Как списать непосильные долги и кредиты: инструкция для казанцев, попавших в непростую ситуацию
Жизнь в долгах незаметно превращается в ловушку. Люди перестают радоваться праздникам, избегают звонков, испытывают тревогу при виде уведомлений. Кто-то скрывает проблемы от семьи. Кто-то — уже и от самого себя. Постоянное напряжение, чувство вины, страх потерять жильё или работу доводят до эмоционального истощения.
Есть данные, что каждый пятый человек с хроническими долгами испытывает симптомы депрессии, а 7% задумываются о суициде. Это не просто цифры — это чьи-то срывы, сдавленные слёзы, ночи без сна.
Важно знать: долги — это не приговор. Сегодня в России действует закон, который позволяет официально списать все долги, если вы не можете их платить. И это — не "обман" и не "схема", а легальный способ начать жизнь заново.
Мы поговорили с юристами компании «Голынец и Ко», которые специализируются на процедуре банкротства, чтобы разобраться:
— кому доступно банкротство?
— как всё проходит на практике?
— какие долги можно списать, а какие — нет?
— и главное — как снова почувствовать себя свободным?
В этой статье — честный разговор о том, что делать, если вы устали жить в долг. И почему не нужно ждать, пока станет совсем поздно.
Когда кредиты стали тяжёлой ношей: история Юлии
Юлия из Казани взяла кредит на ремонт, потом ещё один — на лечение близкого человека. Всё шло хорошо, пока она не потеряла работу. Платежи стали расти как снежный ком, а звонки от коллекторов не давали спать ночами. Юлия боялась обращаться за помощью, пока не узнала о возможности признания себя банкротом.
В компании «Голынец и Ко» ей объяснили: если долги превышают 500 тысяч рублей, а погашать их нечем, человек имеет право списать задолженности законным способом. Юристы подготовили её заявление, помогли собрать нужные документы и сопровождали весь процесс в суде. В результате — все кредиты были списаны, а Юлия смогла вернуться к нормальной жизни без постоянного страха.
Банкротство физических лиц — это не позор и не "чёрная метка". Это законный способ начать всё сначала, без груза долгов и тревоги за завтрашний день.
19 лет опыта в защите прав клиентов — компания "Голынец и Ко" знает, как справиться с любой юридической ситуацией.
Как сохранить единственное жильё: случай Андрея
Андрей предпринимал попытки договориться с банком о реструктуризации долга, но безуспешно. Его квартира в ипотеке грозила уйти с молотка. Многие думают, что при банкротстве заберут всё, включая крышу над головой. Но это миф.
Юристы «Голынец и Ко» взяли дело Андрея под контроль. Они грамотно доказали в суде, что квартира — его единственное жильё, на которое по закону не может быть обращено взыскание. В итоге долги списали, а квартиру удалось сохранить. Сейчас Андрей свободен от долгов и продолжает жить в своей квартире.
Важно помнить: единственное жильё остаётся за вами, если процедуру банкротства ведут грамотные специалисты.
117 385 заявок рассмотрено — это не просто цифры, а множество клиентов компании "Голынец и Ко", которым помогли решить их проблемы в самых сложных ситуациях.
Когда долги появились из-за поручительства: пример Светланы
Светлана поручилась за кредит подруги. Подруга исчезла, а банк начал требовать деньги с неё. Самостоятельно доказать свою добросовестность оказалось почти невозможно: банк предъявлял и проценты, и штрафы.
Компания «Голынец и Ко» помогла Светлане признать своё банкротство и освободиться от чужих долгов. Юристы тщательно подготовили дело, учли все нюансы поручительства и добились списания задолженности.
Если долги возникли по поручительству, вы тоже имеете право пройти процедуру банкротства и освободиться от них.
15 526 выигранных дел — доказательство того, что компания "Голынец и Ко" может защитить ваши интересы в любой ситуации.
Не можете платить микрозаймы? Это тоже решаемо. История Рустама
Микрозаймы часто становятся "тихой ловушкой". Небольшая сумма превращается в неподъёмный долг за счёт огромных процентов. С одним из таких случаев столкнулся Рустам — за 50 тысяч рублей микрозайма он задолжал более 600 тысяч.
Юристы компании «Голынец и Ко» оформили процедуру банкротства и добились полного списания долга. При этом Рустаму не пришлось выплачивать ни копейки сверху — все излишние начисления процентов и штрафов были признаны незаконными.
Даже мелкие долги, превращённые в огромные суммы, можно законно обнулить через процедуру банкротства.
Сколько времени занимает банкротство и что делает юрист
Некоторые боятся начинать процедуру банкротства, считая её бесконечно долгой и дорогой. Но на практике, при правильной работе специалистов, процесс занимает от 6 до 12 месяцев, как это происходит в компании «Голынец и Ко».
Клиенту не приходится ходить по судам или самостоятельно собирать справки — юристы берут на себя всю подготовку документов, взаимодействие с финансовым управляющим и защиту интересов в суде. Более того, в компании предоставляют бесплатную консультацию перед началом работы и прозрачный договор без скрытых условий.
Работа "под ключ" с минимальным участием клиента — один из главных принципов «Голынец и Ко», благодаря чему процесс проходит комфортно.
Что можно списать через банкротство: кратко
Через банкротство можно списать:
- кредиты и микрозаймы;
- долги по распискам;
- долги по налогам и ЖКХ (в некоторых случаях);
- долги по поручительствам.
Нельзя списать:
- алименты;
- компенсации за вред здоровью;
- штрафы по уголовным делам.
Юристы ««Голынец и Ко» всегда подробно объясняют клиентам, какие долги можно списать, а какие — нет, ещё на этапе первой бесплатной консультации.
Долги не должны лишать вас жизни. Если чувствуете, что ситуация зашла в тупик — обратитесь за помощью сегодня. Специалисты «Голынец и Ко» помогут пройти процедуру банкротства без лишних нервов и скрытых рисков.