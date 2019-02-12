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Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
«Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь»
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комментарии
- Рустам? Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь, - Путин, обсуждая сервис "Народный контроль".
Путин привлек внимание Рустама Минниханова, который увлекся чем-то на заседании.
Как тут не отвлекаться надо же в Инстаграм фотки успеть выложить
- Рустам? Рустам Нургалиевич, не отвлекайтесь, - Путин, обсуждая сервис "Народный контроль".
Путин привлек внимание Рустама Минниханова, который увлекся чем-то на заседании.
Как тут не отвлекаться надо же в Инстаграм фотки успеть выложить
мумификация самолетостроения РФ, нет слов......
позор