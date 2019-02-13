В Казани завели дело на водителя Chevrolet, сбившего сотрудника ГИБДД

В Казани на 37-летнего водителя завели уголовное дело за то, что он сбил сотрудника ГИБДД, об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, накануне днем на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградская сотрудник ГИБДД попытался остановить Chevrolet Cobalt, ехавший по встречной полосе и проехавший на красный сигнал светофора. После остановки инспектор ДПС попросил водителя передать ему права, но тот вновь поехал, протащив за собой несколько десятков метров полицейского, пытавшегося вытащить ключи из замка зажигания.

Затем водитель совершил столкновение с другим автомобилем, выскочил из салона и покинул автомобиль, перебегая проезжую часть, он попал под колеса другой машины. После он убежал в близлежащие дворы и сел в такси.

был задержан, на него завели дело по статье "применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти". Сегодня утром стало известно, что подозреваемый, на него завели дело по статье "применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти".



