В одном из казанских отелей массово отравились дети

31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет вчера обратился с признаками пищевого отравления в больницы, 6 были госпитализированы. Все дети являлись постояльцами отеля "Кристалл", сообщают в СУ СКР Татарстана. Они приехали в столицу республики на соревнования по футболу.

По предварительным данным, все они воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано". В соцсетях также появились сообщения об травлении детей, очевидцы утверждают, что детей рвало, у них поднялась температура и болела голова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация.

Корреспондент Prokazan.ru обратился к представителям отеля, однако сотрудники гостиницы «Кристалл» комментировать данную ситуацию отказались.

