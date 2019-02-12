В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»

В Казани сбили сотрудника ГИБДД, который попытался остановить иномарку, в городе объявлен план "Перехват". Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".
Инцидент случился сегодня днем на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, предварительно, водитель внедорожника, который попытался остановить сотрудник ГИБДД, резко нажал на педаль газа, и автоинспектор зацепился за авто. Нарушитель проехал несколько метров, после чего полицейский упал. Затем во внедорожник врезался Chevrolet Cobalt, после чего он отлетел на Geely.
Из внедорожника выбежали несколько человек, они скрылись.
После инцидента в городе объявлен план "Перехват". Пострадавшего инспектора ГИБДД доставили в 7-ю городскую больницу.
комментарии
который попытался ??? Может которого попытался ?
Почему после слова Ибрагимова вы ставите запятую и продолжаете предложение ?
Ваш уровень грамотности проказан просто ..... у меня нет слов .
С вами пообщаться бы вживую . Может сделаете свой видео-канал где вы будете регулярно брать интервью у горожан на различные темы и выкладывать эти видео . Просто уж очень хочется посмотреть как вы вживую разговариваете с людьми . Всех журналистов ваших хочется послушать .
наверное все помнят как сотрудники подставили свой патрульный авто под лихача на скорости 100км/час (надеялись на чудо?) и один из них ушел на небеса...
В общем, сами виноваты...ничего не умеют и не могут..инвалиды... лучше уже совсем без гибдд чем так!
Я лично видела. Шевроле на красный свет резко вылетает поворачивая и не рассчитал и врезался во внедорожник, который просто стоял на светофоре. Все произошло так быстро!!! ГАИшник оказался прям между этих двух машин, которые столкнулись , он зацепился за легковушку. Потом машина гибдд следом поворачивает. Водитель Шевроле выбегается кричит что-то гаишник второй его пытается задержать и тот кидает машину и убегает , и тот за ним.