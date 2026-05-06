Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР расширяется Впервые событие займет сразу два дня

Музыкальная программа фестиваля медиаискусства НУР при поддержке Т2 выходит на новый уровень. Увидев большой интерес к событию, кураторы впервые решили продлить ее на два дня — событие пройдет 29 и 30 мая.

Больше пространства для экспериментов создадут две сцены с разными характерами. Они будут работать параллельно. Вместе с тем лайн-ап программы кратно увеличится и пополнится как уже знакомыми резидентами фестиваля, так и новыми именами. Напомним, в нем уже заявлены Police in Paris, Bad Zu (live), Rambal Cochet (live), Alfij, Ivan Logos, Flüchtlink (live) и Novikov. Полный список 24 артистов будет объявлен в середине мая.

Обновления коснулись и площадки. Программа переносится в бар «Соль» — одно из самых атмосферных и качественных музыкальных пространств в центре Казани. Новая площадка позволит обеспечить высокий уровень звука и комфорта, а также сохранить ключевое — близость между артистами и зрителями.

Билеты на музыкальную программу в продаже на официальном сайте фестиваля nurfestival.com. Категории Music Program, Mix Pass и Priority дают возможность посетить ее оба дня.

