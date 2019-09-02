«Били лежащих китайцев ногами»: что случилось в очереди за кроссовками в Казани

Стали известны обстоятельства драки около казанского магазина Оutpac в минувшие выходные, подробности опубликовали в их Instagram.

30 августа в магазине планировали презентовать кроссовки лейбла Yeezy, уже с 2 часов ночи около магазина начали вставать в очередь, преимущественно ребята из Китая. К утру в очереди собрались около 70 человек.

- Новоприбывшие решили, что имеют некое внегласное преимущество в очереди, как мы сейчас понимаем, с учётом того, что они являются условными "местными" и на этом основании решили выкинуть стоявших с двух ночи из общей очереди, преимущественно ребят с Китая, - сообщили в магазине.

В результате началась драка, в которой принимали участие около 20 человек, ее участники "били лежащих китайцев ногами, досталось даже девушке".

- Апогеем всей этой глупости стало распевание российского гимна на крыльце магазина, - заявили в Оutpac.

При этом сами ребята из Китая уже после конфликта помогли очистить территорию. В магазине заявили, что максимально поддерживают их и приносят свои извинения от лица казанцев. В свою очередь в полиции проводят проверку этого инцидента.

Напомним, 2 года назад около магазина этой же сети уже выстраивалась гигантская очередь из-за скидок.