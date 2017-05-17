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Хави Грасия после нового поражения «Рубина»: у меня сейчас нет причин уходить из клуба

Хави Грасия после нового поражения "Рубина": у меня сейчас нет причин уходить из клуба
16+
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия накануне после проигрыша от ЦСКА заявил, что у него нет причин для ухода из клуба, и он готов полностью отработать свой контракт.

- Резюме сделаю после заключительного матча сезона. Еще одна игра у нас впереди. Я не ясновидящий, но мы можем занять девятое место. Я готов выполнить свой контракт, который был со мной подписан. У меня нет причин говорить обратное, - сказал Грасия.

– Как оцените готовность "Казань Арены" к Кубку Конфедераций? Как чувствуете себя в России?

– С самого первого дня я говорил, что меня приняли тепло. Я могу сказать только слова благодарности. Что касается Кубка Конфедераций, то Россия ждет его с нетерпением. Хотел бы особенно тепло отозваться о Казани. Я считаю, что это замечательный город. Всем, кто собирается сюда приехать, советую это сделать, вы не пожалеете. Весь город живет подготовкой к турниру, - отметил также тренер.

За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Рубин" 21 мая сыграет в гостях с пермским "Амкаром".

Напомним, ранее стало известно, что "Рубин" должен будет выплатить главному тренеру Хави Грасии 10 миллионов евро в том случае, если будет принято решение об его увольнении. Контракт Грасии действует еще три сезона, клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снизить эту сумму получится только в том случае, если тренер решит уволиться сам.

Н. Вильданов, 18.05.2017, 08:59
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин18 мая 2017, 09:00
Чё это такое?
0
6
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Горожанин18 мая 2017, 09:17
ему надо не уходить ,ему надо с*..ывать пока не нашли и пока он не отгреб за халтурность
0
7
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66618 мая 2017, 09:22
если бы я получал столько же как и он - при том что он ничего не делает - и за уход ему еще отгрузят 10 лямов евро - я бы тоже куда сам не ушел
Лучший комментарий
0
12
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Горожанин18 мая 2017, 09:31
Десятки миллионов бюджетных денег улетели в трубу, хрен поймешь на кого. Рубин скатился на самое днище. Лишний раз убеждаюсь что огромные деньги в спорте это не самое главное. А ох..ший до полной бессознательности типа тренер и такие же типа игроки в жизни сами не уйдут со сладкого места, они не дураки и за свой карман поборются., лучше бы за результат боролись.
0
9
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Горожанин18 мая 2017, 09:37
В ответ на комментарий пользователя
Десятки миллионов бюджетных денег улетели в трубу, хрен поймешь на кого. Рубин скатился на самое днище. Лишний раз убеждаюсь что огромные деньги в спорте это не самое главное. А ох..ший до полной бессознательности типа тренер и такие же типа игроки в жизни сами не уйдут со сладкого места, они не дураки и за свой карман поборются., лучше бы за результат боролись.
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Тут даже не десятки,тут СОТНИ миллионов
0
7
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Горожанин18 мая 2017, 09:41
Уважаемый Хавьер Грасия не выделили бы мне чуточек из своих гонораров 1 млн. деревянных рублей? Спасибо вам огромное.
1
6
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Горожанин18 мая 2017, 09:48
..."у меня сейчас нет причин уходить из клуба".
Сейчас, конечно, нет. А вот когда Вы наш клуб в ФНЛ пристроите, то будет в самый раз!!! (((
0
4
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Горожанин18 мая 2017, 09:51
при чем тут грасия. он по своему желанию сюда приехал
спрашивайте с тех кто его привез сюда
3
4
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Горожанин18 мая 2017, 10:01
В ответ на комментарий пользователя
при чем тут грасия. он по своему желанию сюда приехал
спрашивайте с тех кто его привез сюда
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Не понял, это что, шутка такая??? Он вообще то главный тренер клуба из за результат игр несет прямую ответственность!
0
2
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Дюма18 мая 2017, 10:14
Неужели вы все не понимаете очевидных вещей. Футбол сегодня-это рулетка. Выигрыш команды может определяться одним игроком который по каким-то причинам мог поймать кураж. Команда находящаяся на 9 ом месте в гостях обыгрывает команду стоящую на три-четыре позиции выше. Да и сами игроки иногда говорят:"Сегодня повезло, удачно мяч отскочил". А если бы он не отскочил, то ничего бы не было. Спартак за 16 лет стал чемпионом. Ничего от тренера не зависит.
3
0
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Горожанин18 мая 2017, 10:21
В ответ на комментарий пользователя
Неужели вы все не понимаете очевидных вещей. Футбол сегодня-это рулетка. Выигрыш команды может определяться одним игроком который по каким-то причинам мог поймать кураж. Команда находящаяся на 9 ом месте в гостях обыгрывает команду стоящую на три-четыре позиции выше. Да и сами игроки иногда говорят:"Сегодня повезло, удачно мяч отскочил". А если бы он не отскочил, то ничего бы не было. Спартак за 16 лет стал чемпионом. Ничего от тренера не зависит.
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В РФЛ ога, рулетка причем - русская, а вот например в английской премьер лиге все четко, и видна тренерская работа и выкладка игроков
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