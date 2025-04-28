Интересное в Казани
· 16+ · Яна Крутовских

Как списать непосильные долги и кредиты: инструкция для казанцев, попавших в непростую ситуацию

Не можете справиться с долгами? Узнайте, как сп...

Подписаться на Дзен.канал

Жизнь в долгах незаметно превращается в ловушку. Люди перестают радоваться праздникам, избегают звонков, испытывают тревогу при виде уведомлений. Кто-то скрывает проблемы от семьи. Кто-то — уже и от самого себя. Постоянное напряжение, чувство вины, страх потерять жильё или работу доводят до эмоционального истощения.

Есть данные, что каждый пятый человек с хроническими долгами испытывает симптомы депрессии, а 7% задумываются о суициде. Это не просто цифры — это чьи-то срывы, сдавленные слёзы, ночи без сна.

Важно знать: долги — это не приговор. Сегодня в России действует закон, который позволяет официально списать все долги, если вы не можете их платить. И это — не "обман" и не "схема", а легальный способ начать жизнь заново.

Мы поговорили с юристами компании «Голынец и Ко», которые специализируются на процедуре банкротства, чтобы разобраться:
— кому доступно банкротство?
— как всё проходит на практике?
— какие долги можно списать, а какие — нет?
— и главное — как снова почувствовать себя свободным?

В этой статье — честный разговор о том, что делать, если вы устали жить в долг. И почему не нужно ждать, пока станет совсем поздно.

Когда кредиты стали тяжёлой ношей: история Юлии

Юлия из Казани взяла кредит на ремонт, потом ещё один — на лечение близкого человека. Всё шло хорошо, пока она не потеряла работу. Платежи стали расти как снежный ком, а звонки от коллекторов не давали спать ночами. Юлия боялась обращаться за помощью, пока не узнала о возможности признания себя банкротом.

В компании «Голынец и Ко» ей объяснили: если долги превышают 500 тысяч рублей, а погашать их нечем, человек имеет право списать задолженности законным способом. Юристы подготовили её заявление, помогли собрать нужные документы и сопровождали весь процесс в суде. В результате — все кредиты были списаны, а Юлия смогла вернуться к нормальной жизни без постоянного страха.

Банкротство физических лиц — это не позор и не "чёрная метка". Это законный способ начать всё сначала, без груза долгов и тревоги за завтрашний день.

19 лет опыта в защите прав клиентов — компания "Голынец и Ко" знает, как справиться с любой юридической ситуацией.

Как сохранить единственное жильё: случай Андрея

Андрей предпринимал попытки договориться с банком о реструктуризации долга, но безуспешно. Его квартира в ипотеке грозила уйти с молотка. Многие думают, что при банкротстве заберут всё, включая крышу над головой. Но это миф.

Юристы «Голынец и Ко» взяли дело Андрея под контроль. Они грамотно доказали в суде, что квартира — его единственное жильё, на которое по закону не может быть обращено взыскание. В итоге долги списали, а квартиру удалось сохранить. Сейчас Андрей свободен от долгов и продолжает жить в своей квартире.

Важно помнить: единственное жильё остаётся за вами, если процедуру банкротства ведут грамотные специалисты.

117 385 заявок рассмотрено — это не просто цифры, а множество клиентов компании "Голынец и Ко", которым помогли решить их проблемы в самых сложных ситуациях.

Когда долги появились из-за поручительства: пример Светланы

Светлана поручилась за кредит подруги. Подруга исчезла, а банк начал требовать деньги с неё. Самостоятельно доказать свою добросовестность оказалось почти невозможно: банк предъявлял и проценты, и штрафы.

Компания «Голынец и Ко» помогла Светлане признать своё банкротство и освободиться от чужих долгов. Юристы тщательно подготовили дело, учли все нюансы поручительства и добились списания задолженности.

Если долги возникли по поручительству, вы тоже имеете право пройти процедуру банкротства и освободиться от них.

15 526 выигранных дел — доказательство того, что компания "Голынец и Ко" может защитить ваши интересы в любой ситуации.

Не можете платить микрозаймы? Это тоже решаемо. История Рустама

Микрозаймы часто становятся "тихой ловушкой". Небольшая сумма превращается в неподъёмный долг за счёт огромных процентов. С одним из таких случаев столкнулся Рустам — за 50 тысяч рублей микрозайма он задолжал более 600 тысяч.

Юристы компании «Голынец и Ко» оформили процедуру банкротства и добились полного списания долга. При этом Рустаму не пришлось выплачивать ни копейки сверху — все излишние начисления процентов и штрафов были признаны незаконными.

Даже мелкие долги, превращённые в огромные суммы, можно законно обнулить через процедуру банкротства.

Сколько времени занимает банкротство и что делает юрист

Некоторые боятся начинать процедуру банкротства, считая её бесконечно долгой и дорогой. Но на практике, при правильной работе специалистов, процесс занимает от 6 до 12 месяцев, как это происходит в компании «Голынец и Ко».

Клиенту не приходится ходить по судам или самостоятельно собирать справки — юристы берут на себя всю подготовку документов, взаимодействие с финансовым управляющим и защиту интересов в суде. Более того, в компании предоставляют бесплатную консультацию перед началом работы и прозрачный договор без скрытых условий.

Работа "под ключ" с минимальным участием клиента — один из главных принципов «Голынец и Ко», благодаря чему процесс проходит комфортно.

Что можно списать через банкротство: кратко

Через банкротство можно списать:

  • кредиты и микрозаймы;
  • долги по распискам;
  • долги по налогам и ЖКХ (в некоторых случаях);
  • долги по поручительствам.

Нельзя списать:

  • алименты;
  • компенсации за вред здоровью;
  • штрафы по уголовным делам.

Юристы ««Голынец и Ко» всегда подробно объясняют клиентам, какие долги можно списать, а какие — нет, ещё на этапе первой бесплатной консультации.

Долги не должны лишать вас жизни. Если чувствуете, что ситуация зашла в тупик — обратитесь за помощью сегодня. Специалисты «Голынец и Ко» помогут пройти процедуру банкротства без лишних нервов и скрытых рисков.

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

16 минут назад

Новый простор для счастья: рассказываем, как семья из Казани устала мириться с теснотой и выбрала комфорт

обработка участка от клещей сергиев посад сэс по москве и московской области

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

turbo planner в Москве

Не у нас

41 минуту назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Не у нас

день назад

Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Не у нас

день назад

Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая
Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

41 минуту назад

Ученые развеяли миф: даже быстро поднятая с пола еда покрыта микробами

Интересное в Казани

16 минут назад

Как списать непосильные долги и кредиты: инструкция для казанцев, попавших в непростую ситуацию

Не у нас

41 минуту назад

Ученые обнаружили опасные химикаты PFAS в питьевой воде по всему миру

Не у нас

46 минут назад

Ученые заявили, что смерть это не конец, а переход на новую форму существования
Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак...
Новости Казани
46 минут назад

Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Татарстане увеличилось число предложений автомобилей с пробегом

Не у нас

14 часов назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау