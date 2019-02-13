В Казани задержали водителя, убежавшего после ДТП с сотрудником ГИБДД

Полиция задержала 32-летнего Рустама Гильфанова, сбившего накануне днем на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает "КП-Казань".

Наезд, напомним, случился в 14:43, предварительно, отрудник ГИБДД остановил Chevrolet Cobalt для проверки документов, водитель сначала притормозил и опустил боковое стекло, а инспектор протянул руку чтобы взять документы. В этот момент водитель поднял стекло и зажал руку, после чего резко поехал вперед. Chevrolet выехал на встречную сторону движения и столкнулся с Toyota Rav4. Водитель выбежал из машины и бросился через дорогу, но попал под колеса другого автомобиля — Toyota Corolla. Однако это его не остановило, и он скрылся во дворах.

Пострадавшего сотрудника ГИБДД госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 7 с травмой колена.

Об обнаружении водителя стало известно сегодня утром, нашли его не дома, но конкретные обстоятельства его обнаружения и задержания пока не разглашаются.