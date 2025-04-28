Новый образовательный проект объединяет детей, родителей и бизнес для развития школьных инициатив

Представьте: обычный школьный класс. Кто-то рисует в тетрадке, кто-то смотрит в окно, а кто-то мечтает о том, чтобы в школе появился новый медиацентр, уютный уголок для отдыха или даже своя танцевальная студия. Но мечты остаются мечтами, если не знать, как их реализовать. А что, если дать детям инструменты, чтобы они сами могли воплотить свои идеи в жизнь? Именно это и делает программа «Благодарные выпускники», которая теперь вместе с «Союзом отцов» запустила пилотный проект в Татарстане.

Перейти на сайт программы и поддержать проекты

Как это работает?

«Программа «Благодарные выпускники» уже несколько лет помогает школьникам по всей России превращать свои мечты в реальность. От создания школьных медиацентров до благоустройства спортивных площадок — дети сами придумывают проекты, а программа помогает их реализовать», - делится председатель РОО РТ «Союз Отцов» Адель Загретдинов.

Теперь, благодаря сотрудничеству с «Союзом отцов», проект стал еще масштабнее. В Нижнекамске представители «Союза отцов» стали настоящими проводниками между школами и программой. Они помогают учителям и директорам включиться в проект, объясняют, как это работает, и поддерживают детей на каждом этапе. Уже на старте к программе присоединились четыре школы, которые представили свои идеи.

Школьники — авторы перемен

Главная фишка программы — научить детей не просто мечтать, а действовать. Школьники проходят весь путь от идеи до реализации: учатся формулировать свои задумки, готовить презентации, записывать видеообращения и искать поддержку.

«Мы хотим, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он может изменить мир вокруг себя, — говорит основатель программы Борис Жидовленков. — Не важно, мечтает ли он о новом школьном театре или о создании экологического клуба. Главное — дать ему инструменты для реализации этой мечты».

Роль «Союза отцов»

«Союз отцов» — это не просто партнер, а настоящий союзник программы. Представители организации помогают школам включиться в проект, а также поддерживают детей на всех этапах. Для «Союза отцов» программа стала инструментом, который помогает удерживать детей в безопасной и развивающей среде, где они могут реализовывать свои интересы через дополнительное образование.

«Нам важно, чтобы дети не просто проводили время в школе, а занимались чем-то полезным и интересным, — говорит представитель «Союза отцов» в Нижнекамске Андрей Бликин. — Программа «Благодарные выпускники» дает им такую возможность, а мы помогаем сделать этот процесс максимально комфортным и эффективным».

Поддержка бизнеса и общества

Один из ключевых элементов программы — привлечение финансирования для школьных проектов. Бизнес-сообщества и частные лица могут выбрать проект на сайте программы www.help2school.ru и поддержать его.

«Мы предлагаем компаниям и предпринимателям вкладываться в будущее своих регионов, — говорит Борис Жидовленков. — Поддерживая школьные инициативы, они не только помогают конкретной школе, но и развивают навыки будущих лидеров, предпринимателей и управленцев».

Пилотный проект в Нижнекамске

В Нижнекамске уже четыре школы представили свои проекты. Сейчас они проходят обучение по созданию презентаций и видеообращений, а следующий этап — поиск финансирования.

«Мы видим, как дети вдохновляются своими идеями, — делится учитель одной из школ-участниц. — Они учатся работать в команде, брать на себя ответственность и верить в свои силы. Это бесценный опыт, который останется с ними на всю жизнь».

Планы на будущее

Если пилотный проект в Татарстане покажет успешные результаты, уже с 1 сентября программа «Благодарные выпускники» начнет масштабироваться на другие регионы. Благодаря представительствам «Союза отцов» по всей стране, программа сможет охватить тысячи школ и помочь детям реализовать свои мечты.

Как присоединиться?

Каждый может стать частью этого важного проекта. Бизнес-сообщества, предприниматели и частные лица могут поддержать школьные инициативы, выбрав проект на сайте. Даже небольшой вклад может стать важным шагом к большим переменам.

«Мы верим, что изменения начинаются с каждого из нас, — говорит Борис Жидовленков. — И когда дети видят, что их идеи поддерживают, они начинают верить в себя. А это, пожалуй, самое важное, что мы можем дать подрастающему поколению».

Программа «Благодарные выпускники» и «Союз отцов» доказывают, что вместе можно сделать многое. И первый шаг к изменениям — это поддержка школьных инициатив, которые делают образование интереснее, а детей — увереннее в своих силах.

А ещё — на платформе «Благодарные выпускники» десятки других школьных проектов из Татарстана. Вы можете выбрать любой, который отзовётся именно вам, и поддержать его!

Присоединяйтесь! Ведь будущее начинается сегодня.

Автор статьи: Оксана Чапля