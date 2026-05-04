Три татарстанские абитуриентки успешно прошли первый отборочный онлайн-тур в ГИТИС

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – подвели итоги онлайн-отбора в театральный вуз в рамках образовательного проекта «Поколение М». Три участницы из Казани успешно прошли предварительный отбор и рекомендованы для следующих этапов поступления в Москве в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года.

Всего в онлайн-отборе приняли участие более сотни школьников и студентов со всего Поволжья – из Казани, Уфы, Самары, Ижевска, Пензы и других городов. По итогам предварительного отбора, который провел старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян, из Поволжья были выбраны 15 абитуриентов, рекомендованных к следующему этапу.

В их числе 17-летняя Таисия Низамова и 19-летние Арина Архипова и Илюза Хакимуллина из Казани. На онлайн-консультации девушки читали отрывки из произведений Льва Толстого, Саши Черного, представили современную прозу Татьяны Толстой и Алексея Слаповского, басни Ивана Крылова. А Илюза Хакимуллина выбрала для онлайн-отбора и рассказала на татарском языке стихотворение Габдуллы Тукая, посвятив его 140-летию со дня рождения татарского народного поэта.

Всего в онлайн-отборе на платформе МТС Линк в этом году участвовало 17 татарстанских выпускников из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и пгт Актюбинский.

«Совместный проект МТС и ГИТИС стал примером успешного внедрения цифровых технологий в процесс отбора абитуриентов в театральный вуз. Участники могут получить объективную оценку своих способностей от преподавателя уже на этапе онлайн-отбора, не покидая пределов своего региона. Это экономит время и силы на подготовку, упрощает процесс поступления, а также сокращает семейные расходы на поездки для прохождения очных этапов конкурса. За шесть лет существования проекта МТС и ГИТИС, в нем приняли участие несколько сотен школьников Поволжья. Радует, что Татарстан каждый год представлен не только в списке участников, но и среди рекомендованных к прослушиванию на следующий этап в Москве», — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Включает в себя следующие продукты: сервис для онлайн-встреч и совещаний, платформу для онлайн-обучения и вебинаров, решение для создания онлайн-курсов и организации обучения, сервис для гибридных и онлайн-мероприятий, интерактивные онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на восьми факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.