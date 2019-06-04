В Казани наказали водителя BWM, разгромившего Булак

В Казани наказали 27-летнего водителя BMW X5, разгромившего часть улицы Лево-Булачная, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

ДТП случилось рано утром 2 июня, водитель на огромной скорости снес ограждения и разбился о столб, после чего скрылся с места ДТП. Накануне, 4 июня, он прибыл в ГИБДД, свою вину он признал полностью. Отмечается, что в 2016 году мужчина был лишен прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского осмотра.

Накануне на водителя составили протоколы по статьям "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, он отказался, на него составили протокол по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ", мужчину доставили в полицию, а после в суд.

Ранее сообщалось, что всего оказалось снесено 20 секций ограждения на сумму 106 тысяч рублей, по данным администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. При этом СМИ отмечают, что якобы за рулем находился за рулем мог быть Ренальд Валиев, которому через неделю ему исполнится 22 года. Молодой человек родом из Тетюшей.