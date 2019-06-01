В Казани водитель BMW снес десятки метров заборов и столбы на Лево-Булачной

Рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани автомобиль "БМВ" протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

По словам очевидцев, авария произошла примерно в 5 часов утра на перекрестке улиц Лево-Булачная и Чернышевского. Иномарка снесла ограждения и столбы на протяжении десятков метров. При этом машина превратилась в груду металла.

Информации о причинах ДТП нет, также как и данных о пострадавших. Сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах случившегося.