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МТС представила татарстанцам подборку фильмов и книг ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и ве...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Онлайн-кинотеатр KION от МТС представил топ душевных фильмов для просмотра с родными, чтобы вместе смеяться, переживать и вспоминать о самом важном. А книжный сервис Строки изучил, что татарстанцы больше всего любят читать из семейной литературы.

В подборку кинокартин для семейного просмотра от онлайн-кинотеатра KION вошли:

  • Душевное роуд-муви «Далекие близкие» (12+) о том, как важно преодолевать дистанцию между поколениями на примере жизненной истории про оторванного от цифрового мира учителя географии Бориса Петровича и его уже взрослого сына Мишу.
  • Теплое драмеди «Мы купили зоопарк» (12+) про новую жизнь овдовевшего Бенджамина Ми и его детей в старой усадьбе. «Приложением» к усадьбе семья покупает и старый закрытый зоопарк, который они решают восстановить.
  • Ностальгическая мелодрама от культового режиссера Роба Райнера «Привет, Джули!» (18+) о первой любви и взрослении. Фильм показывает историю пары с двух сторон, позволяя взглянуть на одни и те же события по-разному.
  • Семейные приключения о незабываемых каникулах в фильме «Расправь крылья» (6+), где главный герой, сын орнитолога, помогает отцу спасать исчезающий вид диких гусей.
  • Автобиографическая драма «Лев» (18+), в основу которой легла жизнь австралийского бизнесмена индийского происхождения Сару Брайерли. Фильм про жизнь мальчика из трущоб в огромной Калькутте: скитание по улицам, усыновление австралийской семьей и долгие годы поисков родного дома.
  • Семейная комедия «Оптом дешевле» (12+) про Тома и Кейта Бейкеров, воспитывающих 12 детей. Том получает предложение возглавить футбольную команду в крупном университете, а Кейт — отправиться в промо-тур ее только что изданной книги. Пока каждый из них пытается осуществить свою мечту, дети устраивают настоящий бунт, чтобы вновь собрать всех под одной крышей.
  • Фэнтези «Мост в Терабитию» (0+) - история о детской дружбе и королевстве Терабития - воображаемом, недоступном для других мире фантазии, полном чудовищ, отважных воинов и волшебства.

А тем, кто предпочитает провести время за чтением, книжный сервис «Строки» от цифровой экосистемы МТС рассказал о самых популярных книгах на семейную тематику. Аналитики сервиса выяснили, что больше всего такими произведениями интересуются татарстанцы 35-44 лет, количество пользователей этого возраста по сравнению с прошлым годом выросло на 17%. В тройке книг-лидеров «про семью» на онлайн-полке татарстанцев разместились:

  • Японский бестселлер от доктора педагогических наук Ханако Симамура «Направлять, а не ругать. Как общаться с ребенком, чтобы он вырос самостоятельным и уверенным в себе» (16+);
  • Книга семейного консультанта и гештальт-терапевта Ольги Дулепиной «Здоровые отношения. Почему так трудно просто любить друг друга» (16+);
  • Работа кандидата педагогических наук, педагога Алихана Динаева «Почему он не читает? 100 советов, как увлечь ребенка чтением» (0+).
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