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Две казанские школьницы завоевали бронзу Всероссийского конкурса проекта «Поколение М»

МТС подвела итоги конкурсов «Познаем мир с фикс...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС подвела итоги конкурсов «Познаем мир с фиксиками» и «Рисуй со Смешариками» в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Работы девятилетней Камилы Саитовой и семилетней Полины Ивановой из столицы Татарстана признаны одними из лучших среди всех участников и удостоены третьего места конкурсов.

Зрители совместного образовательного курса «Поколение М» и анимационного сериала «Фиксики» (0+) могли принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагали пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои навыки и превратить старую вещь в полезное устройство. Камила Саитова, учащаяся гимназии №6 Казани, предложила на конкурс свою полезную находку и показала, как для игры в шашки она использует пластиковые крышечки. Камила – творческая личность, в свободное от учебы время она занимается бисероплетением, рисованием. В конкурсе «Поколения М» ей посоветовала принять участие мама. Девочка подарила вторую жизнь пластиковым крышечкам и заняла третье место конкурса.

Для конкурса «Рисуй со Смешариками» участники создавали свои работы в разных техниках и стилях и загружали их на платформу творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Там же они могли вдохновиться мастер-классами по истории живописи и даже узнать секреты создания мультфильмов. Полина Иванова из Казани, которая завоевала третье место конкурса, узнала о проекте в интернете. Она изобразила в своей работе похожего на героев сериала «Смешарики» (0+) персонажа в одном из модернистских стилей.

«Я учусь в Многопрофильном лицее Казани, люблю рисовать, занимаюсь плетением из резинок, лепкой из воздушного пластилина. На мой взгляд, творчество и искусство развивают воображение и фантазию. Я черпаю идеи во время поездок, мне нравится каждый день узнавать что-то новое, знакомиться с разными людьми. Технологии и такие образовательные проекты, как «Поколение М» дают еще больше возможностей для общения и новых открытий», — поделилась Полина Иванова.

«Цифровые технологии расширили и практически убрали любые границы для творчества ребят – участвовать в творческих конкурсах, получать новые навыки, учиться у профессионалов отрасли, создавать свои шедевры и проекты можно, не выезжая с места жительства. Я рад, что все больше татарстанских ребят активно участвуют в проекте и становятся победителями в наших образовательных программах и конкурсах», — отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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