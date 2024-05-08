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· 16+ · Анастасия Дмитриева

Новые методы онлайн-обучения в лучших вузах России

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Онлайн обучение делает получение высшего профессионального образования удобным и доступным для каждого. Для улучшения качества образовательного процесса топовые вузы страны используют разные инновационные методы и технологии обучения. Рассказываем, как работают лучшие онлайн университеты России и какие формы дистанционного обучения стоит выбирать для подготовки по специальности.

Современные методы для лучшего дистанционного обучения

1. Онлайн-курсы – небольшие по длительности (от 1 до 24 месяцев) формы подготовки, во время которых можно пройти переквалификацию или повышение квалификации.

2. Мобильное обучение – профильная учеба через веб-сервисы. Приложения используют как дополнительный материал к основным образовательным программам. Например, на Quizlet используют, чтобы создать викторину с профильными вопросами по любой специальности для геймификации и подключения интерактива в учебный процесс.

3. Виртуальная реальность – создает эффект погружения. VR (вирутальная реальность) и AR (дополненная реальность) применяют для отработки практических навыков. Например, в цифровой среде можно отработать сборку электронной схемы, провести операцию, создать авторский проект.

4. Microlearning – подача теоретического материала небольшими блоками. Классический метод лучшего дистанционного обучения. Видеолекции и вебинары занимают по 15–20 минут, в презентации включается 20–30 слайдов. Практические навыки объясняются и отрабатываются с помощью инфографики, подкастов и интерактивных заданий.

Отдельно выделяют смешанные форматы обучения, которые объединяют несколько методов учебы онлайн. Учебный процесс организован через специальные образовательные платформы. Студенты изучают теорию и практику в индивидуальном темпе с доступом к учебным материалам через личный кабинет.

Технологии дистанционного образования

  • LSM (learning management system) – система управления обучением через специальное приложение. На сервисах можно создавать учебные курсы, корректировать образовательные программы, добавлять учеников и контролировать процесс учебы.

  • Средства коммуникации – специальные ресурсы для обмена учебными материалами. Например, мессенджеры, чат-боты, электронная почта.

  • Облачные хранилища – удаленные сервисы, которые обеспечивают хранение и доступ к учебникам, презентациям, видеолекциям.

  • Искусственный интеллект – приложения со встроенным машинным обучением персонализируют образовательный процесс, оценивают запросы и потребности пользователей, формируют подборку новостей и курсов.

  • Нейросети – помогают в создании расписания, планировании учебной нагрузки и оформлении дополнительных материалов. Например, YandexGPT используют для поиска информации в интернете, Writefull проверяет текст на наличие ошибок.

Лучшие вузы с дистанционным обучением в России

  • Университет Синергия

  • Московский технологический институт (МТИ)

  • Московский финансово-юридический университет (МФЮА)

  • Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

  • Московский институт технологий и управления (МИТУ)

  • Национальный исследовательский технологический университет МИСИС

  • Российский государственный социальный университет (РГСУ)

  • Институт международный экономических связей (ИМЭС)

  • Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ МЭИ)

  • Московский международный университет (ММУ)

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