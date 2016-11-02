СМИ: в конце недели Бердыев сменит Грасию на посту главного тренера «Рубина»

Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут

В субботу, 27 мая, после заседания попечительского совета "Рубина" главным тренером казанского клуба, скорое всего, назначат Курбана Бердыева. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

- Подводя итоги завершившегося сезона, попечительский совет утвердит Бердыева. Со штабом прежнего тренера команды, Хави Грасией, контракт будет расторгнут, - говорится в сообщении.

Напомним, Курбан Бердыев был главным тренером "Рубин" с 2001 по 2013 год, сейчас он - вице-президент "Ростова". За эту кандидатуру, как ранее сообщали СМИ, выступает главный спонсор казанцев ТАИФ.

К слову, "Рубин" должен будет выплатить главному тренеру Хави Грасии 10 миллионов евро в том случае, если будет принято решение об его увольнении. Контракт Грасии действует еще три сезона, клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок.