МТС представила татарстанцам подборку фильмов и книг ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Онлайн-кинотеатр KION от МТС представил топ душевных фильмов для просмотра с родными, чтобы вместе смеяться, переживать и вспоминать о самом важном. А книжный сервис Строки изучил, что татарстанцы больше всего любят читать из семейной литературы.

В подборку кинокартин для семейного просмотра от онлайн-кинотеатра KION вошли:

Душевное роуд-муви «Далекие близкие» (12+) о том, как важно преодолевать дистанцию между поколениями на примере жизненной истории про оторванного от цифрового мира учителя географии Бориса Петровича и его уже взрослого сына Мишу.

(12+) о том, как важно преодолевать дистанцию между поколениями на примере жизненной истории про оторванного от цифрового мира учителя географии Бориса Петровича и его уже взрослого сына Мишу. Теплое драмеди «Мы купили зоопарк» (12+) про новую жизнь овдовевшего Бенджамина Ми и его детей в старой усадьбе. «Приложением» к усадьбе семья покупает и старый закрытый зоопарк, который они решают восстановить.

(12+) про новую жизнь овдовевшего Бенджамина Ми и его детей в старой усадьбе. «Приложением» к усадьбе семья покупает и старый закрытый зоопарк, который они решают восстановить. Ностальгическая мелодрама от культового режиссера Роба Райнера «Привет, Джули!» (18+) о первой любви и взрослении. Фильм показывает историю пары с двух сторон, позволяя взглянуть на одни и те же события по-разному.

(18+) о первой любви и взрослении. Фильм показывает историю пары с двух сторон, позволяя взглянуть на одни и те же события по-разному. Семейные приключения о незабываемых каникулах в фильме «Расправь крылья» (6+), где главный герой, сын орнитолога, помогает отцу спасать исчезающий вид диких гусей.

(6+), где главный герой, сын орнитолога, помогает отцу спасать исчезающий вид диких гусей. Автобиографическая драма «Лев» (18+), в основу которой легла жизнь австралийского бизнесмена индийского происхождения Сару Брайерли. Фильм про жизнь мальчика из трущоб в огромной Калькутте: скитание по улицам, усыновление австралийской семьей и долгие годы поисков родного дома.

(18+), в основу которой легла жизнь австралийского бизнесмена индийского происхождения Сару Брайерли. Фильм про жизнь мальчика из трущоб в огромной Калькутте: скитание по улицам, усыновление австралийской семьей и долгие годы поисков родного дома. Семейная комедия «Оптом дешевле» (12+) про Тома и Кейта Бейкеров, воспитывающих 12 детей. Том получает предложение возглавить футбольную команду в крупном университете, а Кейт — отправиться в промо-тур ее только что изданной книги. Пока каждый из них пытается осуществить свою мечту, дети устраивают настоящий бунт, чтобы вновь собрать всех под одной крышей.

(12+) про Тома и Кейта Бейкеров, воспитывающих 12 детей. Том получает предложение возглавить футбольную команду в крупном университете, а Кейт — отправиться в промо-тур ее только что изданной книги. Пока каждый из них пытается осуществить свою мечту, дети устраивают настоящий бунт, чтобы вновь собрать всех под одной крышей. Фэнтези «Мост в Терабитию» (0+) - история о детской дружбе и королевстве Терабития - воображаемом, недоступном для других мире фантазии, полном чудовищ, отважных воинов и волшебства.

А тем, кто предпочитает провести время за чтением, книжный сервис «Строки» от цифровой экосистемы МТС рассказал о самых популярных книгах на семейную тематику. Аналитики сервиса выяснили, что больше всего такими произведениями интересуются татарстанцы 35-44 лет, количество пользователей этого возраста по сравнению с прошлым годом выросло на 17%. В тройке книг-лидеров «про семью» на онлайн-полке татарстанцев разместились: