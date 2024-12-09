Красота Казани: основные достопримечательности

Знакомство с любым городом начинается с изучения его наиболее примечательных мест. Это позволяет сразу увидеть все лучшие стороны той или иной местности. Когда планируется поездка в Казань, не придется долго искать, куда сходить, в этом городе очень много интересных мест, причем они очень необычные – объединяют в себе разные стили: восточные, западные. Избежать сложностей с проживанием поможет бронирование гостиниц в Казани заранее. Но необходимо продумать маршрут, чтобы не терять время, для этого следует предварительно познакомиться с главными достопримечательностями.

Собственный Кремль в Казани

Не все знают, что этот объект был построен на 200 лет раньше, чем московский. Но есть и более интересная деталь – его название было образовано от татарского слова, что означает «укрепление». Город Казань появился в 1005 году, но Кремль более «молодой» – его строительство началось в X веке. Находится в живописном месте – на берегу реки.

Эта достопримечательность Казани, которую обязательно нужно посетить. Весь объект не обойти сразу, т. к. его площадь составляет 15 га. На территории сохранились захоронения крымских ханов времен XV века.

Благовещенский собор – больше, чем религиозный объект

Продолжая экскурс по историческим местам, нельзя обойти стороной этот объект. Он считается наиболее древним в городе – постройка появилась в 1561 году. Изучая достопримечательности города Казань с названиями и описанием, в числе первых в списке обычно идет Благовещенский собор. Это обусловлено высокой популярностью объекта. Причина – сохранение исторических интерьеров XVI-XVII веков.

Кроме того, здесь бывали известные личности: А. Пушкин, С. Рахманинов, а также молились императоры. Судьба собора непростая – он много раз горел, поэтому часто перестраивался. В результате внешний вид сильно изменился.

Мечеть Кул-Шариф

На карте Казани с достопримечательностями, созданной для туристов, наряду с православными соборами, указаны мечети. Одна из них – Кул-Шариф. По масштабу этот объект превосходит все остальные. Вместимость мечети – 1500 человек. Дополнительно на площади перед ней может разместиться еще 10 тыс. человек. Здание поражает красотой, внутри начертаны цитаты из Корана. Выбирая, куда сходить, эта достопримечательность Казани рассматривается среди первых.

Центр семьи в форме казана

Вход свободный, что дополнительно привлекает людей. Центром семьи называют Центральный ЗАГС. Казан считается одним из символов города. Неофициальное название объекта – «чаша». Дополнительное преимущество здания – возможность подняться наверх. Здесь находится смотровая площадка, откуда открывается невероятно красивый вид.

Башня Сююмбике

Казань интересна тем, что здесь много объектов, имеющих сходные черты с мировыми известными достопримечательностями. Один из таких – башня Сююмбике, которая выше Пизанской на 1 м. Ее особенность заключается в том, что между шпилем и осью есть заметное отклонение – 2 м. Когда изучается история Казани и перечень достопримечательностей, выбор часто падает на эту башню. Она относится к группе наиболее старых построек этого города. Привлекает туристов не только возраст, но и таинственная история. Здесь принято загадывать желания.

Губернаторский или Президентский дворец

Это часть рассмотренного выше объекта – Казанского Кремля. Здесь находится резиденция президента. Инициатором строительства дворца выступил сам император Николай I. В результате больше века назад появилось величественное здание. Примечательно, что строительство началось на месте ранее разрушенного дворца казанских ханов. Одна из главных особенностей – соблюдение симметрии всех элементов. Неофициальное название объекта – «Белый дом».

Улица Баумана – еще одна основная достопримечательность Казани

Это достаточно длинная улица, проходит между двумя площадями – от Тысячелетия до Тукая. Протяженность составляет 2 км. Улица интересна тем, что существует издавна. Она использовалась еще во времена казанского ханства, но тогда была известна как «Ногайская дорога». Благодаря этому историческому объекту становится понятно, что среди основных достопримечательностей города Казань есть не только постройки. Именно здесь находятся другие известные места:

Богоявленский собор;

Драмтеатр им. В. И. Кичалова;

копия кареты, в которой при жизни ездила императрица Екатерина II;

«нулевой меридиан», что определяет центр города, здесь же указывается расстояние до других мировых столиц.

«Экият» – местная сказка или театр кукол

Внешний вид постройки привлекает внимание благодаря башням с лепниной и фигурами сказочных персонажей. Это современная постройка – возведена в 2012 году. На этом же месте ранее был театр. При здании есть театральный музей. Здесь собрана коллекция кукол. Это место известно еще и тем, что здесь проводятся различные мероприятия. К примеру, зимой можно увидеть ледовый городок, а летом – выставки.

Храм всех религий

Постройка еще не завершена. Добавление различных деталей происходит последние 20 лет. Несмотря на это, храм всех религий относится к одним из самых красивых достопримечательностей Казани. Архитекторская задумка интересная – постройка должна была объединить религии мира. На практике здание выполняет функции музея, что предполагалось изначально.

Музей традиционного блюда

Чак-чак – десерт, который подают вместе с крепким травяным чаем. В музее с одноименным названием предлагается попробовать лучшее угощение. Казань интересна тем, что здесь можно встретить самые необычные объекты и локации. После посещения Президентского дворца есть возможность отправиться прямо в музей Чак-Чака. Такой контраст подарит яркие впечатления.

Парк 1000-летия

В ТОП достопримечательностей Казани входит великолепная локация для прогулок, фотосессий. Речь о парке 1000-летия. Он олицетворяет татарскую культуру, здесь можно насладиться красотой цветов, фонтанов. Необычное оформление удерживает взгляд на всей территории – площадь парка соответствует площади семи футбольных полей.

Казанский зооботанический сад

Объект был основан 2 столетия назад. В то время это был простой ботанический сад при университете. Основу составляли экзотические растения разных видов. В какой-то момент этого оказалось недостаточно, студентов посетила идея использовать ботанический сад для создания зооуголка. Первые питомцы поселились здесь в 1920 году. С тех пор это место стало популярным среди семей с детьми. Можно наблюдать за животными и даже покормить их.

Комплекс «родная деревня» – «Туган Авалым»

Это воплощение древних традиций, которые граничат рядом с высотными домами. «Родная деревня» появилась в 2005 году, это событие было сопряжено с празднованием тысячелетия Казани. Здесь представлено много интересных объектов: ресторан, музей мягкой игрушки, русскую баню, сувенирные лавки, центр ремесел и др. Можно познакомиться с этой достопримечательностью Казани и обойти за день.

Голубые озера

Невероятной красоты местность просто необходимо посетить, приехав в столицу Татарстана. Озера получили свое название благодаря внешнему виду. Они действительно голубого цвета, вода прозрачная, кристальной чистоты, что позволяет увидеть даже мелкие камни на дне. Озера образовались в результате карстовых провалов. Их особенностью является очень холодная вода вне зависимости от времени года. Температура составляет +4°С.

Музей-заповедник Булгар

Это одна из главных достопримечательностей Казани, находится на удалении 175 км от города. В прежнем Булгар был столицей государства Волжская Булгария. Это была богатая страна, расположенная на пересечении торговых путей из Азии в Европу. Города были уничтожены при набеге Батыя. Теперь же создан музей-заповедник, на его территории можно увидеть мечеть, музеи, включая объект, представляющий образцы прежней цивилизации на этом месте.

Заключение

Можно найти для себя много интересного в любой сезон – есть достопримечательности в Казани, которые зимой смотрятся более выигрышно, другие лучше посещать летом (Кремлевскую набережную, парки, открытые площадки и др.). Количество интересных локаций в столице Татарстана огромное. Обойти их за 1 день сложно, т. к. некоторые объекты находятся на большом удалении друг от друга и от Казани. Но поездка в столицу Татарстана стоит этих усилий, оставит много ярких воспоминаний, подарит незабываемые впечатления.