Каждая мама знает: материнство — это не только бесконечное счастье, но и миллион поводов для тревоги. Почему малыш такой вялый? Почему не спит по ночам? А вдруг это что-то серьезное?

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, более 70% родителей сталкиваются с тревогами, связанными с развитием и здоровьем ребенка в первые годы жизни. Но что, если многие из этих тревог можно превратить в уверенность с помощью воды, а именно грудничкового плавания.

Это не просто модный тренд, а настоящий спасательный круг для мам, которые хотят помочь своим малышам справиться с гипотонусом, гипертонусом, беспокойным сном и даже частыми простудами.

Редакция ProKazan собрала самые популярные страхи родителей и узнала у специалистов центра грудничкового плавания Mama’more, как занятия в воде могут облегчить жизнь и мамам, и малышам.

Гипотонус: если малыш кажется слишком слабым

Гипотонус — это снижение мышечного тонуса. Дети с таким состоянием выглядят вялыми, слабыми, их движения медленные и неуверенные.

Как это замечают родители?

— Ребенок словно "обмякает" на руках.

— Мало двигается, не тянется к игрушкам.

— Позже сверстников осваивает двигательные навыки.

Эльвира Мазитова:

«Гипотонус — не приговор, но важно вовремя его заметить. У таких детей частично отсутствует мышечная реакция на раздражители. Например, если положить малыша на животик, он может не пытаться поднять голову или опереться на ручки. Мы добавляем специальные упражнения как во время массажа, так и в воде, чтобы укрепить мышцы. Плавание помогает создать крепкий мышечный корсет, что снижает риск нарушения осанки и сутулости».

Вода снижает нагрузку на суставы, позволяя ребенку двигаться свободно. Это естественная тренировка, которая помогает укрепить мышцы, не перегружая их.

Эльвира Ринатовна Мазитова, тренер по грудничковому плаванию, бакалавр физической культуры, дипломированный детский массажист и профессиональная спортсменка с 8-летним стажем в лыжных гонках

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Гипертонус: если малыш часто напрягается

Повышенный тонус мышц есть у 90% новорожденных, но в большинстве случаев он проходит к 3–4 месяцам. Если же напряжение сохраняется, оно может мешать развитию.

Как это замечают родители?

— Ребенок часто выгибается дугой.

— Плохо расслабляется во сне, вздрагивает.

— Ручки и ножки словно "зажаты", их сложно разогнуть.

Ксения Сергеевна:

« Вода с ее мягкой поддержкой создает условия, в которых ребенок может двигаться свободно, без лишнего сопротивления. Теплая вода обладает естественным расслабляющим эффектом: она помогает снять избыточное мышечное напряжение, улучшает кровообращение и снижает общий уровень тревожности у малыша.

Мы используем специальные упражнения, которые воздействуют не только на отдельные группы мышц, но и на весь организм. Например, мягкие движения в воде помогают ребенку лучше ощущать свое тело, стимулируют работу нервной системы и укрепляют мышцы без нагрузки на позвоночник.

Регулярные занятия способствуют постепенной нормализации тонуса, улучшают координацию движений, снижают вероятность появления асимметрий в развитии. Со временем малыши становятся более расслабленными, спокойными и увереннее управляют своим телом».

Ксения Сергеевна Мингалеева, специалист по грудничковому плаванию, бакалавр ПГУФКСиТ, призер ПФО, участник Всероссийских чемпионатов по биатлону и лыжным гонкам

Недобор веса у младенца: норма или повод для тревоги?

По данным Всемирной организации здравоохранения, масса тела младенца должна увеличиваться в среднем на 600–800 г в месяц в первые полгода жизни. Однако бывают ситуации, когда этот процесс замедляется, и тогда важно разобраться в причинах.

Как это видит родитель?

– Ребенок ест неохотно.

– Интервалы между кормлениями слишком короткие или, наоборот, слишком длинные.

– Малыш выглядит худощавым.

Смоленская Полина:

«Когда малыш плохо набирает вес, родители начинают беспокоиться: ест ли он достаточно, все ли в порядке с пищеварением? Важно понимать, что сам по себе низкий вес - не всегда проблема, но если ребенок выглядит истощенным, малоактивен и не проявляет интереса к еде, это повод задуматься.

Грудничковое плавание отлично помогает в таких случаях. Вода дает малышу возможность активно двигаться, задействуя все группы мышц, но при этом не перегружая организм. За счет естественной нагрузки улучшается обмен веществ, а после занятий у малышей заметно повышается аппетит.

Еще один плюс — вода способствует правильной работе желудочно-кишечного тракта. Улучшается моторика кишечника, снижается риск колик и вздутия, а комфортное самочувствие напрямую влияет на прибавку в весе. Родители часто замечают, что после плавания их дети начинают есть с большим удовольствием, а значит, растут и развиваются гармоничнее».

Смоленская Полина Андреевна, специалист по грудничковому и раннему плаванию, специалист по детскому массажу. Опыт 4 года. Бакалавр и магистр ПГУФКСиТ в избранном виде спорта, мастер спорта по академической гребле, занималась 11 лет. Четырехкратный чемпион России, призер Европы, участник чемпионата мира и Универсиады по гребле

Центр грудничкового плавания Mama’more в Казани уже несколько лет помогает малышам и их родителям справляться с самыми разными сложностями. Тренеры с профессиональным спортивным опытом и регулярным обучением у ведущих специалистов в области грудничкового развития знают, как сделать плавание не только полезным, но и радостным для малышей.

Кривошея и мышечные зажимы: когда стоит беспокоиться?

Если ребенок постоянно держит голову на одну сторону или не поворачивает ее на другую, стоит обратить на это внимание. Это может быть кривошея — состояние, при котором мышцы шеи находятся в спазматическом напряжении.

Как это замечают родители?

— Голова малыша всегда наклонена в одну сторону.

— При попытке повернуть голову он сопротивляется.

— Лицо становится слегка асимметричным, из-за постоянного давления на одну сторону головы на мягком черепе могут появляться вмятины или уплощения.

Мазитова Эльвира, тренер по грудничковому плаванию:

«Мышечные зажимы у малышей — частая история, особенно в области шеи. Если причина не в травмах позвонков, мы начинаем работать комплексно — не только с шеей, но и со всем телом. Сначала нужно расслабить перенапряженные мышцы, и тут вода — идеальный помощник. В теплой среде малыш двигается свободно, а зажатые участки постепенно «отпускают».

Но просто расслабить мышцы недостаточно — если не укрепить общий мышечный корсет, зажим может вернуться. В воде это делать проще и безопаснее: ребенок учится удерживать равновесие, его движения становятся симметричными, а мышцы работают правильно. Уже после нескольких занятий родители замечают, что малыш активнее поворачивает голову, легче двигается, а кривошея перестает быть проблемой».

Открытое овальное окно: стоит ли бояться?

Это физиологическая особенность сердца, при которой между предсердиями остается небольшое отверстие, через которое в утробе матери проходила кровь. У большинства детей оно самостоятельно закрывается в течение первого года жизни, но у 25–30% людей сохраняется и во взрослом возрасте, не причиняя вреда.

Как это замечает родители?

— Посинение носогубного треугольника

— Одышка и быстрая утомляемость

— Периодические шумы в сердце

Смоленская Полина, специалист грудничкового плавания:

«Многие родители волнуются, можно ли таким малышам заниматься плаванием. Ответ зависит от размера окна. Если оно до 3 мм, ограничений нет — ребенок может не только плавать, но и нырять. При размере 3–5 мм занятия тоже допустимы, но важно следить за самочувствием: если после погружения носогубный треугольник синеет или малыш становится капризным, от ныряний лучше отказаться.

В любом случае такие дети наблюдаются у кардиолога, но плавание им не противопоказано. Наоборот, регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и помогают организму адаптироваться к нагрузкам».

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Беспокойный сон: как вода помогает малышу спать крепче

По данным Американской академии педиатрии, около 30% младенцев в первые месяцы жизни имеют нарушения сна. Причины могут быть разными: незрелость нервной системы, колики, повышенный мышечный тонус, тревожность или недостаток физической активности.

Как это замечают родители?

— Ребенок засыпает только на руках или после длительного укачивания.

— Частые ночные пробуждения без видимых причин.

— Непродолжительный дневной сон (меньше 40 минут).

Ксения Мингалеева, специалист по грудничковому плаванию:

«Беспокойный сон — один из главных запросов от родителей. Малыш долго засыпает, вздрагивает, просыпается среди ночи и никак не может успокоиться. Часто причина в том, что ему просто не хватает физической нагрузки.

На суше ребенок проводит много времени в ограниченном пространстве — кроватке, коляске, на руках. В воде он двигается свободно, задействуя все мышцы. Это не только улучшает кровообращение и снимает напряжение, но и помогает организму вырабатывать гормоны расслабления. После занятий малыш засыпает быстрее и спит глубже.

Есть еще один важный момент: вода закаляет. А значит, снижается риск ночных пробуждений из-за простуды или дискомфорта. Родители часто говорят, что после регулярных тренировок их дети спят лучше и болеют реже».

Боязнь ОРВИ: как плавание укрепляет иммунитет

По данным ВОЗ, дети в возрасте до 3 лет могут болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год. Но если малыш простужается слишком часто, родители ищут способы укрепить его иммунитет.

Как это замечают родители?

— Ребенок болеет каждые 2–3 недели.

— Насморк и кашель появляются даже без контакта с заболевшими.

— После ОРВИ долго сохраняется слабость.

Смоленская Полина, специалист по грудничковому плаванию:

«Постоянные простуды — одна из главных тревог родителей. Ребенок вроде бы только поправился, но через пару недель снова насморк, кашель, слабость. Часто причина в недостаточной тренировке дыхательной системы.

Вода отлично помогает укрепить иммунитет. Во время занятий малыш глубже дышит, его легкие активно работают, а слизистые лучше очищаются. Особенно полезны ныряния — в этот момент носоглотка продавливается естественным образом, и все лишнее выходит наружу.

Плюс регулярные тренировки в воде — это мягкое закаливание. Дети, которые занимаются грудничковым плаванием, привыкают к смене температур, и их организм быстрее адаптируется к внешним условиям. Родители замечают, что такие малыши реже болеют и легче переносят сезонные вирусы».

Материнство — это путь, полный любви, заботы и естественных тревог. Но многие из них можно превратить в уверенность. Грудничковое плавание в Mama’more — это не просто занятия в воде, а комплексное решение для здоровья и развития малыша.