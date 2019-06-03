СМИ: стало известно, чей BMW снес ограждения и столбы на Булаке

В 5:00 в воскресенье BMW X5 М на огромной скорости снес целый участок забора на Лево-Булачной и дорожные столбы. Снесено оказалось 20 секций ограждения на сумму 106 тыс. рублей, по данным администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

"Бизнес-Онлайн" сообщает, что по данным их источников, за рулем мог быть Ренальд Валиев, которому через неделю ему исполнится 22 года. Молодой человек родом из Тетюшей, при этом ЕГЭ он почему-то сдавал в школе №6 в дагестанском Каспийске. Набранные 173 балла позволили ему в 2015 году поступить на юрфак московского РУДН, где парень учится по сей день. Также известно, что Ренальд Валиев занимается регби.

"Бизнес-Онлайн" обращает внимание на Инстаграм молодого человека, где накануне ДТП он выложил фото из казанского ресторана с кальяном и бокалом вина в руке.

А уже после аварии Ренальд Валиев опубликовал фото автомобиля с подписью «Будем скучать».