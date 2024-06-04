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Участники «бассейна» проведут лето с пользой: в «Школе 21» в Казани стартовал интенсив

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В Казани стартовал новый «бассейн». Так называется отборочный интенсив в бесплатной школе цифровых технологий от Сбера — «Школе 21». За 26 дней участники полностью погружаются в учебный процесс, работают над индивидуальными и коллективными проектами, изучают язык программирования С, пишут игру, учатся взаимодействовать друг с другом и прокачивают целый набор мягких навыков.

Средний возраст участников «бассейна» в Казани — 26 лет. Самому старшему — 53 года. Половина участников не имеют опыта программирования.

Учеба в «Школе 21» основана на методике «равный равному», без менторов и оценок. Те, кто успешно проходит интенсив, могут продолжить учебу уже в своем темпе и получить ИТ-профессию за время от 1,5 до 3 лет.

Участники изучают языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также развивают навыки DevOps, работы с базами данных и сетями. Обязательная часть обучения — трехмесячная стажировка в ИТ-компании, во время которой можно сразу же получить предложение о работе.

Кампус «Школы 21» в Казани открылся в феврале 2020 года и стал центром образовательных и культурных событий для жителей города. Он занимает три этажа, включает 567 рабочих мест, переговорные комнаты и игровые зоны. Здесь регулярно проходят дни открытых дверей, мастер-классы по робототехнике, лекции от ИТ-специалистов и другие мероприятия.

Сегодня в «Школе 21» в Казани учатся 1200 человек, из которых 500 уже получили предложения о работе в ИТ-сфере. Кампус гордится выпускниками, которые работают в крупнейших ИТ-компаниях страны, среди которых Сбер, «Армор», АК «Барс», «Тинькофф», VK, Билайн, Wildberries, МТС, X5 Group и другие.

Юлия Вершинина, директор «Школы 21» в Казани:
«Наша школа заслужила репутацию места, где можно получить ИТ-профессию, даже если на старте у тебя нет опыта программирования. Но главное, что помимо умения писать код ребята развивают мягкие навыки. Они учатся планировать время, работать в команде, аргументировать свою точку зрения и выступать на публике. Благодаря этому они быстро прогрессируют и при выходе на работу получают первое повышение в два раза быстрее остальных. Уверена, что участники “бассейна” приобретают бесценный опыт и никогда не забудут лето, которое может кардинально изменить их жизнь к лучшему».

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