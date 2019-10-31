В Футбольной лиге РТ заявили, что отравления детей в казанском отеле не было

Причиной плохого самочувствия детей в отеле "Кристалл" мог стать ротовирус. Об этом РЕН-ТВ заявил гендиректор Республиканской футбольной лиги в Казани Марат Галимов.

Он сообщил, что команда "Динамо-Барнаул" уже заехала в гостиницу с человеком, у которого были симптомы недомогания и ему вызвали скорую помощь.

"Если бы это было пищевое отравление, то были бы другие цифры", — заявил Галимов.

Напомним, что вчера от постояльцев отеля "Кристалл" в Казани поступило сообщение о массовом отравлении детей: плохое самочувствие наблюдалось у 31 ребенка в возрасте от 6 до 10 лет. Следком РТ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В прокуратуре республики заявили, что проверят информацию об отравлении и возможных причинах. Роспотребнадзор Татарстана, в свою очередь, взял у заболевших детей материал для исследования.