В Казани сбили сотрудника ГИБДД, был объявлен план «Перехват»

В Казани сбили сотрудника ГИБДД, который попытался остановить иномарку, в городе объявлен план "Перехват". Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Инцидент случился сегодня днем на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, предварительно, водитель внедорожника, который попытался остановить сотрудник ГИБДД, резко нажал на педаль газа, и автоинспектор зацепился за авто. Нарушитель проехал несколько метров, после чего полицейский упал. Затем во внедорожник врезался Chevrolet Cobalt, после чего он отлетел на Geely.

Из внедорожника выбежали несколько человек, они скрылись.

После инцидента в городе объявлен план "Перехват". Пострадавшего инспектора ГИБДД доставили в 7-ю городскую больницу.