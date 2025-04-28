Жизнь в долгах незаметно превращается в ловушку. Люди перестают радоваться праздникам, избегают звонков, испытывают тревогу при виде уведомлений. Кто-то скрывает проблемы от семьи. Кто-то — уже и от самого себя. Постоянное напряжение, чувство вины, страх потерять жильё или работу доводят до эмоционального истощения.

Есть данные, что каждый пятый человек с хроническими долгами испытывает симптомы депрессии, а 7% задумываются о суициде. Это не просто цифры — это чьи-то срывы, сдавленные слёзы, ночи без сна.

Важно знать: долги — это не приговор. Сегодня в России действует закон, который позволяет официально списать все долги, если вы не можете их платить. И это — не "обман" и не "схема", а легальный способ начать жизнь заново.

Мы поговорили с юристами компании «Голынец и Ко», которые специализируются на процедуре банкротства, чтобы разобраться:

— кому доступно банкротство?

— как всё проходит на практике?

— какие долги можно списать, а какие — нет?

— и главное — как снова почувствовать себя свободным?

В этой статье — честный разговор о том, что делать, если вы устали жить в долг. И почему не нужно ждать, пока станет совсем поздно.

Когда кредиты стали тяжёлой ношей: история Юлии

Юлия из Казани взяла кредит на ремонт, потом ещё один — на лечение близкого человека. Всё шло хорошо, пока она не потеряла работу. Платежи стали расти как снежный ком, а звонки от коллекторов не давали спать ночами. Юлия боялась обращаться за помощью, пока не узнала о возможности признания себя банкротом.

В компании «Голынец и Ко» ей объяснили: если долги превышают 500 тысяч рублей, а погашать их нечем, человек имеет право списать задолженности законным способом. Юристы подготовили её заявление, помогли собрать нужные документы и сопровождали весь процесс в суде. В результате — все кредиты были списаны, а Юлия смогла вернуться к нормальной жизни без постоянного страха.

Банкротство физических лиц — это не позор и не "чёрная метка". Это законный способ начать всё сначала, без груза долгов и тревоги за завтрашний день.

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Как сохранить единственное жильё: случай Андрея

Андрей предпринимал попытки договориться с банком о реструктуризации долга, но безуспешно. Его квартира в ипотеке грозила уйти с молотка. Многие думают, что при банкротстве заберут всё, включая крышу над головой. Но это миф.

Юристы «Голынец и Ко» взяли дело Андрея под контроль. Они грамотно доказали в суде, что квартира — его единственное жильё, на которое по закону не может быть обращено взыскание. В итоге долги списали, а квартиру удалось сохранить. Сейчас Андрей свободен от долгов и продолжает жить в своей квартире.

Важно помнить: единственное жильё остаётся за вами, если процедуру банкротства ведут грамотные специалисты.

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Когда долги появились из-за поручительства: пример Светланы

Светлана поручилась за кредит подруги. Подруга исчезла, а банк начал требовать деньги с неё. Самостоятельно доказать свою добросовестность оказалось почти невозможно: банк предъявлял и проценты, и штрафы.

Компания «Голынец и Ко» помогла Светлане признать своё банкротство и освободиться от чужих долгов. Юристы тщательно подготовили дело, учли все нюансы поручительства и добились списания задолженности.

Если долги возникли по поручительству, вы тоже имеете право пройти процедуру банкротства и освободиться от них.

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Не можете платить микрозаймы? Это тоже решаемо. История Рустама

Микрозаймы часто становятся "тихой ловушкой". Небольшая сумма превращается в неподъёмный долг за счёт огромных процентов. С одним из таких случаев столкнулся Рустам — за 50 тысяч рублей микрозайма он задолжал более 600 тысяч.

Юристы компании «Голынец и Ко» оформили процедуру банкротства и добились полного списания долга. При этом Рустаму не пришлось выплачивать ни копейки сверху — все излишние начисления процентов и штрафов были признаны незаконными.

Даже мелкие долги, превращённые в огромные суммы, можно законно обнулить через процедуру банкротства.

Сколько времени занимает банкротство и что делает юрист

Некоторые боятся начинать процедуру банкротства, считая её бесконечно долгой и дорогой. Но на практике, при правильной работе специалистов, процесс занимает от 6 до 12 месяцев, как это происходит в компании «Голынец и Ко».

Клиенту не приходится ходить по судам или самостоятельно собирать справки — юристы берут на себя всю подготовку документов, взаимодействие с финансовым управляющим и защиту интересов в суде. Более того, в компании предоставляют бесплатную консультацию перед началом работы и прозрачный договор без скрытых условий.

Работа "под ключ" с минимальным участием клиента — один из главных принципов «Голынец и Ко», благодаря чему процесс проходит комфортно.

Что можно списать через банкротство: кратко

Через банкротство можно списать:

кредиты и микрозаймы;

долги по распискам;

долги по налогам и ЖКХ (в некоторых случаях);

долги по поручительствам.

Нельзя списать:

алименты;

компенсации за вред здоровью;

штрафы по уголовным делам.

Юристы ««Голынец и Ко» всегда подробно объясняют клиентам, какие долги можно списать, а какие — нет, ещё на этапе первой бесплатной консультации.