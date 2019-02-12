Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости

15:40, сегодня
«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах
19:53, сегодня
Казань сегодня: объяснение замечания Путина и план «Перехват»
17:34, сегодня
В Казани будут судить директора, из-за которого без света остались два района
17:22, сегодня
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад
17:10, сегодня
В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»
16:54, сегодня
В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу
16:19, сегодня
В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
16:16, сегодня
В РТ выплатили деньги все пострадавшим клиентам Татфондбанка по искам прокуроров
15:39, сегодня
Синоптики: в Татарстане ожидаются гололед, метели и сильный ветер
15:14, сегодня
Прокуратура Челнов требует наказать работников детсада, сделавших ребенку манту
14:38, сегодня
В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа
14:29, сегодня
Семья из Елабуги ищет донора для двоих детей с редкой болезнью
13:58, сегодня
В России могут заставить родителей содержать детей-студентов
13:18, сегодня
Замначальника депо Бугульмы за взятку скрыл ДТП
13:10, сегодня
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
13:04, сегодня
Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани
13:00, сегодня
Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung
12:19, сегодня
В Татарстане мужчина третий день пытается выселить ястреба из сарая
12:17, сегодня
В казанском Кремле подвели итоги визита Путина
11:56, сегодня
В Казани продлили перекрытие улицы Кремлевская из-за съемок фильма
11:36, сегодня
В России хотят утроить штраф за остановку на автомагистрали
11:28, сегодня
Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
10:59, сегодня
Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда
10:35, сегодня
В Челнах разбился водитель снегохода, который выехал на асфальтированную дорогу
10:35, сегодня
Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани
09:46, сегодня
Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин
09:44, сегодня
Стали известны подробности жизни создателя казино Azino777 из Челнов
09:19, сегодня
Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече
09:19, сегодня
В Елабуге из горящей пятиэтажки спасли 10 человек, в том числе одного ребенка
20:16, 12.02.2019
«Рустам Нургалиевич, че ты?» Путин сделал замечание Минниханову
17:57, 12.02.2019
В Татарстане в ДТП с автобусом погиб человек
17:24, 12.02.2019
Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену
17:22, 12.02.2019
Суд арестовал аспиранта из Нижнекамска, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
17:06, 12.02.2019
Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
16:59, 12.02.2019
В Челнах сотрудник сотовой компании продавал переписки абонентов: его осудили
16:34, 12.02.2019
Казанца обвинили в том, что он предложил школьнику сняться в порно
15:21, 12.02.2019
Путин прилетел в Казань
15:08, 12.02.2019
На улице Чишмяле в Казани запретят стоянку
14:16, 12.02.2019
В Казани нашли пропавшую школьницу
13:49, 12.02.2019
В Челнах прокуратура пресекла поборы в детском саду
13:32, 12.02.2019
В Казани на улице Арбузова задымился автобус
13:09, 12.02.2019
В Казани на авиационном заводе объявили выходной в день приезда Путина
12:39, 12.02.2019
В Челнах на заводе «Камаза» силачи протащили 8-тонный грузовик на 20 метров
12:27, 12.02.2019
Минниханов прокомментировал «высокие» ставки по ипотеке
11:19, 12.02.2019
В КФУ сообщили об аномальном потеплении в Казани. До плюсовой температуры
11:09, 12.02.2019
В Татарстане новорожденный впал в кому по вине акушера: его осудят
10:53, 12.02.2019
В Казани ватерполисты «Синтеза» устроили массовую драку в бассейне
10:31, 12.02.2019
В Челнах мужчина украл из аптеки 9 упаковок крема для фиксации зубных протезов
10:28, 12.02.2019
В Казани вновь начали искать директора цирка
09:54, 12.02.2019
СМИ: водителю «Камаза» снесло полголовы оторвавшимся крюком троса
09:53, 12.02.2019
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
09:46, 12.02.2019
В Казани объявили в розыск пропавшую 11-летнюю школьницу
09:30, 12.02.2019
Под Казанью у Волги выкопали тонны тухлой курятины
09:19, 12.02.2019
Депутат Госдумы от РТ рассказала о состоянии изъятого у наркоторговцев тигренка
09:02, 12.02.2019
В Чистополе в торговом центре «Эссен» сгорел один из ларьков
07:42, 12.02.2019
Сегодня в Казань прилетит Путин
19:37, 11.02.2019
Казань сегодня: Путин, атака Мусина и метробусы
19:14, 11.02.2019
Когда сразу трое твоих детей родились инвалидами. Личные истории семей из РТ
17:25, 11.02.2019
В Казани завели дело из-за несогласованного увеличения площади квартир
16:58, 11.02.2019
В отношении экс-начальника экологической полиции Челнов возбудили уголовное дело
16:42, 11.02.2019
В Татарстане завели дело из-за сообщения про «ядерную бомбу» в кабинете
16:13, 11.02.2019
Стало известно, чем Путин будет заниматься в Казани
15:57, 11.02.2019
Что нужно сделать перед покупкой квартиры в Казани - 5 шагов
15:30, 11.02.2019
«Деньги отдавай!». Экс-главу «Татфондбанка» в суде атаковали вкладчики
15:21, 11.02.2019
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
14:56, 11.02.2019
В Кремле подтвердили, что завтра в Казань прилетит Путин
14:33, 11.02.2019
В Минтрансе России обдумают идею Метшина о наказании за парковку без номеров
14:06, 11.02.2019
В Казани осудили мужчину, разбившего машину любовника жены
13:16, 11.02.2019
В Казани в доме по улице Спартаковская отключат воду
13:13, 11.02.2019
Дерматология сегодня и вчера
12:47, 11.02.2019
СМИ: российский сенатор потратил 10 млн рублей на день рождения жены
12:30, 11.02.2019
Что входит в ремонт компьютера
12:10, 11.02.2019
В Казани могут запустить метробусы
11:52, 11.02.2019
В Татарстане в лесу обнаружили труп, а рядом с ним надпись «нельзя»
10:41, 11.02.2019
В России создадут приложение для вывоза беспилотного такси
10:14, 11.02.2019
В Челнах женщина обнаружила около дверей квартиры мертвого сына
"Татарстан 24"; видео business-gazeta.ru

В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»

Cегодня, 17:10 2311 17 Автор: prokazan.ru

В Казани сбили сотрудника ГИБДД, который попытался остановить иномарку, в городе объявлен план "Перехват". Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Инцидент случился сегодня днем на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, предварительно, водитель внедорожника, который попытался остановить сотрудник ГИБДД, резко нажал на педаль газа, и автоинспектор зацепился за авто. Нарушитель проехал несколько метров, после чего полицейский упал.  Затем во внедорожник врезался Chevrolet Cobalt, после чего он отлетел на Geely.

Из внедорожника выбежали несколько человек, они скрылись. 

После инцидента в городе объявлен план "Перехват". Пострадавшего инспектора ГИБДД доставили в 7-ю городскую больницу.

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани нашли водителя Mercedes, катавшего друзей на «ватрушках» у стадиона
В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
В Татарстане девушке на трассе оторвало ногу. Ее спасли проезжающие гвардейцы
В Татарстане в лесу обнаружили труп, а рядом с ним надпись «нельзя»
В Казани Hummer вытащил фуру из сугробов
В Зеленодольске в сгоревшем автомобиле нашли мертвого мужчину
В Казани на улице Назарбаева устроили погоню за черным Mercedes
В Казани проломили голову водителю такси
В Казани в строящемся ЖК подожгли сваебойную машину
В Казани неизвестные сожгли Audi бизнесмена, пострадала Mazda безработной
В Казани женщина сломала руки в автобусе
На улице Назарбаева мусоровоз выбросил на дорогу загоревшийся мусор
Казанец сгорел в припаркованном автомобиле на проспекте Победы
В казанском дворе вручную переставили авто, мешавшее проехать пожарным
В Казани на стоянке сгорел автобус. Огонь охватил здание
В Казани обиженная девушка угнала у возлюбленного авто и врезалась в троллейбус
Соцсети: в Казани таксист обматерил девушку из-за адреса, появилось видео
Пешеходом, сбитым насмерть водителем автобуса, оказалась студентка ТИСБИ
Пьяный казанец в Татарстане сбил троих подростков: двое из них скончались
На улице Бутлерова в Казани автобус насмерть сбил пешехода
В Казани на проспекте Ямашева загорелся трамвай
В Казани на авто студента из Таджикистана нарисовали синюю свастику
Показать больше...

комментарии

Горожанин
5
13 февраля 2019
18:24
Интересно ,на что надеялся гибддешник, решивший вцепиться в набирающий скорость автомобиль ,тем более полноприводный ?
Горожанин
0
13 февраля 2019
18:35
Инцидент случился сегодня днем на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, предварительно, водитель внедорожника, который попытался остановить сотрудник ГИБДД, резко нажал на педаль газа, и автоинспектор зацепился за авто.
который попытался ??? Может которого попытался ?
Почему после слова Ибрагимова вы ставите запятую и продолжаете предложение ?
Ваш уровень грамотности проказан просто ..... у меня нет слов .
С вами пообщаться бы вживую . Может сделаете свой видео-канал где вы будете регулярно брать интервью у горожан на различные темы и выкладывать эти видео . Просто уж очень хочется посмотреть как вы вживую разговариваете с людьми . Всех журналистов ваших хочется послушать .
Горожанин
1
13 февраля 2019
18:51
Возможно он одеждой зацепился
В ответ на комментарий пользователя
Интересно ,на что надеялся гибддешник, решивший вцепиться в набирающий скорость автомобиль ,тем более полноприводный ?
Развернуть
Горожанин
4
13 февраля 2019
18:57
надо было живой щит из беременных поставить
Горожанин
4
13 февраля 2019
19:02
это говорит о безграмотности некоторых сотрудников...
наверное все помнят как сотрудники подставили свой патрульный авто под лихача на скорости 100км/час (надеялись на чудо?) и один из них ушел на небеса...
В общем, сами виноваты...ничего не умеют и не могут..инвалиды... лучше уже совсем без гибдд чем так!
В ответ на комментарий пользователя
Интересно ,на что надеялся гибддешник, решивший вцепиться в набирающий скорость автомобиль ,тем более полноприводный ?
Развернуть
Горожанин
6
13 февраля 2019
19:05
Яжежмать тебя накажет.
В ответ на комментарий пользователя
надо было живой щит из беременных поставить
Развернуть
Горожанин
2
13 февраля 2019
19:08
Да уж ,Халк бы джип остановил .))))
Горожанин
6
13 февраля 2019
19:20
Просто надо дать право полиции отстреливать таких водителей, как это делают на западе, а у нас нельзя, вдруг за рулем чей нибудь сынок шалит. И ничего что он на своем авто убъет нескольких простых смертных, это же просто шалости золотой молодежи - им можно, родители отмажут. И этот водитель отмажется парой суток ареста и лишением прав. А потом когда он восстановит свои права мы будем молиться, что наши дети не окажутся на его пути. А в США его бы не голыми руками пытались остановить, а сделали бы из его машины решето, вместе с водителем и пассажирами - мир стал бы только чище.
Горожанин
6
13 февраля 2019
19:35
Вы такой же ,как и все чинуши и . Вы банутый. Какая стррбьба ,в зеркало посмотрись . Есть закон и его надо соблюдать. А если про Америку ,так там разрешено оружие гражданам покупать. С чего начнём из импортных законов ,внедрять у нас ? Может сначало с размеров пособий и зарплат ихних ?
В ответ на комментарий пользователя
Просто надо дать право полиции отстреливать таких водителей, как это делают на западе, а у нас нельзя, вдруг за рулем чей нибудь сынок шалит. И ничего что он на своем авто убъет нескольких простых смертных, это же просто шалости золотой молодежи - им можно, родители отмажут. И этот водитель отмажется парой суток ареста и лишением прав. А потом когда он восстановит свои права мы будем молиться, что наши дети не окажутся на его пути. А в США его бы не голыми руками пытались остановить, а сделали бы из его машины решето, вместе с водителем и пассажирами - мир стал бы только чище.
Развернуть
Горожанин
3
13 февраля 2019
19:37
Ага,бретелькой от лифчика . Написано же в статье.
В ответ на комментарий пользователя
Возможно он одеждой зацепился
Развернуть
Горожанин
2
13 февраля 2019
19:53
Может тогда и размер трат на жильё, налоги, медецину и т.д.
В ответ на комментарий пользователя
Ага,бретелькой от лифчика . Написано же в статье.
Развернуть
Горожанин
2
13 февраля 2019
20:02
+
В ответ на комментарий пользователя
Просто надо дать право полиции отстреливать таких водителей, как это делают на западе, а у нас нельзя, вдруг за рулем чей нибудь сынок шалит. И ничего что он на своем авто убъет нескольких простых смертных, это же просто шалости золотой молодежи - им можно, родители отмажут. И этот водитель отмажется парой суток ареста и лишением прав. А потом когда он восстановит свои права мы будем молиться, что наши дети не окажутся на его пути. А в США его бы не голыми руками пытались остановить, а сделали бы из его машины решето, вместе с водителем и пассажирами - мир стал бы только чище.
Развернуть
Нашу зарплату уменьшают, вон из россии
2
13 февраля 2019
20:03
Надо дать применять законно оружие и не будет безпредела, один безпредельщик доставит хлопот больше, а если жертвы с его стороны.. Надо менять манеры
Вилена
0
13 февраля 2019
21:03
В статье половина враньё!!!!
Я лично видела. Шевроле на красный свет резко вылетает поворачивая и не рассчитал и врезался во внедорожник, который просто стоял на светофоре. Все произошло так быстро!!! ГАИшник оказался прям между этих двух машин, которые столкнулись , он зацепился за легковушку. Потом машина гибдд следом поворачивает. Водитель Шевроле выбегается кричит что-то гаишник второй его пытается задержать и тот кидает машину и убегает , и тот за ним.
Горожанин
0
13 февраля 2019
21:21
Я, вообще, теперь во всём сомневаюсь! Всё и всех проверить надо !
Горожанин
0
13 февраля 2019
22:35
Ему руку стеклоподъёмником зажало. Более бездарной, безграмотной статьи наверное уже не будет. Просто дно

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!
Репортажи ProKazan
3304 27
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.

Отчаявшиеся люди переезжают, боясь оказаться на улице

2420 70
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома

ProKazan узнал, почему люди выбирают раздельный сбор

Полезно знать
Как жителям Казани заработать на подарок ко Дню всех влюблённых - 5 подработок

5 быстрых подработок

08.02.2019

13:09

Новости Челнов
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад

13.02.2019

17:22

0

В Челнах осудят мужчину, который после новогоднего корпоратива убил коллегу

13.02.2019

16:54

1

Интервью

Служба новостей

Казанец подал в суд на Владимира Путина и требует от него вернуть бывшую жену

Рамиль Бикмуллин

«На обед - 2-3 крошки хлеба»: казанцы о том, как выживали в блокадном Ленинграде
Фоторепортажи

Служба новостей

Фоторепортаж ProKazan: как выглядит дореволюционное здание водозабора в Казани

Рамиль Бикмуллин

КЦ «Московский» в Казани: кружки по робототехнике и кинопоказы в парке Урицкого
Неизвестная Казань
1909 32
Неизвестная Казань: улица Газовая - машина времени, которая отправляет в нулевые

Изучаем городское пространство вместе с его жителями

1839 29
Фоторепортаж: жилой дом из церковных кирпичей на кладбище в Кировском районе

Репортажи ProKazan
2742 13
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции

ProKazan попытался разобраться в проблеме

844 8
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег

Наш фотограф проверил, как убирают парковки в городе

Интервью

Ольга Плешкова

«Хотят скрыть коррупцию». Реакция казанцев на предложение запрета критики власти

Рамиль Бикмуллин

70-летний казанец пeрвым в мирe добeжал «до Луны»
Фоторепортажи

N. Vildanov

В Казани выбрали «Мисс Бикини»

Ольга Плешкова

Кладбища домашних елок в Казани: как легко избавиться от надоевшего символа
Неизвестная Казань
979 16
Неизвестная Казань: деревенский уют и дома-динозавры на улице Низенькой

Тайны и истории непарадной Казани

1502 18
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей

История улицы, сплетенная из историй казанцев

Репортажи ProKazan
2930 80
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим

Портал ProKazan.ru проинспектировал 5 платных парковок

4803 64
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке

Дом с 1999 года признан непригодным для проживания

Интервью

Рамиль Бикмуллин

Хозяин частного БТР в Казани: о конфликте с лыжниками и реакции «гаишников»

Женя Потехина

Дана Соколова рассказала о плевках в свою сторону, прическе и фото с фанатами
Фоторепортажи

Лина Зиннатуллина

Казанцев отвлекла от купания откровенная фотосессия на Голубом озере

Элина Касимова

Фоторепортаж: футбол в валенках в парке «Крылья Советов»