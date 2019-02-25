Школу, где дети учатся на коленях, хотят объединить с другой. Родители против

В редакцию сайта ProKazan.ru обратились родители учеников школы №48 Приволжского района Казани. Они рассказали, что выступают против объединения со школой №114, которая прославилась тем, что в ней ученики вынуждены учиться, стоя на коленях из-за отсутствия парт. Это сильно возмутило их, кроме того, они считают, что подобное «слияние» пойдет только во вред их школе и нарушит привычный устой, который «формировался не один год».

Против объединения

О том, что школы хотят объединить, было сказано еще 12 февраля мэром Казани во время приезда Владимира Путина в Казань. Новость так сильно огорчила их, что некоторые захотели и вовсе перевести детей в другие учебные заведения.

- Мы не просто ушли оттуда, мы сбежали оттуда, - рассказала Ольга, одна из родительниц, ребенок которой ранее учился в школе №114 и был переведен в №48. - Там, в 114-ой, идет постоянная война. Администрация воюет с родителями и с учителями. Мы не хотим объединяться.

Родители у школы №48

По словам родителей, в школе №114 детям не уделяют должного внимания. К тому же, через дорогу от учебного заведения находится круглосуточный бар.

Бар, который беспокоит родителей

Еще один из поводов для беспокойства - то, что в той школе якобы постоянно собирают деньги на ремонт и дополнительные кружки. При этом никто не переживает за детей 114-ой школы, которым просто-напросто не хватает в школе места.

- В 114-ой школе факультативы платные. Я - мать одиночка, двое моих детей в 48-й школе учатся, третий еще маленький. И за все придется платить. Потом у нас учителя остаются с детьми, помогают им делать уроки. Там это считается уже все – платный факультатив, - делится переживаниями одна из родительниц.

Школа №48

Родители учеников 48-й школы беспокоятся, что объединенные учебные заведения возглавит директор 114-й школы, кроме того может изменится педагогический состав, а все уже привыкли к учителям, которые работают в школе по 30 лет.

Будет ли объединение?

Мы связались с директором 114-й школы, чтобы узнать, действительно ли школы ждет объединение, однако Виталий Стахеев заявил, что не в курсе, когда это произойдет и произойдет ли вообще. А директор школы №48 не захотел никак комментировать ситуацию, добавив, что «родители уже все рассказали».

Как рассказали нам в Исполкоме Казани, пока окончательного решения об объединении не принято и проект находится на стадии обсуждения.

Сейчас недовольные родители школьников собирают необходимые подписи и уже отнесли заявление в прокуратуру и Министерство образования.

Школа №114

Об учениках школы №114, которые вынуждены учиться, сидя на полу

Напомним, школа №114, построенная еще в 1957 году, рассчитана на 325 учеников, а сейчас там учатся почти в два раза больше. Вокруг школы с каждым годом становится все больше высоток, а отказать в приеме в образовательное учреждение в школе не могут. Для улучшения ситуации руководством школы было принято решение использовать для обучения все помещения - так, в актовом зале одновременно проходят занятия по аэробике и урок родного татарского языка, также занятия проходят и в библиотеке. В ноябре в школе побывали депутаты Госсовета РТ, которые, увидев, в каких условиях учатся дети, посоветовали учителями «уплотнить» вторую смену и ждать лучших времен, которые непременно настанут после утверждения Генплана Казани до 2035 года.

О ситуации со школой рассказали Владимиру Путину, который приезжал в феврале в Казань. Тогда на вопрос Путина о том, как будет решаться проблема, Метшин ответил, что школу №114 планируется объединить с школой №48.

Для чего нужны объединения?

В целом, объединение учебных заведений делается для повышения эффективности обучения. Перегруженные школы объединяют с малокомплектными, при этом при реорганизации статус учебного заведения сохраняется в пользу более высокого. То есть если школы решат объединить, то есть школа №48 остается средней общеобразовательной татарско-русской школой №48 с углубленным изучением отдельных предметов.

Кстати, подобные объединения не новы для российской системы образования. Подобная практика существует в Москве уже с 2012 года. В конце 2016 года, спустя четыре года после начала реформ, специалисты решили выяснить, к чему привели объединения.

- Исследование показало, что сильным школам не удалось подтянуть более слабые — разрыв между подразделениями одного комплекса оставался огромным: например, из «подразделения-аутсайдера» 40% выпускников девятых классов уходят из школы в техникумы и колледжи, а из «подразделения-отличника» — в два раза меньше. Есть большая разница и в баллах по ЕГЭ, которые получают выпускники разных подразделений. Объединенные формально, как правило, по территориальному принципу, часто школы не становятся единым коллективом. Как указывается в исследовании, в некоторых объединенных школах «отсутствует общее для всех переживание доверия, комфорта, интереса к учебе», что мешает «создавать культуру общих ценностей для всего комплекса, - рассказали авторы исследования.

Что касается качества обучения, то здесь ученые отметили позитивный результат: неудач на экзаменах стало меньше, доля учеников, получивших на единых экзаменах низкие баллы (менее 30), снизилась. При этом доля двоечников уменьшилась почти в два раза. Однако серьезного роста не было.

Объединять не только школы, но и школы с детскими садами?

Интересно, что осенью прошлого года Андрей Кутепов, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, поднял другой вопрос - об объединении школ и детских садов. По его словам, переход из детского сада в школу становится для ребенка стрессом, связанным с контактом с новым коллективом и преподавателям. Схожее состояние впоследствии появляется при поступлении в высшее учебное заведения.

Согласно предложению Андрея Кутепова, расположение дошкольных и среднеобразовательных учреждений под одной крышей может значительно повысить комфорт детей. Будет ли рассмотрен этот вопрос - будет известно позже.