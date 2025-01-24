1991 год. Время, когда о цифровой медицине никто и не мечтал, а УЗИ делалось только "по знакомству". В период тотального дефицита и зарплат, которых ждали по девять месяцев, профессор Лидия Анчикова открывает в Казани первую частную клинику. Тогда это был смелый шаг, чтобы удержать врачей от ухода на рынок и дать городу то, чего не могла предложить государственная медицина. Сегодня клиника, начавшая с небольшого лабораторного кабинета, стала свидетелем революции в медицинской диагностике и лечении.

Справка: Лидия Ивановна Анчикова - эндокринолог, доктор медицинских наук (1988 год), профессор (1990 год), заслуженный врач Республики Татарстан (1994), экс президент ассоциации эндокринологов РТ, создатель кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии, бывшая заведующая этой кафедрой. Имеет более 250 научных работ, методических пособий и рекомендаций по эндокринологии, в том числе 2 монографии, 2 патента и авторских свидетельств. При активном участии Лидии Ивановны подготовлены и защищены 4 докторские и 16 кандидатских диссертаций.

Как изменились пациенты за эти годы? Почему старые методы все еще ценятся наравне с высокими технологиями, а внедрение цифровизации вызывает споры среди врачей и пациентов? Какие проблемы современной медицины все еще остаются нерешенными? Об этом мы поговорили с Коноваловой Ольгой Анатольевной, директором клиники «Авиценна-Эндокринология» и дочерью её основательницы — профессора и доктора медицинских наук Лидии Ивановны Анчиковой.

— Ольга Анатольевна, как изменился подход к медицине за последние 30 лет?

— В 1991 году мы открыли первую частную клинику в Казани. Тогда всё начиналось с небольшой лаборатории, где делали гормональные анализы. Это был шаг отчаяния, потому что многие врачи и преподаватели ВУЗов в 90-е уходили на рынки или в торговлю, потому что зарплаты не платили месяцами. Чтобы удержать специалистов, профессор Лидия Анчикова решила организовать частную клинику. На тот момент это была лаборатория, которая могла проводить практически все гормональные исследования, необходимые эндокринологам. Это казалось чем-то невероятным!

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Но тогда медицина была совсем другой. Вы не представляете, как сложно было попасть на УЗИ. Это делали только по знакомству. А сегодня ультразвуковые исследования, МРТ, КТ, маммография — всё это стало доступным даже в самых обычных клиниках. Мы стали лучше выявлять болезни, особенно на ранних стадиях. Например, кажется, что сейчас стало больше рака. На самом деле это связано сразу с двумя факторами. С одной стороны, диагностика шагнула далеко вперёд: современные технологии позволяют выявлять заболевание на самых ранних стадиях, когда оно ещё поддаётся лечению. С другой стороны, увеличилась средняя продолжительность жизни, и люди просто стали доживать до возраста, когда риск онкологических заболеваний значительно возрастает. Это естественный процесс, который нужно учитывать, а не воспринимать как пугающий рост числа заболеваний.

Изменилось и то, как мы храним данные. Раньше карты пациентов были бумажными, и их можно было буквально нести под мышкой. Теперь всё уходит в цифру: карты, результаты анализов, назначения. Но цифровизация — это палка о двух концах. С одной стороны, удобно, а с другой — сложно. Защита персональных данных пациентов — это дорого и технически непросто. Да и не всем людям нравится, что информация об их здоровье может оказаться в интернете. Например, мне, как пациенту, тоже не по душе, если мой психотерапевт знает, с каким диагнозом я была у гинеколога. Сейчас все данные о пациентах заносятся в единую государственную информационную систему (ЕГИС), где каждый врач, даже находясь в другом городе, может получить доступ к медицинской истории пациента. С одной стороны, это облегчает работу врачей, но с другой — вызывает много вопросов о защите персональных данных и границах доступа к такой информации.

Однако есть ещё одна проблема, которая затрагивает опытных врачей. Для специалистов старшего поколения, которые привыкли работать с бумажной документацией, освоение компьютерных систем становится серьёзным испытанием. Эти врачи обладают огромным багажом знаний и практическим опытом, они буквально спасали жизни десятилетиями, но цифровизация заставляет их либо тратить время на обучение, что даётся непросто, либо уходить на пенсию. И это большая потеря для медицины. Мы теряем великолепных докторов, которые не справляются с технологической нагрузкой. Цифровизация должна быть инструментом, который помогает, а не заставляет выбирать между опытом и технической адаптацией. Этот баланс пока остаётся сложной задачей.

Медицина действительно идёт вперёд, но знаете, что удивительно? Ручные методы возвращаются. Например, у нас в клинике общий анализ крови часто расшифровывают вручную. Это позволяет увидеть то, что может пропустить автоматический анализатор. Врач глазами заметит такие нюансы, которые автомат просто не отличит.

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Изменился не только подход, но и пациенты. Они стали более осведомленными, больше интересуются своим здоровьем. Но, к сожалению, иногда это приводит к тому, что люди верят больше интернету и блогерам, чем врачам. С этим тоже приходится работать.

— Что, на ваш взгляд, отличает хорошего врача от отличного?

— Если врач закончил шесть лет учёбы, три года ординатуры или интернатуры, регулярно подтверждает свои знания каждые пять лет — это уже профессионал. Не каждый человек готов столько лет учиться и впитывать огромный объем информации, чтобы потом уметь логически выстраивать картину болезни, соединять анамнез, анализы, жалобы пациента и назначать грамотное лечение. Все врачи, которые через это прошли, — профессионалы.

Но что делает врача не просто хорошим, а отличным? Это его человеческие качества. Настоящий врач всегда сохраняет любознательность и интерес к своей профессии, он хочет узнавать новое, учиться и улучшаться.

Ежегодно через руки врачей клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология» проходит более 25 тысяч пациентов, которые возвращаются снова и снова за качественной помощью.

Самое важное — это умение выстраивать контакт с пациентом. Люди очень разные, и каждый врач должен найти подход к человеку, чтобы заслужить его доверие. Бывает, что пациент говорит: «Этот врач не профессионал», но чаще всего это не связано с реальными профессиональными качествами, а с тем, что врач и пациент не смогли найти общий язык.

Знаете, я всегда говорю, что у каждого врача есть свой круг пациентов. Это те люди, с которыми он энергетически совпал, нашёл общий язык. Если пациент не нашёл такого контакта, он может подумать, что врач плохой. Но это не так. Просто это не его врач.

Есть ещё одна сложность. Многие пациенты не понимают, что у врачей тоже бывают сложные дни. Например, врач задержал приём — но ведь он мог только что приехать с операции, где спасал чью-то жизнь. Или уделил больше времени пациенту с тяжёлым диагнозом. А другой пациент уже пишет: «Он смотрел на меня не так, говорил резко, значит, он не профессионал».

Но врач — это тоже человек. У него есть семья и обязательства перед ними, он может заболеть, ему свойственно уставать, и иногда он может выгореть. Парадоксально, но именно те, кто по-настоящему переживают за каждого пациента, чаще всего сталкиваются с выгоранием. Это та самая оборотная сторона эмпатии: чем больше врач вкладывается в свою работу, тем сильнее он расходует свои ресурсы.

В то же время отличный врач всегда остаётся критичным к своей работе. Если лечение не приносит результата или диагноз остаётся неясным, врач должен подвергнуть себя самокритике: подумать ещё раз, посоветоваться с коллегами, изучить дополнительные материалы. Это важное качество отличает великого врача от просто хорошего. Опасно становиться «звездой», которая считает своё мнение абсолютным законом. В медицине нельзя ставить жирную точку, пока не решена проблема пациента. Открытость к новым знаниям, готовность переосмыслить подходы и работа в команде — это ключ к успешному лечению.

— Почему люди часто игнорируют анализы, даже если их назначил врач?

— Причин много, но одна из главных — это переизбыток информации в интернете. Пациенты читают статьи, смотрят блогеров, часто без медицинского образования, и делают вывод, что знают лучше врача. Например, вместо комплекса анализов, который назначил врач, человек решает сдать только один показатель, потому что в сети написано, что этого достаточно.

Ещё проблема — влияние знакомых. Люди приходят и говорят: "Моя соседка сдала только УЗИ, и ей хватило. Зачем мне остальное?" Им кажется, что если у кого-то было так, то и у них всё будет так же. Но это большая ошибка. Каждый организм имеет свои особенности, и то, что помогло одному, может быть бесполезно для другого.

Основное направление клиники профессора Анчиковой «Авиценна-Эндокринология» — эндокринология, но здесь гордятся профессионалами и из других областей медицины. Более 40 врачей по 25 направлениям, лаборатория, функциональная диагностика, программы ДМС и корпоративное обслуживание.

Вот недавно был случай: молодая девушка пришла на приём и настойчиво требовала назначить ей препарат, который мы используем для лечения диабета. Она услышала от подруги, что от этого препарата можно похудеть, и захотела достичь таких же результатов к Новому году. Врач объяснила, что этот препарат используется только по строгим медицинским показаниям, и у неё нет никаких оснований для его применения. Но девушка всё равно осталась недовольна. Такие случаи, к сожалению, происходят всё чаще, когда пациенты больше верят "советам подружек", чем рекомендациям специалиста.

— Сегодня чекапы становятся всё более популярными. На первый взгляд, это выглядит как отличная привычка заботиться о здоровье, но есть ли в этом скрытые подводные камни?

— Чекапы — вещь полезная, особенно возрастные. Например, для пациентов в 20–30 лет достаточно одного набора анализов, чтобы вовремя заметить первые изменения в организме, в 40–50 лет — уже нужен другой набор. Это хороший инструмент превентивной медицины, если использовать его правильно.

Но проблема в том, что многие пациенты выбирают чекапы "на свой вкус", без рекомендаций врача. Они сдают огромное количество анализов, не понимая, что означают результаты. И здесь начинаются сложности. Человек получает распечатку с отклонениями от референсных значений, пугается и думает, что у него серьёзные проблемы со здоровьем. Но эти отклонения часто не связаны с реальной болезнью. Например, показатели могли измениться из-за недавней простуды, плотного ужина накануне или временного стресса.

Парадокс в том, что пациент, потративший внушительную сумму на обследование, нередко не способен обрадоваться тому, что у него ничего не нашли. Иначе зачем он заплатил такие деньги? Вместо радости он чувствует разочарование или начинает искать у себя несуществующие проблемы.

Мы сталкиваемся с такими случаями, когда пациенты приходят после чекапов, где им назначили лечение не диагноза, а "анализов". Например, врач видит, что один из показателей немного вышел за рамки нормы, и тут же назначает терапию, хотя на самом деле никакой патологии нет. Это создает ненужную тревожность, уводит внимание от реальных проблем и подрывает доверие к медицине.

Чекапы полезны только тогда, когда за ними следует грамотное объяснение врача. Если врач определяет, что из всей папки анализов важно, а что нет, пациент успокаивается. Поэтому я всегда говорю: не сдавайте анализы без консультации специалиста. Это не только сэкономит деньги, но и избавит вас от лишнего стресса.

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— Какие привычки пациентов вас удивляют или даже шокируют?

— Да, таких случаев немало. Один из них до сих пор вспоминается как показатель того, насколько важно вовремя обследоваться.

Однажды в нашей клинике проводилась акция ко Дню щитовидной железы — бесплатное УЗИ. Одна девушка решила прийти просто "для галочки". Она была уверена, что у неё всё в порядке, как и у большинства других.

Но врач, который проводил исследование, обнаружил у неё подозрительный узел на щитовидной железе. Специалист сразу же порекомендовал срочно обратиться за дополнительным обследованием в онкологический центр. Однако врач, который проводил УЗИ, был достаточно прямолинейным и настойчивым, что, возможно, прозвучало немного резко. Девушка восприняла новость болезненно, обиделась, а главное — решила не идти к врачу.

Прошёл год. Видимо, эмоции улеглись, и она всё-таки обратилась в онкологический центр. Там диагноз подтвердился — узел оказался злокачественным. Ей провели операцию, и это спасло ей жизнь. Если бы тогда она проигнорировала рекомендацию, болезнь могла зайти слишком далеко.

Этот случай — напоминание о том, что обследование иногда может спасти жизнь. Даже если кажется, что всё в порядке, лучше убедиться в этом наверняка.

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— Если бы вы могли отменить одну ошибку, которую делают люди в отношении своего здоровья, что бы это было?

— Самая большая ошибка, которую совершают люди, — это страх узнать правду о своём здоровье. Они откладывают обследования, думая: "А вдруг пройдёт само?" или "Лучше не знать, чем услышать плохое". Но правда в том, что такая неопределённость ещё больше разрушает организм — и физически, и психологически.

Я бы хотела, чтобы люди перестали бояться этой определённости. Лучше узнать правду, даже если она неприятная, чем надеяться на случай. Ведь когда человек понимает, что с ним происходит, он может начать действовать: лечиться, менять образ жизни, заботиться о себе.

Приведу пример из собственной жизни. У меня в семье есть диабетики, и я знаю, насколько это серьёзное заболевание. Иногда, когда во рту появляется сухость, сразу возникает тревога: "Всё, вот и у меня началось". И вместо того, чтобы спокойно проверить уровень сахара, в голове начинаются гонки: а вдруг это действительно диабет?

В один из таких дней я поймала себя на том, что слишком долго откладываю визит в лабораторию. Решила: хватит бояться, пошла и сдала анализы. На следующий день результаты показали, что всё в порядке, никакого диабета нет. И знаете что? Как только я увидела эти цифры, сухость во рту прошла. Она не была связана с болезнью, это была чистая психосоматика, вызванная тревогой.

Этот случай научил меня: не надо бояться узнать правду. Даже если диагноз подтвердится, это не конец света. Наоборот, это возможность начать лечение вовремя. Но чаще всего оказывается, что проблема не так страшна, как её рисует наше воображение.

Ольга Анатольевна Коновалова напомнила, что в основе успешной медицины всегда лежат три вещи: доверие между врачом и пациентом, готовность человека взять на себя ответственность за своё здоровье и сочетание технологий с внимательным человеческим подходом. Именно это позволяет не только лечить болезни, но и предотвращать их.