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Покупка недвижимости в Турции: выбор между новостройками и вторичным жильем

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При принятии решения о покупке недвижимости в Турции, одним из вопросов, с которым сталкиваются потенциальные инвесторы, является выбор между новостройками и вторичным жильем. В обоих случаях есть свои преимущества и потенциал, но также и риски, которые необходимо учесть.

Источник https://turk.estate/ сравнил оба варианта, чтобы вам было проще определиться с выбором.

Особенности новостроек в Турции

Новостройки – это жилье, которое еще находится в процессе строительства или только что передано в эксплуатацию.

К преимуществам новостроек в Турции относятся:

  • Современные удобства: новые жилые комплексы оборудованы современными удобствами, такими как бассейны, спортивные залы, сады и многое другое. Это может быть важным фактором для тех, кто хочет наслаждаться комфортом и удобствами в своем новом доме.

  • Высокое качество строительства: новые проекты, как правило, строятся с использованием новых материалов и современных технологий, что гарантирует высокое качество строительства. Новое здание будет более долговечным и потребует меньших затрат на обслуживание и ремонт.

  • Программы гарантированной аренды: многие застройщики предлагают программы гарантированной аренды для новых квартир. Это означает, что они гарантируют определенный уровень доходности в течение определенного периода времени, что может быть привлекательным для инвестора, ищущего стабильный доход.

Однако, при покупке квартир в новостройках также необходимо учитывать риски, такие как возможные задержки строительства, изменение планов застройщика или непредвиденные расходы.

Особенности вторичного жилья в Турции

Вторичное жилье – это недвижимость, которая уже была в употреблении и находится в перепродаже.

Преимущества вторичного жилья:

  • Более низкая стоимость: вторичные объекты обычно стоят дешевле новостроек, что может быть привлекательным для инвесторов с ограниченным бюджетом. Это также предоставляет возможность получить недвижимость в хорошем районе по более низкой цене.

  • Готовность к заселению: покупатели вторичного жилья могут получить готовую к заселению квартиру намного быстрее, чем при покупке в новом жилом комплексе, что может быть важно для тех, кто хочет быстро переехать или сдать недвижимость в аренду.

  • Устоявшаяся инфраструктура: вторичное жилье находится в уже сформированных районах с развитой инфраструктурой. Это значит, что поблизости есть работающие школы, магазины, больницы, общественный транспорт и другие удобства, что делает такую недвижимость более привлекательной для жизни или аренды.

Рисками при покупке вторичного жилья могут быть более высокие затраты на ремонт и обновление, а также возможные юридические проблемы, связанные с предыдущими владельцами.

Заключение

При выборе между новостройками и «вторичкой» важно учитывать свои потребности, бюджет и ожидания от инвестиции. Рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы получить подробную информацию о каждом варианте и провести тщательный анализ рынка в выбранной локации.

Инвестиции в недвижимость – это серьезное дело, и осознанный выбор будет положительным шагом к успешным капиталовложениям в турецкую недвижимость.

Если вас интересует цена на квартиры в Турции, ознакомиться с ней и доступными для покупки объектами можно в каталоге на сайте Turk.Estate.

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