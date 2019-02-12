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Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе

Bчера, 17:06 5590 47 Автор: prokazan.ru
«Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь»
 

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комментарии

Горожанин
2
12 февраля 2019
14:50
Не похож.
Горожанин
0
12 февраля 2019
15:01
С выключенным блокировщиком рекламы смотреть невозможно
Горожанин
5
12 февраля 2019
15:03
народа боится. всю полицию согнали аж.
Горожанин
1
12 февраля 2019
15:04
он давно уже приехал. спектакль разыграли.
Горожанин
0
12 февраля 2019
15:06
Не чего не происходит всё спокойно
Горожанин
1
12 февраля 2019
15:08
А чего бояться.... гаишники три дня как в городе повсюду. спокойно езжу, не останавливали еще.
В ответ на комментарий пользователя
народа боится. всю полицию согнали аж.
Развернуть
Горожанин
3
12 февраля 2019
15:56
Пусть заедет в «Казань Экспо» и узнает, почему рабочим до сих пор с ноября не выплатили деньги и все кормят завтраками... На что должны жить семьи? А еще хочет чтобы мы брали ипотеки и рожали детей...
Горожанин
1
12 февраля 2019
16:24
Повелся на дешёвый развод проказы и отключил блокировщик...Это просто пи**ец какой-то!!! Столько рекламы понапихали!! Включил обратно через 10 секунд...
Шамиль
7
12 февраля 2019
16:39
Зачем приехал лили путин? За деньгами? К лакеям? Жадным маскалям денег не хватает?
Горожанин
1
12 февраля 2019
17:20
Ну-ка все вместе, трям-трям-балалай-трям, ухи развесьте
Горожанин
0
12 февраля 2019
17:31
Необоснованный риск, на проказани P.S. отключать, может быть скользко.
Ирэна Крaxaмада
1
12 февраля 2019
17:49
Если бы я была тaтapской бизенесс-вумен, то поднялась бы сейчас на продаже флажков и олемпейский костюмчиков. Зарабатываем на эмоциях. На правах peкламы. Ирэна Крахамада. А оно нам нада?
Горожанин
1
12 февраля 2019
17:55
17:01
- Рустам? Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь, - Путин, обсуждая сервис "Народный контроль".

Путин привлек внимание Рустама Минниханова, который увлекся чем-то на заседании.

Как тут не отвлекаться надо же в Инстаграм фотки успеть выложить
Горожанин
1
12 февраля 2019
18:04
Show Must Go On
В ответ на комментарий пользователя
17:01
- Рустам? Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь, - Путин, обсуждая сервис "Народный контроль".

Путин привлек внимание Рустама Минниханова, который увлекся чем-то на заседании.

Как тут не отвлекаться надо же в Инстаграм фотки успеть выложить
Развернуть
Горожанин
6
12 февраля 2019
18:05
Единорас проклятый путин
ашотик
0
12 февраля 2019
18:07
нада была иму бабу скараговорку показать. ужаснулси бы.
Горожанин
0
12 февраля 2019
18:10
Ты вчера ходила на агату кристи, я пинал по скверу золотые листья.
В ответ на комментарий пользователя
Show Must Go On
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БАБАЙКА
2
12 февраля 2019
18:16
Печально,но все работает по отработанной схеме один излагает,зрители молчат,не понятна позиция;верят ли или нет......
Горожанин
0
12 февраля 2019
18:17
не листья ты пинал
В ответ на комментарий пользователя
Ты вчера ходила на агату кристи, я пинал по скверу золотые листья.
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Горожанин
1
12 февраля 2019
18:25
Падают, падают, падают листья, ну и пусть зато прозрачней свет.
В ответ на комментарий пользователя
не листья ты пинал
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Горожанин
0
12 февраля 2019
18:30
Кто хочет продолжить хором?
В ответ на комментарий пользователя
Ты вчера ходила на агату кристи, я пинал по скверу золотые листья.
Развернуть
Горожанин
0
12 февраля 2019
18:34
Привет лошары )))
Горожанин
0
12 февраля 2019
18:36
Нет, это только главвреду проказни посвящалось, здесь никакой политики.
В ответ на комментарий пользователя
Кто хочет продолжить хором?
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Вася
1
12 февраля 2019
18:37
https://www.facebook.com/Idel.Realii/videos/515551395519652/
Горожанин
1
12 февраля 2019
18:53
Надо не" высокие материи " обсуждать ,а напрямую заняться вопросом низкой оплаты труда и отсутствия вознаграждения за квалификацию и специализированный труд . Работодатели от бизнеса до того офигели ,что платят в чёрную и их жадность в обеспечении себя любимых бабло переходит все границы . Вот чем необходимо сегодня заняться в плотную .
Горожанин
0
12 февраля 2019
19:22
у меня аж сайт повис.)
В ответ на комментарий пользователя
С выключенным блокировщиком рекламы смотреть невозможно
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Горожанин
2
12 февраля 2019
19:44
Тебя чтоль барана?
В ответ на комментарий пользователя
народа боится. всю полицию согнали аж.
Развернуть
Горожанин
4
12 февраля 2019
20:00
Что же вы не поехали в Иннополис вопросы Путину задавать, диванные революбционеры??
Горожанин
7
12 февраля 2019
20:13
Рустам Нургалиевич как всегда великолепен!!! Лучший президент!!
Димас люблю пивас
0
12 февраля 2019
20:36
Не вижу ни рекламы, ни репортажа о Путине. ЗАВИДУЙТЕ :-D
Горожанин
0
12 февраля 2019
21:41
По твоей внешности пивас тебя явно любил. у тебя, как его там
В ответ на комментарий пользователя
Не вижу ни рекламы, ни репортажа о Путине. ЗАВИДУЙТЕ :-D
Развернуть
Халк
0
12 февраля 2019
21:48
Ура! Царь приехал. Порядок навести.
Бинго
0
12 февраля 2019
21:51
Жизнь театр, а люди в нем актеры. Не смотри раз не нравится. По всем каналам это не транслировали.
В ответ на комментарий пользователя
он давно уже приехал. спектакль разыграли.
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Горожанин
0
12 февраля 2019
22:09
Это хлеб журналистов. Мажешь его не преломлять. Что без этого, что с этим , ничего в твоей жизни не изменится. И не зависело ранее.
Алексей
2
12 февраля 2019
22:14
Москву только и кормим
В ответ на комментарий пользователя
Зачем приехал лили путин? За деньгами? К лакеям? Жадным маскалям денег не хватает?
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Горожанин
0
12 февраля 2019
22:16
Совсем недавно я даже не знал как зовут мэра этого города, и жил себе, в своих мечтах и целях. А теперь... зачем они мне все нужны вдруг стали?
Горожанин
0
12 февраля 2019
22:27
Впервые о существовании помощника я узнал, когда там кого-то качелями ухайдакало. Нафига мне все это?
Горожанин
5
12 февраля 2019
22:47
Татарстан в очередной раз продемонстировал остальным регионам, что с респулики можно брать пример. Без булдырабыз!
Горожанин
0
12 февраля 2019
22:52
почему же высокие , вполне жизненные вопросы - про хрущевки, про тарифы на вывоз мусора спрашивали
В ответ на комментарий пользователя
Надо не" высокие материи " обсуждать ,а напрямую заняться вопросом низкой оплаты труда и отсутствия вознаграждения за квалификацию и специализированный труд . Работодатели от бизнеса до того офигели ,что платят в чёрную и их жадность в обеспечении себя любимых бабло переходит все границы . Вот чем необходимо сегодня заняться в плотную .
Развернуть
Горожанин
1
13 февраля 2019
06:29
а ты народ ? Или может быть - ваше аульное стадо - которое имеет привычку материться при детях и испражняться в подъездах - народ ? Вы овцы . Просто с пастухом вам не повезло .
В ответ на комментарий пользователя
народа боится. всю полицию согнали аж.
Развернуть
Горожанин
2
13 февраля 2019
07:19
Путин уже в статусе хромой утки. Надо от него дистанцироваться!
Горожанин
0
13 февраля 2019
08:49
Ректор КАИ Альберт Гильмутдинов рассказал о первом сверхзвуковом самолете Ту-144, который установили на проспекте Амирхана и внутри которого хотят устроить музей.

мумификация самолетостроения РФ, нет слов......
Горожанин
0
13 февраля 2019
08:50
и минихановская проститутка Фишман впереди....
герцог
0
13 февраля 2019
11:32
Поэма"Он потерял его в лесу".Он потерял его в лесу-два гения в посадке потерялись.Они наверно просто разошлись,а может просто напросто зазнались.Один грибов поляночку нашёл-там трюфеля пижонно красовались.Другой же обнаружил мёд и пчёлы над дуплом всё извивались.Чем больше в лес тем больше трюфелей-азарт всегда ведёт в другие степи.Ведь лес безбрежен словно океан-в полянах ведь не установишь цепи.Уже закат и вечереет всё-охрана президента волновалась.Она в кустах там ягоды нашла и полчаса там весело питалась.Но за работу хватит есть ,да есть, исчез правитель целостной державы.С пропажею проблем не перечесть,лишимся мы тогда великой славы.А вдруг, друзья, похитили его -ведь НЛО нередкая проблема.А нам оставят только двойника-вот это будет для науки теорема.А после всех секретно заберут в созвездие Косого ОрионаСюда же к нам лишь копии пришлют-всё сделают тактично и без звона."И под фанфарами мы громко загремим"- к чему ведёт потеря президента.И всякий там всё рвался в лес скорей-такого в жизни не было момента.Ведь так страны героем можно стать из леса выйдя с золотой звездою.Был найден президент за пять минут-на этом я свой труд сейчас закрою.
Горожанин
0
13 февраля 2019
12:11
В Казань третьего двойника прислали. Я то надеялся на первого, или хотя бы второго. Плохи дела!
Горожанин
0
13 февраля 2019
12:12

позор
клим
0
13 февраля 2019
18:53
сеанс одновременной игры
В ответ на комментарий пользователя
В Казань третьего двойника прислали. Я то надеялся на первого, или хотя бы второго. Плохи дела!
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