Недавнее повышение ключевой ставки Центробанка до 21% внесло свои коррективы в рынок. Кто-то уже отказывается от планов на покупку квартиры, но, по словам Артура Шарафутдинова, руководителя отдела продаж компании «Альтера», ситуация далеко не безнадежна.

В интервью ProKazan он рассказал, как грамотно воспользоваться доступными программами, в каких районах стоит искать жилье и почему федеральные застройщики делают Казань привлекательным рынком.

— На фоне повышения ключевой ставки: какие программы остаются актуальными для покупки квартир в жилых комплексах?

— Даже при ключевой ставке 21% возможности для покупки жилья остаются. Во-первых, это стандартная ипотека, которая все еще доступна. Да, ставки высокие, но застройщики предлагают программы субсидирования, где они компенсируют часть процентов. Например, вместо 26% вы можете получить ипотеку под 14%. Это существенная разница.

Семейная ипотека — это один из самых привлекательных вариантов. Ставка фиксирована на уровне 6%, что значительно ниже рыночной. Программа доступна для семей с детьми, причем она распространяется и на новостройки, и на загородные дома.

Особенность семейной ипотеки в том, что она позволяет использовать максимально возможный кредитный рычаг. Очевидно, выгоднее использовать его там, где выше инвестиционный потенциал, например, в Москве. Особенно учитывая, что при покупке жилья в столице лимит по программе составит не стандартные 6 млн рублей, а уже 12 млн рублей. Если вы в Казани, это отличный шанс приобрести жилье для семьи или в инвестиционных целях.

Важно помнить: условия программы включают первоначальный взнос от 15-20%, а максимальная сумма кредита зависит от региона. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет приобрести квартиру и зафиксировать низкую ставку на весь срок ипотеки.

Также доступна рассрочка от застройщика. Она становится спасением для тех, кто не хочет переплачивать проценты банкам. Как это работает?

Вы вносите первоначальный взнос от 10%, а остаток разбивается на равные платежи до срока сдачи дома. Например, если стоимость квартиры 10 миллионов рублей, вы платите 1 миллион первоначального взноса, а затем равными частями выплачиваете остаток. При этом:

никаких процентов или скрытых переплат нет;

все деньги идут в счет стоимости квартиры;

фиксируете цену на квартиру уже сейчас.

Это особенно удобно для тех, у кого стабильный доход, но нет желания переплачивать по высоким ставкам. Например, многие выбирают рассрочку, чтобы продать свою текущую квартиру, а вырученные средства направить на закрытие оставшейся суммы. Если по истечении рассрочки у вас останется долг, его можно перевести в ипотеку.

Долгосрочная рассрочка — это относительно новая программа, которая уже становится популярной. Раньше такие предложения были редкостью, а теперь их внедряют все больше застройщиков. Сроки составляют от 5 до 7 лет, что делает выплаты еще более комфортными.

Например, если вы выберете рассрочку на 7 лет, то сможете оплачивать квартиру небольшими частями, избегая высокой финансовой нагрузки. Эта программа особенно актуальна для тех, кто не хочет связываться с банками, но готов к долгосрочным обязательствам.

Кроме того, долгосрочная рассрочка привлекательна для тех, кто планирует купить квартиру для себя. Вы платите порядка 100 тысяч рублей в месяц, заселяетесь после сдачи дома и продолжаете выплаты уже живя в своей квартире.

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— В каких районах планируется запуск интересных проектов в ближайшие месяцы?

— Даже в нынешних условиях застройщики активно запускают новые проекты, и речь идет не только о строительстве домов, но и о развитии целых микрорайонов с продуманной инфраструктурой. До конца года нас ждет много интересного.

Начнем с Московского района. Это одна из востребованных локаций. Здесь рядом парк Урицкого, Северный вокзал и метро – мечта для многих покупателей. В этой зоне начнется строительство двух жилых комплексов. Первый проект – это клубный дом. Такой формат в Казани встречается редко: высокие потолки (3 метра), подземный паркинг, всего 64 квартиры. Минимум соседей и максимум уюта. Этот дом идеально подойдет тем, кто ценит приватность и комфорт.

Второй проект в Московском районе – это высотка на 24 этажа. Комплекс рассчитан на массового покупателя. Здесь будут разные планировки – от небольших квартир для молодых семей до просторных вариантов, которые подойдут инвесторам. Этот район давно не видел новостроек – последние проекты здесь запускались около 14 лет назад. Многие жители хотят остаться в этом районе, но ищут современное жилье. Спрос на эти проекты будет огромным, особенно учитывая близость к метро и парку.

Также интересен Советский район – это своебразная классика для семей. Он известен развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и уединенностью, которую так ценят покупатели с детьми. Здесь планируется строительство жилых комплексов комфорт-класса, где будет все, что нужно для комфортной жизни: благоустроенные дворы, детские сады, школы и магазины. Это район для тех, кто хочет жить в тишине, но с удобством.

Следующий район, который продолжает активно застраиваться – Приволжский. До конца года здесь запланировано два новых проекта. Удобство и безопасность – ключевые акценты этих новостроек. Например, дворы без машин. Также здесь будут большие детские площадки, спортивные зоны, парки. А близость к будущим станциям метро делает эти комплексы еще более привлекательными как для жизни, так и для инвестиций. Наличие метро всегда повышает стоимость жилья, а это значит, что покупка квартиры на этапе строительства в Приволжском районе – это шанс не только приобрести удобное жилье, но и заработать.

Ново-савиновский район – это про стиль, комфорт и статус. Хотя земли для застройки здесь осталось немного, но проекты, которые запускаются, действительно достойны внимания. Один из них – жилой комплекс бизнес-класса рядом с гипермаркетом «Лента». Это современный проект с уникальной архитектурой, улучшенными планировками и высокими потолками. Такие проекты востребованы среди тех, кто ценит качество жизни.

Оперативные новости о стартах продаж в жилых комплексах в телеграм-канале “Альтера”

— Известно, что федеральные застройщики зашли на рынок Казани. Чем могут порадовать концепции их жилых комплексов?

— Казань стала одним из ключевых городов, который привлек внимание крупных застройщиков с опытом работы по всей стране. Они зашли на наш рынок относительно недавно, но уже начинают его трансформировать.

Когда речь заходит о таких застройщиках, первое, что привлекает внимание, – это их масштаб. На данный момент они выкупили множество земельных участков по всему городу и планируют запустить более 10 новых проектов. Причем это не точечная застройка, а комплексный подход: современные микрорайоны с развитой инфраструктурой, удобной логистикой и продуманными дворами.

Что мне особенно нравится в их подходе, так это внимание к деталям. Например, планировки. Эти застройщики делают акцент на евроформат: это светлые и просторные квартиры, где каждый квадратный метр используется с умом. Они понимают, что людям нужно больше света и пространства, поэтому делают квартиры максимально удобными для жизни. И это, поверьте, приятно удивляет.

Или возьмем дворы. В Казани уже есть примеры, где компании сделали дворы без машин, с зонами отдыха, детскими площадками, спортивными тренажерами. Это то, что повышает уровень жизни и делает такие проекты особенно привлекательными для семей. Родители могут спокойно отпустить детей гулять, не переживая за их безопасность.

И знаете, что самое интересное? Такие застройщики не только привносят свежие идеи, но и мотивируют всех участников рынка становиться лучше. Наши республиканские застройщики, кстати, уже давно задают высокий стандарт качества и продолжают развиваться. Они активно внедряют современные решения, улучшают планировки, повышают уровень благоустройства. А конкуренция с крупными компаниями становится стимулом для новых достижений, что только укрепляет рынок и делает его более интересным для покупателей.

В целом, я уверен, что приход крупных застройщиков – это только начало. Они привносят в Казань новые стандарты, новые подходы, и от этого выигрывают все. Покупатели получают более качественное жилье, город становится современнее, а рынок – более интересным. Казань всегда была городом, где ценят комфорт и стиль, и эти изменения только укрепляют этот имидж.

— В каких жилых комплексах поддерживается высокий спрос несмотря на повышение ключевой ставки и отмену льготных программ?

— Повышение ключевой ставки, конечно, влияет на рынок недвижимости, но есть сегменты, которые практически не чувствуют этих изменений. Например, бизнес-класс. Здесь спрос остается стабильно высоким. Почему? Потому что покупатели такого жилья ценят качество, комфорт и долгосрочную ценность. Они готовы вкладывать деньги в квартиры, которые соответствуют их высоким ожиданиям.

Возьмем, например, дома в центре Казани. Это не просто квартиры, это про статус, про престиж. Люди выбирают такие локации из-за удобного расположения: рядом ключевые точки города, вся инфраструктура уже сформирована, а уровень жизни здесь совсем другой. В таких проектах планировки продуманы до мелочей, фасады радуют глаз, а общая концепция дворов и подъездов создает ощущение уюта и уединенности. Неудивительно, что такие проекты сохраняют высокий спрос.

Еще одна причина популярности этого сегмента – платежеспособность покупателей. Люди, которые выбирают бизнес-класс, зачастую имеют накопления или инвестируют с расчетом на долгосрочную перспективу. Они могут позволить себе рассрочку на период строительства. Это удобно: платежи распределяются равномерно, а часть средств можно оставить на вкладах, чтобы заработать дополнительные проценты. Такой подход делает покупку комфортной и выгодной. И, конечно, самый большой плюс: вам не придется платить банку 26% годовых.

Важно отметить, что сейчас застройщики начали предлагать еще более гибкие условия. Например, появились долгосрочные рассрочки на 5 или даже 7 лет. Это открывает доступ к жилью бизнес-класса для большего числа покупателей. Вы можете планировать платежи на годы вперед, при этом получая квартиру высокого уровня без переплаты процентов.

Еще одна интересная тенденция – проекты с готовым ремонтом. Такие квартиры привлекают тех, кто хочет заехать сразу после покупки. Представьте: вам не нужно тратить время, деньги и нервы на ремонт. Вы просто заходите в квартиру и начинаете жить. Это особенно важно для семей с детьми, которые ценят комфорт и стабильность. К тому же, если весь дом сдаётся с готовым ремонтом, вы избегаете длительного шума от ремонтов у соседей – это огромный плюс.

— Подведем итоги. На что обратить внимание тем, кто планирует покупку квартир в новостройках сегодня? Поделитесь рекомендациями для жизни и для инвестиций.

— Если вы планируете купить квартиру для жизни, мой первый совет – обращайте внимание на двухкомнатные квартиры. У них обычно ниже цена за квадратный метр, чем у однокомнатных, а удобство жизни значительно выше. Да, изначально придется вложить чуть больше денег, но спустя несколько лет вы поблагодарите себя за этот выбор. Ведь с однокомнатной квартиры часто приходится переезжать в более просторную. Двухкомнатная же закрывает многие потребности, особенно для семей.

Еще один важный момент – это проекты с готовым ремонтом. Это тренд, который становится все популярнее, и не зря. Представьте, вы получаете ключи и сразу можете заезжать. Вам не нужно ждать месяцами, пока завершатся шумные и пыльные работы, тратить время и деньги на ремонт, а главное – не нужно терпеть постоянный шум от соседей, которые начинают переделывать свои квартиры. Если в доме у всех уже есть ремонт, это не только удобно, но и создает комфортную атмосферу для проживания.

Для семей такие проекты – просто находка. Минимум хлопот, максимум комфорта. К тому же, застройщики часто предлагают несколько стилей отделки на выбор, так что каждый может найти что-то по своему вкусу.

Если говорить о тех, кто покупает жилье для инвестиций, здесь есть несколько стратегий. Например, двухкомнатные квартиры – это вариант, который часто недооценивают. Сейчас на рынке огромное количество инвесторов покупают однокомнатные квартиры. Это популярный выбор, потому что такие квартиры проще перепродать и они дешевле на старте. Но представьте, что произойдет, когда дом сдастся. Все эти инвесторы одновременно начнут сдавать свои однушки в аренду. Что получится? Конкуренция в сегменте однокомнатных квартир вырастет до небес, и сдавать такую квартиру будет сложнее.

А теперь представьте, что у вас двушка. Вы сразу выходите из этой конкуренции. У вас совершенно другое предложение – уникальное для арендаторов, которые ищут больше пространства. Это семьи, коллеги, которые хотят снять жилье вместе, или те, кому нужна дополнительная комната для работы или учебы. Ваша двухкомнатная квартира не только быстрее найдет своего арендатора, но и принесет вам больше дохода. Уникальность всегда выигрывает на фоне перенасыщения рынка однотипными предложениями.

Другой популярный подход – это бизнес-класс в центре города. Такие квартиры растут в цене быстрее, а их аренда приносит хороший доход. Центр – это престиж, удобство и высокий спрос. Даже сейчас, в условиях высокой ключевой ставки, недвижимость в центре Казани остается востребованной. И чем меньше свободных земель под застройку, тем выше будет цена на такие квартиры.

Для инвесторов с ограниченным бюджетом рекомендую рассмотреть вторичку. Часто квартиры в таких домах уже имеют ремонт и готовы для сдачи в аренду. Это сокращает ваши первоначальные расходы и позволяет быстрее начать получать доход. Вторичный рынок в Казани – это всегда интересные варианты, особенно если у вас есть свободные деньги, чтобы сразу закрыть сделку без ипотеки.

Независимо от целей, важно внимательно изучать предложения. Не торопитесь, выбирайте те проекты, которые соответствуют вашим потребностям. Для жизни ищите комфорт, для инвестиций – ликвидность.

В «Альтере» мы ставим перед собой задачу не просто продать или купить квартиру клиенту, а работать с ним в долгую. Наша цель – не только помочь вам выбрать лучшее жилье, но и улучшить ваше качество жизни, ваши финансовые перспективы. Мы подбираем проекты, которые отвечают вашим задачам, сравниваем плюсы и минусы, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Наша работа не заканчивается на покупке. Мы остаемся с вами, помогаем сдавать квартиру в аренду, продаем ее, всегда строим финансовые стратегии. Мы смотрим на 5–10 лет вперед, чтобы ваши инвестиции приносили реальную выгоду. Поэтому обращение к профессионалам – это всегда про уверенность в будущем, и мы гордимся, что можем быть частью ваших успехов.