Вопрос о том, куда инвестировать сбережения, всегда актуален, особенно когда происходят заметные экономические изменения. Одно из популярных направлений в этой сфере – недвижимость: жилые и коммерческие объекты всегда востребованы и способны приносить хорошую прибыль. Как и в какую недвижимость инвестировать при нынешнем состоянии экономики и как не прогореть, рассказала Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера".

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера"

– Что такое инвестирование в недвижимость и какие цели при этом ставит перед собой покупатель?

– В сфере недвижимости инвестирование давно стало особым направлением. Это такой же инструмент, как акции, облигации, валюта или популярные сейчас биткоины. Однако недвижимость – менее рисковый объект в портфеле любого инвестора.

Чтобы получать прибыль от инвестиций в недвижимости, важно разбираться в данном рынке.

За последние три года цены на недвижимость значительно выросли. Так, на некоторые проекты цены подскочили на 30% и более.

Для стабилизации роста цен и снижения уровня инфляции Центробанк повышает уровень ключевой ставки: на сегодняшний день она составляет 16%. Далее растет первоначальный взнос, а лимиты по выдаче, наоборот, уменьшаются.

Как правило, сейчас, покупая недвижимость в качестве инвестиций, наш клиент озвучивает цель - сохранить денежные средства и приумножить их. Срок вложений также обговаривается на первой встрече.

В настоящее время наши клиенты приобретают объекты недвижимости как на этапе старта продаж жилого комплекса, то есть на котловане, так и эксклюзивные объекты от инвесторов в комплексах , которые уже готовятся к сдаче. Это так называемые «переуступки».

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

– Насколько при инвестировании в недвижимость важно принимать быстрые решения и насколько это выгодно?

– Быстрое принятие решения - один из ключевых моментов, если речь идет про инвест-покупки в недвижимости. Но в данном случае важно знать тренды рынка и имеющиеся возможности еще до приобретения. А также регулярно следить за программами и акциями от банков и застройщиков.

– Для каких целей еще можно инвестировать в недвижимость?

– Одной из целей инвестирования также является дальнейшая сдача недвижимости в аренду. В этом случае квартиру можно приобрести в качественной черновой отделке или с ремонтом от застройщика, затем сдавать в долгосрок или посуточно.

В октябре 2023 года в компании недвижимости "Альтера" начал работу сервис доверительного управления – "Альтера. Аренда". Клиенты компании, которые купили с ее помощью квартиры в новостройках, могут так же, через "Альтеру", сдать их на короткий срок. 70% от дохода получает собственник, 30% – компания. Дополнительный сервис по управлению капиталом доступен для всех желающих.

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера"

В новогодние праздники средняя стоимость посуточной аренды составила 7000 рублей за сутки. После праздников сумма составит в среднем 3500 рублей. Но не каждая квартира подойдет под сдачу в аренду, особенно в посуточную. При выборе нужно учитывать расположение, транспортную доступность и наличие точек притяжения (аквапарк, стадионы, достопримечательности и др.)

Долгосрочная аренда по-прежнему актуальна. Такая форма аренды позволяет собственнику получать стабильный доход независимо от сезона.

Стоимость долгосрочной аренды зависит также от расположения объекта, состояния ремонта и от уровня самого жилого комплекса.

– А что выгоднее, посуточная аренда или на долгий срок?

– Все зависит от локации и сезона. Также всегда пользуется спросом центр города, особенно исторический центр: пользоваться транспортом особо не нужно, все в быстром доступе. Велик спрос и на район Козьей Слободы - улицу Сибгата Хакима, потому что многие приезжают в Казань ради аквапарка. Все эти районы заняты и в несезон. А в сезон арендуют всё.

Для того, чтобы объект недвижимости для краткосрочной аренды был максимально загружен всегда, нужно планирование – мониторинг событий в городе, реклама и другие инструменты привлечения арендаторов.

Важно ориентироваться и по событиям, проходящим в Казани. Например, на следующий год, в октябре, у нас планируется Summit BRICS. Специально для этого в городе строятся гостиницы.

– На какие возможности рынка недвижимости рекомендуете обратить внимание?

– Можно приобрести квартиру на этапе строительства, тем самым вносить минимальный платеж или не платить его совсем. Речь о нашумевшей траншевой ипотеке, когда на этапе строительства клиент оплачивает по 1 рублю или минимальную сумму в рамках 10 тысяч рублей. Можно спокойно копить на ремонт или погашать кредиты. После сдачи объекта фиксируется ставка примерно в 6% или 8% годовых на весь период кредитования.

Есть возможность купить квартиру по рассрочке без привязки к банку. Допустим, на этапе строительства человек вносит 15% или 20% первоначального взноса, не берет ипотеку, ему фиксируют ежемесячный платеж в 30 тысяч рублей. Эти деньги он каждый месяц вносит в эскроу-счет. Никаких переплат. А к моменту сдачи объекта в эксплуатацию можно взять ипотеку или погасить часть накопленными средствами. Либо продать существующую недвижимость, суммировать вырученные деньги с накопленными на эскроу-счете и оплатить покупку новой квартиры.

Ильмира Садыкова, эксперт в области инвестиций и недвижимости в компании "Альтера" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Еще один вариант инвестирования в недвижимость – через жилищно-накопительный кооператив (ЖНК). Договоренность составляется с застройщиком на этапе возведения объекта, без участия банков. Можно выбрать удобную локацию, жилье с ремонтом или без. Покупатель вносит первоначальный взнос в размере 30% от стоимости. Затем в течение 7 лет вносит оптимальные ежемесячные платежи. В данном варианте присутствуют определенные членские взносы, но переплаты по процентам нет. Актуально для людей с не самой хорошей кредитной историей.

Если у инвестора есть возможность купить несколько объектов недвижимости, он составляет некий портфель, мы называем это «комбо-стратегией». Один объект можно перепродать, другой – сдать в аренду, а что делать с третьим, решить, исходя из экономической ситуации в стране. Мы всегда можем подсказать лучшее решение, изучив ценообразование, сравнив с аналогами.

Если вы хотите получить прибыль от перепродажи или вам нужен регулярный доход от сдачи в аренду, обязательно сходите к налоговому консультанту и уточните порядок подачи декларации и уплаты налогов.

Агенство недвижимости "Альтера"

– Как покупателю найти выгодные предложения?

– Нужно знать весь рынок, проанализировать всех конкурентов, рассмотреть разные ипотечные программы. Точно так же, как мы идем к стоматологу, если болит зуб – при инвестировании в недвижимость следует работать в тандеме со специалистом.

Самому клиенту в первую очередь нужно определиться с целью покупки. Затем рассчитать финансовые возможности и платежную способность. Нынешние экономические условия могут пугать, требовать быстрых решений, но паниковать не стоит. Мы бесплатно консультируем клиентов, поэтому можно спокойно рассмотреть разные предложения под каждый запрос, узнать о возможностях рынка, подобрать свою стратегию, изучить все риски и, наконец, принять решение.