В Казани молодежь дралась в очереди за кроссовками

Массовая драка произошла сегодня утром около магазина "Outpаc" на улице Щапова. Об этом рассказали представители торговой точки в соцсетях.

"Сегодня в нашем магазине должен был состояться старт продаж YEEZY 500. К сожалению, ситуация вышла из-под контроля, ажиотаж вокруг релиза привел к массовой драке между теми, кто стоял в очереди с ночи и новоприбывшими утром покупателями, и, как итог — вызову наряда полиции", говорится в посте.

Представители магазина пояснили: изначально в очереди мирно стояли граждане Китая, позже к ним присоединилась группа людей, которые попытались пройти в магазин вне очереди. Они проявили агрессию по отношению к остальным молодым людям, ожидающим начала релиза, завязалась драка, с приездом наряда полиции зачинщики скрылись, сообщают в официальном аккаунте магазина.

"Хотим отметить, что ребята из Китая помогли нам с уборкой территории возле магазина, спасибо. Мы не приемлем расовой дискриминации в магазине, в комментариях наших соцсетей и на релизах. Любое ее проявление будет пресекаться с нашей стороны".

Добавим, что представители "Outpac" пообещали внести агрессивных молодых людей в черный список магазина и не допускать ни к этому, ни к последующим релизам.