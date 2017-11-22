«Черная пятница»: казанцы вновь выстроились в очередь около магазина на Чистопольской

В преддверии большой распродажи под неофициальным названием «черная пятница» казанцы уже сегодня выстроились в огромную очередь перед магазином брендовой одежды на Чистопольской, чтобы получить заветные флаеры. Фото появились в соцсетях.

Кстати, по флаерам можно будет прийти в магазин завтра утром, а покупатели без них смогут войти в магазин лишь после обеда. Отмечается, что количество флаеров ограничено, а магазин обещает скидки до 90%.

Напомним, в прошлом году покупатели занимали очередь у магазина за двое суток до начала распродажи. Ажиотаж привел к тому, что на крыльце магазина рухнули перила, а с ними и три покупателя.