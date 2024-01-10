Интересное в Казани
· Виктория Козырева

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?

Подписаться в Telegram

Вопрос о том, куда инвестировать сбережения, всегда актуален, особенно когда происходят заметные экономические изменения. Одно из популярных направлений в этой сфере – недвижимость: жилые и коммерческие объекты всегда востребованы и способны приносить хорошую прибыль. Как и в какую недвижимость инвестировать при нынешнем состоянии экономики и как не прогореть, рассказала Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера".

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера"

– Что такое инвестирование в недвижимость и какие цели при этом ставит перед собой покупатель?

– В сфере недвижимости инвестирование давно стало особым направлением. Это такой же инструмент, как акции, облигации, валюта или популярные сейчас биткоины. Однако недвижимость – менее рисковый объект в портфеле любого инвестора.

Чтобы получать прибыль от инвестиций в недвижимости, важно разбираться в данном рынке.

За последние три года цены на недвижимость значительно выросли. Так, на некоторые проекты цены подскочили на 30% и более.

Для стабилизации роста цен и снижения уровня инфляции Центробанк повышает уровень ключевой ставки: на сегодняшний день она составляет 16%. Далее растет первоначальный взнос, а лимиты по выдаче, наоборот, уменьшаются.

Как правило, сейчас, покупая недвижимость в качестве инвестиций, наш клиент озвучивает цель - сохранить денежные средства и приумножить их. Срок вложений также обговаривается на первой встрече.

В настоящее время наши клиенты приобретают объекты недвижимости как на этапе старта продаж жилого комплекса, то есть на котловане, так и эксклюзивные объекты от инвесторов в комплексах , которые уже готовятся к сдаче. Это так называемые «переуступки».

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

– Насколько при инвестировании в недвижимость важно принимать быстрые решения и насколько это выгодно?

– Быстрое принятие решения - один из ключевых моментов, если речь идет про инвест-покупки в недвижимости. Но в данном случае важно знать тренды рынка и имеющиеся возможности еще до приобретения. А также регулярно следить за программами и акциями от банков и застройщиков.

– Для каких целей еще можно инвестировать в недвижимость?

– Одной из целей инвестирования также является дальнейшая сдача недвижимости в аренду. В этом случае квартиру можно приобрести в качественной черновой отделке или с ремонтом от застройщика, затем сдавать в долгосрок или посуточно.

В октябре 2023 года в компании недвижимости "Альтера" начал работу сервис доверительного управления – "Альтера. Аренда". Клиенты компании, которые купили с ее помощью квартиры в новостройках, могут так же, через "Альтеру", сдать их на короткий срок. 70% от дохода получает собственник, 30% – компания. Дополнительный сервис по управлению капиталом доступен для всех желающих.

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера"

В новогодние праздники средняя стоимость посуточной аренды составила 7000 рублей за сутки. После праздников сумма составит в среднем 3500 рублей. Но не каждая квартира подойдет под сдачу в аренду, особенно в посуточную. При выборе нужно учитывать расположение, транспортную доступность и наличие точек притяжения (аквапарк, стадионы, достопримечательности и др.)

Долгосрочная аренда по-прежнему актуальна. Такая форма аренды позволяет собственнику получать стабильный доход независимо от сезона.

Стоимость долгосрочной аренды зависит также от расположения объекта, состояния ремонта и от уровня самого жилого комплекса.

– А что выгоднее, посуточная аренда или на долгий срок?

– Все зависит от локации и сезона. Также всегда пользуется спросом центр города, особенно исторический центр: пользоваться транспортом особо не нужно, все в быстром доступе. Велик спрос и на район Козьей Слободы - улицу Сибгата Хакима, потому что многие приезжают в Казань ради аквапарка. Все эти районы заняты и в несезон. А в сезон арендуют всё.

Для того, чтобы объект недвижимости для краткосрочной аренды был максимально загружен всегда, нужно планирование – мониторинг событий в городе, реклама и другие инструменты привлечения арендаторов.

Важно ориентироваться и по событиям, проходящим в Казани. Например, на следующий год, в октябре, у нас планируется Summit BRICS. Специально для этого в городе строятся гостиницы.

– На какие возможности рынка недвижимости рекомендуете обратить внимание?

– Можно приобрести квартиру на этапе строительства, тем самым вносить минимальный платеж или не платить его совсем. Речь о нашумевшей траншевой ипотеке, когда на этапе строительства клиент оплачивает по 1 рублю или минимальную сумму в рамках 10 тысяч рублей. Можно спокойно копить на ремонт или погашать кредиты. После сдачи объекта фиксируется ставка примерно в 6% или 8% годовых на весь период кредитования.

Есть возможность купить квартиру по рассрочке без привязки к банку. Допустим, на этапе строительства человек вносит 15% или 20% первоначального взноса, не берет ипотеку, ему фиксируют ежемесячный платеж в 30 тысяч рублей. Эти деньги он каждый месяц вносит в эскроу-счет. Никаких переплат. А к моменту сдачи объекта в эксплуатацию можно взять ипотеку или погасить часть накопленными средствами. Либо продать существующую недвижимость, суммировать вырученные деньги с накопленными на эскроу-счете и оплатить покупку новой квартиры.

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Еще один вариант инвестирования в недвижимость – через жилищно-накопительный кооператив (ЖНК). Договоренность составляется с застройщиком на этапе возведения объекта, без участия банков. Можно выбрать удобную локацию, жилье с ремонтом или без. Покупатель вносит первоначальный взнос в размере 30% от стоимости. Затем в течение 7 лет вносит оптимальные ежемесячные платежи. В данном варианте присутствуют определенные членские взносы, но переплаты по процентам нет. Актуально для людей с не самой хорошей кредитной историей.

Если у инвестора есть возможность купить несколько объектов недвижимости, он составляет некий портфель, мы называем это «комбо-стратегией». Один объект можно перепродать, другой – сдать в аренду, а что делать с третьим, решить, исходя из экономической ситуации в стране. Мы всегда можем подсказать лучшее решение, изучив ценообразование, сравнив с аналогами.

Если вы хотите получить прибыль от перепродажи или вам нужен регулярный доход от сдачи в аренду, обязательно сходите к налоговому консультанту и уточните порядок подачи декларации и уплаты налогов.

Агенство недвижимости "Альтера"

– Как покупателю найти выгодные предложения?

– Нужно знать весь рынок, проанализировать всех конкурентов, рассмотреть разные ипотечные программы. Точно так же, как мы идем к стоматологу, если болит зуб – при инвестировании в недвижимость следует работать в тандеме со специалистом.

Самому клиенту в первую очередь нужно определиться с целью покупки. Затем рассчитать финансовые возможности и платежную способность. Нынешние экономические условия могут пугать, требовать быстрых решений, но паниковать не стоит. Мы бесплатно консультируем клиентов, поэтому можно спокойно рассмотреть разные предложения под каждый запрос, узнать о возможностях рынка, подобрать свою стратегию, изучить все риски и, наконец, принять решение.

Узнать информацию о жилых комплексах, программах, новостях рынка недвижимости и возможных рисках можно не только во время бесплатной консультации, но и на вебинарах. Их компания "Альтера" проводит регулярно в вечернее время, о дате и времени проведения сообщают на официальном сайте и в соцсетях. Для постоянных клиентов проводятся инвест-встречи с готовыми рекомендациями, актуальной информацией и выгодными предложениями как в Казани, так и в Москве.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

как закрыть вентиляцию от тараканов?

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане проводятся мероприятия, направленные на поиск уклоняющихся от призыва на военную службу граждан

Новости Татарстана

21 час назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

тату в стиле леттеринг в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

Лонгриды

день назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

14 часов назад

KazanExpress официально стал «Магнит Маркет»

Новости Татарстана

18 часов назад

Lada Granta стала самой продаваемой среди легковых автомобилей
Лонгриды
день назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

14 часов назад

KazanExpress официально стал «Магнит Маркет»

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

Новости Татарстана

17 часов назад

Казанцы могут сдать новогодние елки на переработку

Новости Татарстана

18 часов назад

Lada Granta стала самой продаваемой среди легковых автомобилей
«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество
Лонгриды
2 дня назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

18 часов назад

В 2023 году в Татарстане открыли 19 новых мечетей

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстан стал лидером по устранению незаконных свалок

Новости Татарстана

19 часов назад

Казань попала в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе
Рынок загородной недвижимости в Казани: чем запомнится 2023 год и что будет в 2024?
Интересное в Казани
5 дней назад

Рынок загородной недвижимости в Казани: чем запомнится 2023 год и что будет в 2024?