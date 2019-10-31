Причины отравления детей в казанской гостинце будет выяснять прокуратура

Накануне вечером в Казани отравился 31 постоялец отеля "Кристалл". Об этом сообщили в Следственном комитете. Дети от 6 до 10 лет приехали в столицу республики на соревнования по футболу, однако часть из них оказалась вместо поля в больнице: шестеро детей были госпитализированы.

В Прокуратуре РТ заявили, что ведомство проведет проверку по факту случившегося.

"В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов профильных ведомств будут выясняться все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, им способствовавшие", - говорится в сообщении.

Ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре республики.

Добавим, что по информации гостей, ранее особых проблем с питанием в отеле не возникало. Среди отзывов на сервисе Booking.com негативных упоминаний о качестве еды практически нет.

Как сообщили в Роспотребнадзоре РТ, все 111 детей, приехавших на турнир, также осмотрены, кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования.