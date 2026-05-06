Полезное

Соты, сайты и пакеты: как знакомые слова помогают улучшать качество связи

Служба новостей Автор статьи
Иногда можно услышать такие необычные фразы: «Ч...

Фото: пресс-служба Билайна

Подписаться на Дзен.канал

erid: 2VSb5wUTCqQ

Иногда можно услышать такие необычные фразы: «Чтобы клиент мог передать пакет в новом жилом комплексе, сначала нужно сервировать его двор» или «От просмотра большого количества видео забились соты. Пора делать на крыше гаража новый сайт». Это значит, что рядом инженеры связи, работа которых – постоянно развивать мобильную сеть. Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.

Сервировать район

Прежде чем в новом районе появится стабильная связь, его нужно «сервировать» — как стол перед большим праздником. Так, Билайн обеспечивает стабильной и быстрой связью районы города, стадионы, горнолыжные курорты или даже горы и острова.

Например, недавно в Сочи оператор сервировал курорт «Красная поляна», установив дополнительные базовые станции рядом с трассами и водопадами на реке Менделиха. Благодаря этому связь становится стабильнее.

Запустить станцию

Базовая станция – это как пересадочный пункт. Но вместо транспортных средств через него проходит трафик клиентов: фото, видео, музыка и другой контент. Расположение базовой станции имеет значение. Если она слишком далеко от пользователя или переполнена «пассажирами», пользоваться ей так же неудобно, как и обычной станцией железной дороги или метро.

Поэтому Билайн постоянно увеличивает их количество – в 2025 году по всей России специалисты ввели в эксплуатацию более 37 тысяч. Это позволяет еще быстрее «уехать» в любую точку интернета.

Расширять соты

Представьте карту, разбитую на соты – как пчелиные ячейки. Сота в телекоме – это территория, которую обслуживает одна базовая станция. Соты поддерживают друг друга. Поэтому если одна базовая станция начинает перегружаться, часть пользователей перераспределяется на соседние соты.

Благодаря этому сеть сохраняет устойчивость даже при высокой нагрузке – например, в час пик, во время массовых мероприятий или в период туристического сезона в районе с достопримечательностями.

Оборудовать сайт

Сайт в телекоме – это не страница в интернете, а реальное место в городе, где установлена базовая станция. Это может быть крыша здания, отдельная вышка или техническое помещение – площадка, с которой сеть покрывает окружающую территорию.

Кстати, горожане могут сдавать свою собственность в аренду Билайну – сайтом может стать даже крыша частного гаража. Это помогает усиливать нужные участки сети.

Резервировать магистраль

Магистраль – это высокоскоростной канал связи, соединяющий ключевые узлы сети и передающий основной объем трафика между регионами и городами. Он и правда напоминает скоростную трассу, только для информации: крупные потоки идут по ней напрямую, а дальше распределяются в локальные сети.

При этом инженеры всегда планируют «объезд». Поэтому связь не пропадает даже при повреждении одной из магистралей.

SON работает на сети

Self Organizing Network (SON, англ. — самоорганизующаяся сеть) — технология, при которой сеть сама настраивается и распределяет нагрузку без постоянного участия инженеров. SON буквально «не спит» и постоянно следит за состоянием сети: например, утром и вечером ресурсы перераспределяются в жилые районы, а днем — в деловые зоны.

Система учитывает и пиковые периоды — праздники, события, всплески нагрузки — и в реальном времени вносит множество небольших изменений в настройки сети. В результате пользователи получают стабильную связь там, где находятся.

Маршрутизировать пакеты

Сотрудники Билайна называют пакетом минимальную единицу данных, в которую «упаковывается» информация для передачи по сети. Любой контент – фото, видео и сообщения – разбивается на такие пакеты. Сеть Билайна, будто курьерская служба, передает их адресату, а затем они собираются обратно на смартфоне. Все это происходит за секунды. Даже большие файлы передаются незаметно для пользователя.

Количество таких пакетов постоянно растет – за последние десять лет трафик в сети Билайна увеличивается практически каждый год.

Мы редко задумываемся, как устроена связь — пока она работает. Но за каждым быстрым видео, звонком или сообщением стоит сложная система, которую инженеры ежедневно развивают и настраивают.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

сэс можайск

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Где найти всё для себя: женский гид по полезным компаниям

serm аудит в Москве

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Казани

35 минут назад

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал

Новости Казани

час назад

Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра

Не у нас

час назад

Минпромторг поддержал НДС на зарубежные интернет-товары
Почему казанцы выбирают строительство дома вмес...
Гид по Казани
4 дня назад

Почему казанцы выбирают строительство дома вместо квартиры