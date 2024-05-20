Имплантация зубов: показания и преимущества

Имплантация зубов – это хирургическая процедура, в ходе которой в челюстную кость вживляются титановые имплантаты, которые служат опорой для искусственных зубов. Имплантация зубов является одним из самых современных и эффективных методов восстановления утраченных зубов.

Показания к имплантации зубов:

* Отсутствие одного или нескольких зубов: Имплантация зубов может быть использована для восстановления одного или нескольких утраченных зубов.

* Полная адентия: Имплантация зубов может использоваться для восстановления всех зубов на одной или обеих челюстях.

* Невозможность использования съемных протезов: Имплантация зубов может быть вариантом для людей, которые не могут использовать съемные протезы из-за аллергии, дискомфорта или других проблем.

* Проблемы с жеванием и речью: Имплантация зубов может улучшить жевательную функцию и речь, которые могут быть нарушены при отсутствии зубов.

* Эстетические проблемы: Имплантация зубов может улучшить внешний вид улыбки и повысить самооценку.

Преимущества имплантации зубов:

* Надежность и долговечность: Имплантаты зубов изготавливаются из титана, который является биосовместимым материалом, хорошо принимаемым организмом человека. Имплантаты могут служить более 20 лет при правильном уходе.

* Естественный внешний вид: Искусственные зубы, установленные на имплантатах, выглядят и функционируют как настоящие зубы.

* Улучшение жевательной функции: Имплантаты зубов восстанавливают жевательную функцию, что позволяет пациентам наслаждаться любимой едой без ограничений.

* Сохранение костной ткани: Имплантаты зубов помогают сохранить костную ткань челюсти, которая начинает атрофироваться после потери зубов.

* Улучшение качества жизни: Имплантация зубов может значительно улучшить качество жизни пациентов, повысить их уверенность в себе и социальную активность.

Процесс имплантации зубов:

Процесс имплантации зубов обычно включает несколько этапов:

* Консультация и планирование: Стоматолог проведет осмотр, сделает рентгеновские снимки и составит план лечения.

* Установка имплантатов: Имплантаты устанавливаются в челюстную кость под местной анестезией.

* Период заживления: После установки имплантатов требуется период заживления, который может длиться несколько месяцев.

* Установка искусственных зубов: После заживления на имплантаты устанавливаются искусственные зубы, которые могут быть изготовлены из различных материалов, таких как керамика или цирконий.

Противопоказания к имплантации зубов:

Имплантация зубов не рекомендуется в следующих случаях:

* Острые воспалительные заболевания полости рта: Имплантация зубов не проводится при наличии острых воспалительных заболеваний полости рта, таких как кариес или пародонтит.

* Тяжелые системные заболевания: Имплантация зубов может быть противопоказана при наличии тяжелых системных заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или онкологические заболевания.

* Недостаточный объем костной ткани: Имплантация зубов не проводится при недостаточном объеме костной ткани челюсти. В таких случаях может потребоваться предварительная операция по наращиванию костной ткани.

Заключение:

Имплантация зубов является надежным и эффективным методом восстановления утраченных зубов. Она позволяет восстановить жевательную функцию, улучшить внешний вид улыбки и повысить качество жизни пациентов. Перед принятием решения об имплантации зубов необходимо проконсультироваться со стоматологом, который оценит состояние полости рта и определит, подходит ли вам этот метод лечения.