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В центре Казани сняли убитого студента, «проводившего» пикет

Cегодня, 11:28 104 2 Автор: prokazan.ru

В центре Казани у КФУ прошел пикет с фигурой погибшего 24-летнего студента из Африки, об этом сообщает KazanFirst.ru.

Сегодня утром неизвестные установили фигуры студенту у КФУ и студенческого общежития, отмечается, что таким образом они хотят привлечь внимание к судебному процессу по данному делу, который рассматривается в Верховном суде Татарстана.

Фигура студента держит в руках плакат, в котором говорится, что погибший хотел стать настоящим профи и когда выбирал страну и место для учебы, остановился на Казани, так как ему рассказали, что это отличное место для иностранцев и очень толерантный город.

- В Казани я встретил друзей самых разных культур, попробовал татарскую кухню и влюбился. Два года назад произошла трагедия. Меня убили. Совсем скоро отморозков будут судить. И я хочу, чтобы они понесли самое суровое наказание. Потому что таким людям нет места на земле! - говорится в тексте.

Напомним, тело 24-летнего студента юридического факультета КФУ Махджуба Тиджани Хасана обнаружили 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя. На его теле было обнаружено множество колото-резаных ран груди и открытая черепно-мозговая травма. По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия – Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов, которые признали в совершении преступления. 

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комментарии

Горожанин
0
15 февраля 2019
11:34
Жернова правосудия движутся ооооооооочень медленно, если вообще движутся
Горожанин
0
15 февраля 2019
11:47
Жизнь штука жестокая . Но каждый хочет ,чтоб ему было лучше.

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