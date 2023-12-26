Современный мир стремительно преобразуется под влиянием технологического прогресса, захватывая самые разные сферы жизни. Не остается в стороне и стоматология: данные Министерства здравоохранения Российской Федерации подтверждают, что обращение к стоматологам — наиболее часто встречающаяся потребность населения. Именно поэтому современная стоматология предлагает инновационные методы лечения, способные быстро и эффективно решать самые разные проблемы.

Что такое цифровая стоматология, где она применяется и какие новые методы используются для быстрого восстановления и здоровья зубов — рассказал ProKazan Андрей Кундакчян, директор профессиональной стоматологической клиники «Медентис».

Андрей Кундакчян, директор профессиональной стоматологической клиники «Медентис»

— Как изменился подход к профилактике и лечению зубов за последние 50 лет?

— Во-первых — в советское время не было привычного для современных людей анестетика: препарат того времени хоть и давал обезболивающий эффект, но его действие быстро прекращалась.

Во-вторых — это болезненное и достаточно громкое сверление зубов: во рту человека много нервных окончаний, а бор (стоматологический инструмент) вращался слишком медленно, вызывая неприятные ощущения.

В-третьих — это, конечно, сама атмосфера в поликлиниках: напряжение советского человека, ждущего своей очереди в кабинет стоматолога можно было «учуять за версту» и немудрено — пятьдесят лет назад врачи не особо заботились о том, чтобы пациенту было комфортно при лечении.

Еще один фактор — на лечение зубов и даже установку простой пломбы уходило много времени. Поэтому стоматологи, которые предоставляли услуги быстро и качественно, были тогда на вес золота.

Отмечу, что люди всегда доверяли тем зубным мастерам, которые передавали свои знания потомкам. Например, мой дедушка получил диплом стоматолога еще в 1952 году и в нашей семье это стало традицией — мы работаем в этой профессии уже не одно поколение.

Скажу самое главное — медицина за эти годы активно развивалась и стала более корпоративной из-за стремления предоставлять людям быстрое и эффективное лечение, а также предоставлять широкий спектр услуг.

Сегодня особенно ценятся специалисты, которые пользуются постоянным спросом. Ведь недаром, что каждому человеку необходимо иметь в своей записной книжке два главных контакта: отличного юриста и опытного стоматолога.

История развития механизмов сверления зубов

С течением времени требования пациентов остались такими же — для всех важно устранить проблему максимально быстро. И теперь, благодаря появлению цифровизации в стоматологии, многие процедуры проводятся не только гораздо более оперативно, но и более эффективно. Например, сегодня у каждого есть возможность установить виниры не за одну неделю, а за один день или продлить срок службы имплантов на долгие года.

3D модель зубов в студии цифровой стоматологии «Медентис»

— Какие современные материалы и оборудование используются в стоматологии сегодня?

— В стоматологии за последнее время появились следующие новинки:

Используется металлический шприц, специальный анестетик и тончайшая игла для анестезии. Тем, кто особенно боится боли, наносят на десну специальную мазь, которая уменьшает чувствительность десен.

Лечение зубов осуществляется без традиционной бормашины (аппарат для сверления зубов), а с помощью бесшумного лазера, удаляющего кариес без боли.

Внедряется стоматологический микроскоп для лечения корневых каналов, извлечения инструментов и реставрации зубов.

Разрабатываются композитные пломбы, которые полимеризуются под воздействием ультрафиолетового излучения и имеют разнообразные оттенки для точного подстраивания под цвет зуба.

Широко применяются специальные порошки для эффективного удаления зубного налета.

Используются интраоральные мини-камеры для лучшей визуализации полости рта пациента.

Особенно популярны цифровые технологии, такие как 3D-принтеры и оборудование CAD/CAM, для изготовления ортопедических конструкций и печати модели зубов.

Но хоть мы живем в цифровую эпоху, где многие проблемы могут быть решены за считанные минуты, болезни полости рта были и будут всегда: тот же кариес остается актуальной проблемой и продолжает развиваться даже в XXI веке и скажу больше — со временем он будет только мутировать.

Поэтому важно, чтобы прогресс в области стоматологических технологий шел в ногу со временем и решал подобные задачи мгновенно.

И теперь благодаря цифровой стоматологии, дантисту больше не нужно самому моделировать пломбу под зуб. Всего одним нажатием кнопки на компьютере, врач получает готовое изделие за 10 минут вместо привычных 60-ти.

CAD/CAM-система (3D-принтер) в студии цифровой стоматологии «Медентис»

Следующее направление — протезирование и установка коронок. Раньше материал изготавливался следующим образом: делался слепок зубов пациента и зубной техник самостоятельно лепил материал и препарировал (выравнивал) зубы пациента под коронки.

Чтобы закрыть такие неудобства, в нашей клинике используется интраоральный 3D-сканер для быстрого изготовления зубных протезов и коронок, которые подстраиваются под индивидуальные особенности клиента: положения зубов, строения челюсти, а также его анатомической формы. Отмечу, что получить готовый слепок можно также за одно посещение и при этом пациент избегает неприятной процедуры снятия оттисков (слепка полости рта).

Третье направление — создание модели челюсти. Ранее ортодонт мог неделю планировать лечение, а также вручную изготавливать слепок зубов для пациентов. В эру компьютерных технологий была разработана CAD/CAM-система (3D-принтер), которая также применяется в нашей студии цифровой стоматологии. При этом специальная машина сканирует трехмерную модель зубного ряда и конструирует ее на фрезерном станке по заданным параметрам.

Кроме того, важно, чтобы зубные протезы полностью соответствовали индивидуальным особенностям и параметрам полости рта пациента. Поэтому ортодонты «Медентис» активно используют стоматологический станок ЧПУ — высокоточное фрезерное оборудование, предназначенное для более точного изготовления зубных протезов. И теперь вместо ручного изготовления зубных протезов и снятия слепков, компьютерная программа сокращает время изготовления и при этом создает ортопедические конструкции максимально точно.

Важно отметить, что благодаря таким технологиям количество осложнений сводится практически к нулю.

— Вы упомянули цифровую стоматологию. Расскажите читателям, что это за направление и чем оно отличается от традиционного лечения?

— Цифровая стоматология переворачивает представление о процессе имплантации и протезирования зубов. С помощью компьютерного моделирования процесс становится быстрым и точным, минимизируя риск отторжения готовой установки. Главной инновацией в этой сфере является система под названием «CEREC», которая не только изготавливает стоматологические материалы, но также позволяет создать коронку за один прием, а не за неделю. Таким образом, цифровая стоматология поднимает планку качества и эффективности, предлагая пациентам более комфортное и быстрое решение для восстановления зубного ряда.

«CEREC» — эстетичное и экономичное керамическое протезирование.

Система «CEREC» в студии цифровой стоматологии «Медентис»

Выделю главные преимущества использования системы:

Машина всего за день изготовит керамическую коронку под ваши индивидуальные параметры.

Слепки зубов теперь делаются не вручную, а с помощью сканера, обеспечивая идеальное прилегание к зубам.

Система изготавливает безметалловую керамику и позволяет создать естественный вид зубов.

И самое главное — такие коронки более прочные и долговечные.

— В каких направлениях стоматологии современные методы наиболее распространены?

— На самом деле, цифровая стоматология охватывает чуть ли не каждое направление в стоматологии. Обозначу самые главные:

Реставрация зубов: разработка специализированных протезов и вкладок для восстановления.

Терапевтическая стоматология: создание пломб различных видов и размеров с высочайшей точностью.

Протезирование: изготовление виниров, зубных мостов и коронок.

Имплантация: разработка хирургических шаблонов для установки деталей с разными видами фиксаций, соответствующие индивидуальным особенностям строения зубного ряда.

Ортодонтическое лечение: изготовление цифровых слепков для лечения на элайнерах, брекетах и других системах.

Хирургия: благодаря цифровой стоматологии быстрее планируют этапы операций. Проще говоря, если вы пришли в клинику установить себе импланты на две челюсти, то это можно сделать за сутки.

Центр цифровой стоматологии «Медентис»

— Какие новые веяния, помимо цифровой стоматологии, мы можем наблюдать сегодня?

— Мы живем в такое время, когда люди начинают осознавать ценность своего здоровья и знают, как оно может повлиять на качество жизни в перспективе. Есть такое понятие, как биохакинг — система знаний о методах, позволяющих увеличить продолжительность жизни путем правильного питания, сна и занятия спортом. Чтобы сделать своих пациентов здоровыми со всех сторон, в «Медентис» добавили дополнительное направление для более эффективного лечения — нутрициологию.

Нутрициология (раздел диетологии) — это наука о том, как правильно питаться для поддержания здоровья и предотвращения заболеваний. Она помогает организму получить все необходимые вещества, такие как витамины и минералы, а также избежать недостатков этих веществ. Важно понимать, что нутрициология рассматривает организм в целом, а не по отдельности органам.

Правильное питание и стоматология представляют собой связующие области. Дело в том, что их взаимосвязь является неотъемлемой частью комплексного подхода к сохранению и укреплению зубочелюстной системы.

Ротовая полость — это не просто место, где мы жуем пищу. Она является частью пищеварительной системы и одновременно является основным проходом в наш организм для еды, микроэлементов, витаминов, а также инфекций, таких как вирусы, бактерии и грибки. Если ротовая полость не очищена — это может привести к инфекции и стать угрозой для всего организма.

Исходя из состояния зубов, налета и слизистой оболочки ротовой полости, а также языка, можно сделать выводы о проблемах с пищеварительной системой и общем состоянии организма, а также о наличии дефицита необходимых веществ.

В «Медентис» стоматологи тесно сотрудничают с диетологами и совместно составляют индивидуальный план меню для пациентов. В курс лечения входит:

1. Оценка пищевых привычек и дальнейшие рекомендации по коррекции питания.

2. Индивидуальная программа для похудения или набора веса и разработка специального меню для каждого случая.

3. У каждого пациента на руках будет индивидуальная карта правильного соотношения белков, жиров и углеводов.

4. Макроэлементы, такие как кальций, фосфор, магний, калий, хлор и железо, играют важную роль в поддержании здоровья и правильной работы органов. В то же время, микроэлементы, такие как цинк, медь, йод и фтор, не менее важны для нашего организма. Диетолог поможет скорректировать рацион таким образом, чтобы вы получали сбалансированное количество необходимых макро и микроэлементов исходя из особенностей организма.

— Возможно ли поддерживать здоровье зубов самостоятельно и какие меры профилактики при этом можно соблюдать?

— Чтобы ваши зубы всегда были в отличном состоянии могу дать несложные рекомендации:

Первое и самое важное — это регулярная чистка зубов. Повторяйте процедуру два раза в день, утром и вечером.

Используйте мягкую зубную щетку и пасту с фторидом, чтобы удалить зубной налет и предотвратить возникновение кариеса.

Вооружитесь ирригатором — универсальным приспособлением, которое за счет водной струи убирает остатки пищи.

Не забывайте чистить межзубные пространства. Используйте зубную нить или межзубные щетки, чтобы удалить остатки пищи и бактерии, которые могут привести к развитию заболеваний полости рта.

Студия цифровой стоматологии «Медентис»

Очень важно следить за своим рационом питания! Избегайте чрезмерного потребления сладкого, газированных напитков и кислых продуктов — они могут разрушить эмаль зубов. Старайтесь питаться разнообразно, употреблять много фруктов и овощей, содержащих полезные витамины и минералы для здоровья наших зубов. Напомню, что скорректировать питание можно совместно с диетологом в стоматологических клиниках.

Посещайте своего стоматолога регулярно, как минимум два раза в год, для профессиональной чистки и осмотра полости рта. И запомните, что раннее выявление и лечение проблем с зубами помогут избежать серьезных осложнений!