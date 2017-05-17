Хави Грасия после нового поражения «Рубина»: у меня сейчас нет причин уходить из клуба

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия накануне после проигрыша от ЦСКА заявил, что у него нет причин для ухода из клуба, и он готов полностью отработать свой контракт.

- Резюме сделаю после заключительного матча сезона. Еще одна игра у нас впереди. Я не ясновидящий, но мы можем занять девятое место. Я готов выполнить свой контракт, который был со мной подписан. У меня нет причин говорить обратное, - сказал Грасия.

– Как оцените готовность "Казань Арены" к Кубку Конфедераций? Как чувствуете себя в России?

– С самого первого дня я говорил, что меня приняли тепло. Я могу сказать только слова благодарности. Что касается Кубка Конфедераций, то Россия ждет его с нетерпением. Хотел бы особенно тепло отозваться о Казани. Я считаю, что это замечательный город. Всем, кто собирается сюда приехать, советую это сделать, вы не пожалеете. Весь город живет подготовкой к турниру, - отметил также тренер.

За тур до конца чемпионата казанцы с 35 очками занимают 9-е место в турнирной таблице. В заключительном, 30-м туре чемпионата России "Рубин" 21 мая сыграет в гостях с пермским "Амкаром".

Напомним, ранее стало известно, что "Рубин" должен будет выплатить главному тренеру Хави Грасии 10 миллионов евро в том случае, если будет принято решение об его увольнении. Контракт Грасии действует еще три сезона, клуб в случае увольнения тренера будет обязан выплатить гонорар за оставшийся по контракту срок. Снизить эту сумму получится только в том случае, если тренер решит уволиться сам.