ухо, глаз, в шею, в висок с этой стороны. Пациент может даже не подозревать, что источник боли — глубоко в челюсти.

Так что, да, «молчаливые восьмёрки» иногда оказываются самыми коварными. И если болит где-то «рядом» — лучше проверить всё, чем ждать, когда боль станет очевидной.

— Что вы думаете о профилактическом удалении зубов мудрости «на всякий случай», особенно у подростков и молодых людей?

— Я как хирург однозначно скажу: в некоторых случаях профилактическое удаление — это не перестраховка, а разумная стратегия. Особенно если речь идёт о подростках и молодых пациентах.

Во-первых, у нас есть возможность заглянуть вперёд — буквально. Современная стоматология позволяет делать 3D-снимки и видеть, как расположен зачаток зуба мудрости, куда он направлен, есть ли у него место в челюсти. Если видно, что зуб растёт под наклоном, упирается в седьмой — мы понимаем: он создаст проблему, вопрос только времени.

Во-вторых, у подростков корни ещё не сформированы. А это значит, что удаление пройдёт легко, быстро, с минимальной травмой. Кость в этой зоне мягкая, заживление — быстрое. Если мы подождём, пока корни вырастут и зуб «укоренится», вмешательство станет сложнее, а рисков — больше.

Есть и третий момент — рост челюсти. У некоторых подростков диагностируются чрезмерный рост нижней или верхней челюсти, и «восьмёрки» могут усиливать этот процесс. В таких случаях удаление помогает остановить «зону роста» и избежать серьёзных ортогнатических операций в будущем.

Поэтому «на всякий случай» — это не про страх, а про предвидение. Если есть показания на снимке и понимание, что зуб в будущем станет проблемой — лучше удалить заранее. Это инвестиция в здоровье, а не прихоть.

— Как проходит удаление зуба мудрости в вашей клинике? Есть ли способы минимизировать страх пациента и облегчить восстановление?

— Удаление зуба мудрости — это не страшный квест из 90-х, а вполне комфортная и технологичная процедура, если подойти к ней грамотно. У нас в клинике «Анатомия Улыбки» всё начинается с точной диагностики — мы делаем 3D-снимок, чтобы увидеть, где именно расположен зуб, как лежат корни, есть ли рядом нерв. Это позволяет просчитать риски и выбрать наименее травматичный способ удаления.

Теперь про страх. Да, пациенты волнуются. Некоторые боятся боли, другие — самого процесса. Но мы умеем с этим работать. В первую очередь — хорошая анестезия. Челюсть полностью «замораживается», и человек не чувствует боли вовсе. Для особо тревожных есть мягкая седация — закись азота. Пациент остаётся в сознании, но чувствует себя спокойно и расслабленно. А в сложных случаях или при большом объёме — например, нужно удалить сразу все четыре зуба — делаем всё под наркозом. Современные препараты действуют мягко: пациент быстро засыпает и так же быстро приходит в себя.

Что касается восстановления — здесь важно соблюдение простых, но чётких рекомендаций. Первые два-три часа прикладываем холод — это снижает риск отёка. Есть нельзя два часа после процедуры, потом — только мягкая, не горячая пища на противоположной стороне. Исключаем бани, спортзал, острое и горячее — чтобы не провоцировать кровотечение. Иногда назначаем антибиотики и антисептики, но это индивидуально.

Почти всегда мы накладываем швы — чтобы рана быстрее затянулась. В большинстве случаев уже через три-четыре дня пациент забывает, что что-то удаляли. Главное — не бояться и прийти вовремя. Чем моложе и спокойнее организм, тем легче и быстрее он справляется.

— Виталий Викторович, правда ли, что зуб мудрости можно не только удалить, но и пересадить? Насколько сегодня развита аутотрансплантация?

— Да, это действительно возможно, и в некоторых случаях аутотрансплантация — отличный способ сохранить собственный зуб вместо установки импланта. Процедура активно развивается вместе с цифровой стоматологией.

Как это происходит? Если, например, у пациента разрушен шестой зуб и он подлежит удалению, а при этом есть здоровый зуб мудрости, мы можем аккуратно пересадить его на место утраченного. Особенно хорошо процедура проходит у молодых пациентов, когда корни зубов ещё не полностью сформированы — тогда пересаженный зуб продолжает расти в новом месте, как будто он всегда был там.

Если корень сформирован полностью, мы всё равно можем пересадить зуб, но тогда через 2–3 недели после процедуры потребуется удалить нерв, чтобы избежать воспаления. В любом случае, свой живой зуб — это всегда лучшее, чем искусственная конструкция.

Приживаемость пересаженных зубов сегодня достигает 90–95%, что сопоставимо с успехом имплантации. И главное — это свой родной зуб: он восстанавливает жевательную функцию, ощущается естественно и не требует серьёзных вмешательств в кость.

Конечно, аутотрансплантация возможна не всегда. Нужно, чтобы были подходящие условия: живой донорский зуб (например, «восьмёрка»), подходящее место для пересадки и отсутствие противопоказаний. Но когда все факторы совпадают, мы можем дать пациенту отличный шанс сохранить живую ткань вместо установки импланта.

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— Бывают ли случаи, когда вы принимаете решение сохранить зуб? И как вы отслеживаете его состояние в динамике?

— Да, и такие случаи бывают, хоть и редко. Если зуб прорезался ровно, не мешает, не воспаляется, участвует в жевании — зачем его трогать? Мы наблюдаем его в динамике: раз в полгода осмотр, при необходимости — снимок. Иногда даже лечим «восьмёрки»: ставим пломбы, коронки, если нужно.

Если зуб не прорезался, но расположен глубоко, без симптомов, рядом с нервом или гайморовой пазухой — мы тоже можем оставить его под наблюдением. Главное — следить. Потому что удалять без повода — неправильно. Но игнорировать риск — опасно. Всё зависит от конкретной клинической картины и прогноза.

Виталий Викторович Будников напомнил нам, что «восьмёрки» — это не просто «лишние зубы», а полноценные участники (а иногда и нарушители) сложной системы. И чем раньше мы начнем следить за их поведением, тем меньше шансов, что однажды они преподнесут болезненный сюрприз.

Пока одни поколения избавляются от них заранее, другим — еще предстоит пройти путь диагностики, решений и восстановления. Главное — не ждать боли, а действовать осознанно. И тогда «восьмёрки» либо останутся тихими союзниками, либо будут удалены вовремя — без страха, боли и последствий.